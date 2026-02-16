2026-02-16 13:19 女子漾／編輯王廷羽
看一次哭一次！日本催淚愛情電影TOP6：《餘命十年》《戀空》每部後勁都超強
適逢情人節將至，《花束般的戀愛》的重映也讓人重新思考「在一起」的意義。有人選擇在這天大方告白，有人安排燭光晚餐，也有人獨自坐在戲院裡，回望那段曾經很努力卻走散的感情。
《花束般的戀愛》由菅田將暉與有村架純主演，講述一對交往五年的戀人，儘管曾彼此深愛，最終仍因現實與價值觀不同而分道揚鑣。電影細膩呈現戀愛中的甜蜜與摩擦，情節寫實動人，讓不少觀眾看完後直呼「太真實」，更有人淚灑戲院，感嘆愛情終究敵不過時間與成長的改變。趁著這股感傷氛圍，我們特別精選 6 部同樣催淚又寫實的日本愛情電影，帶你重溫那些讓人揪心卻難以忘懷的經典瞬間。
日本催淚愛情電影 1.《與妳的第 100 次愛戀》
2017年上映的《與妳的第 100 次愛戀》，由「鹽系男星」坂口健太郎與 miwa 主演，講述女大學生葵海（miwa 飾演）在車禍後發現時間倒流，回到事故發生前的一週。青梅竹馬小陸（坂口健太郎飾演）告訴她自己有回到過去，並改變命運的能力。然而，無論如何努力，悲劇似乎無法避免。這部電影以時光倒流為背景，探討愛情、命運與無力感，帶來感人至深的情感衝擊。
日本催淚愛情電影 2. 《餘命十年》
2022 年上映的電影《餘命十年》，由小松菜奈與坂口健太郎主演，講述了高林茉莉（小松菜奈 飾）得知自己罹患不治之症後，決定放棄戀愛與平凡的生活。然而，一場同學會讓她與真部和人（坂口健太郎 飾）相遇，兩人開始交織出一段全新的生命故事，走向充滿挑戰的未來。值得一提的是，小說原著作家小坂流加與女主角同樣罹患罕見疾病，並未能等到書籍出版便不幸離世。
日本催淚愛情電影 3. 《戀空》
談到日本的催淚愛情電影，2006 年上映的《戀空》無疑是一部經典。這部由新垣結衣和三浦春馬主演的影片，講述了女高中生美嘉與同班同學弘樹之間充滿悲傷與深刻情感的愛情故事。在劇情中，美嘉遭遇了突如其來的悲劇，並在弘樹的陪伴下逐漸療癒心靈。兩人還一起面對美嘉懷孕並不幸小產的打擊。不過隨著時間的推移，弘樹卻突然提出分手，讓美嘉經歷了前所未有的失戀痛苦。為了走出傷痛，她開始在新戀情中重新振作，然而，最終卻發現弘樹一直隱藏著一個深沉的悲傷秘密。
日本催淚愛情電影 4.《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》
2024 年上映的電影《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》，改編自森田碧的同名小說，並由永瀨廉和出口夏希主演。影片講述了罹患心臟惡性腫瘤的秋人（永瀨廉 飾），與同樣面對短暫生命的春奈（出口夏希 飾）相遇。在彼此最脆弱的時刻，兩人建立了深厚的感情，並在這段愛情中找到了希望。儘管生命短暫，愛與陪伴卻讓他們在絕望中重拾力量，即使面對無常的人生，情感依然能賦予生命無限的意義和勇氣。
日本催淚愛情電影 5.《明天，我要和昨天的妳約會》
《明天，我要和昨天的妳約會》改編自七月隆文小說，於 2017 年在台灣上映，由福士蒼汰、小松菜奈主演。故事描述美術大學生南山高壽一見鍾情於神秘女孩福壽愛美，卻發現她似乎知道未來。愛美坦承自己來自時間逆行的平行世界，高壽的未來對她而言都是過去。在只能五年相遇一次，每次三十天的時間限定，兩人明知終將分離，卻仍選擇珍惜每一次重逢。
日本催淚愛情電影 6.《花束般的戀愛》
故事從2015年的東京展開。21歲的大學生山音麥與八谷絹，因為錯過末班電車，在京王線明大前車站前意外相遇。兩人一見如故，興趣與習慣驚人相似，從電影票根當書籤、亂捲耳機線，到穿著同款帆布鞋，彷彿早就為彼此存在。
熱戀來得自然又迅速。畢業後，他們一邊打工一邊同居，過著再平凡不過的情侶日常：看電影、逛展覽、夜唱KTV，在床上邊吃零食邊看漫畫，為了玩《薩爾達傳說》買下Switch，甚至可以一起窩在家三天不出門。他們沒有戲劇化的誓言，也沒有轟轟烈烈的橋段，只是一段真實到讓人照見自己的戀愛時光。
看完以上六部感人至深的日本愛情電影後，不難發現日本電影在描繪「穿越時空」或「疾病題材」的愛情故事方面格外擅長。這類作品往往融合現實與奇幻，以細膩的情感鋪陳和強烈的宿命感，帶領觀眾走入一段段既夢幻又殘酷的戀情。
