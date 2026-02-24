2026-02-24 16:26 女子漾／編輯王廷羽
金曲天后開唱倒數！蔡健雅演唱會4月登場，搶票時間、票價懶人包一次看
金曲歌后蔡健雅（Tanya）即將在 4 月 4 日於 Zepp New Taipei 舉辦《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》。蔡健雅特別強調「這不是巡迴」，捨棄了萬人體育館的大場面，選擇在拉近距離的場地，把那些藏在專輯深處、平時鮮少有機會演唱的「B面歌曲」重新翻出來，唱給真正懂她的歌迷聽。這篇整理蔡健雅演唱會懶人包，票價、搶票時間、購票方式一次掌握。
蔡健雅演唱會4/4登場！向歌迷唱出 B-Sides
出道多年，蔡健雅早已是金曲獎常客，這次在籌備演唱會實錄時她開始思考，作品除了傳遞能量，是否還能有更純粹的連結？她發現專輯中許多非主打歌，雖然在宣傳時期被掩蓋，卻往往承載了創作當下最真實的自我。
這次《Into The B-Sides》的概念，來自她在籌備《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》時的思考。她回頭整理自己的音樂歷程，發現專輯中那些非主打歌，往往承載著創作當下最真實的情緒，卻少了曝光機會。
於是她決定換個方式，把這些作品重新帶到舞台上。場地選在 Zepp 這樣相對親密的空間，舞台設計刻意簡化，讓旋律與歌詞成為主角。對歌迷來說，這會是一場更靠近創作本質的夜晚。她也坦言，歌單挑選並不容易。每張專輯都有多首非主打歌，取捨的過程既掙扎也珍惜。最終定案的曲目，就像一條時間軸，串起她不同階段的人生片段，也埋下幾首令人期待的驚喜。
蔡健雅《Into The B-Sides》演唱會資訊
《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》演出日期：2026 年 4 月 4 日（六）
演出時間：19:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段 3 號 8 樓）
票價區間：NT$ 2,800 / 2,200 / 1,800 / 900（身障優待票）
票種說明
2F 座席 NT$ 2,800：劃位座席，依票面座位排號入座
1F 站席 NT$ 2,200：依票面序號整隊入場
2F 站席 NT$ 1,800：依票面序號整隊入場
1F 身障席 NT$ 900：劃位座席，由現場工作人員協助入座，周邊為站立觀賞區域，視線可能受到影響
蔡健雅演唱會4月登場！售票時間與方式整理
1.CUBE 信用卡優先購票
優先購票時間：2026 年 3 月 11 日（三）12:00 至 13:59
售票平台：KKTIX 指定專區
每位 KKTIX 會員限購 4 張，卡友可使用專屬入場通道，並獲得親繪創作限定周邊乙份。1F 與 2F 站席卡友另有專屬動線安排。
2.一般全面開賣
開賣時間：2026 年 3 月 11 日（三）14:00 至 4 月 4 日 18:59
售票平台：KKTIX
每位 KKTIX 會員限購 4 張，若已在優先購票階段購滿 4 張，將無法再次購買。
3.小樹點兌換購票資格活動
「另一面的蔡健雅互動套票」限量 140 份。
套票包含 2,200 元站席門票 1 張、演唱會後見面會資格，以及親繪創作限定周邊乙份。詳細規則請以主辦單位公告為準。
