2026-02-11 14:20 女子漾／編輯王廷羽
KISS OF LIFE 6/13台北開唱！《DEJA VU》演唱會時間、票價、粉絲福利一次看
韓流實力女團 KISS OF LIFE 確定來台！由 JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL 組成的四人女團，將帶著《2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR〈DEJA VU〉IN TAIPEI》於 2026 年 6 月 13 日 登上台北 TICC。今天女子漾幫 KISSY 把演唱會時間、票價、售票方式與粉絲福利一次整理，準備好倒數吧~
KISSY的活力來了！KISS OF LIFE 6/13 來台開唱
KISS OF LIFE 自出道以來便憑藉穩定唱功與高完成度舞台迅速打開知名度。由隊長 JULIE 領軍，與 NATTY、BELLE、HANEUL 組成的四人陣容，各自擁有鮮明特色，卻能在舞台上展現高度默契與整體爆發力，也因此被不少樂評與粉絲視為新世代「舞台型女團」代表。
團名「KISS OF LIFE」原意是希望透過音樂為聽眾注入活力與勇氣，但成員們其實不只一次坦言，真正支撐她們一路前行的，是來自 KISSY 的陪伴與鼓勵。這種雙向給予的能量，也讓每一次相見都更有意義。此次以〈DEJA VU〉為主題展開亞洲巡迴，除了象徵熟悉的重逢，更像是一場成長後的再次證明：把過去的感動升級成更成熟、更完整的舞台呈現。
至於粉絲最關心的歌單內容，隊長 JULIE 早已先拋出關鍵訊息。她透露這回準備的曲目「很有意義，而且都是大家想聽到的歌」，一句話瞬間拉滿期待值。這不僅暗示代表作與高人氣舞台不會缺席，也讓人好奇，她們是否會帶來全新編排或驚喜橋段，為這次台北場寫下屬於 KISS OF LIFE 與 KISSY 的專屬記憶。
KISS OF LIFE《DEJA VU》台北場資訊一次看
2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR〈DEJA VU〉IN TAIPEI演出日期：2026 年 6 月 13 日（六）
演出時間：18:00（實際時間依現場公告為準）
演出地點：台北國際會議中心 TICC
票價區間：NT$ 5,500 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 2,750（身心區），全區座席制，對號入座
KISS OF LIFE 演唱會售票方式
1. KISSY 會員優先購票
預售時間：2026 年 2 月 28 日（六）11:00－22:00
僅限 2025 KISS OF LIFE 2ND OFFICIAL FANCLUB 二期會員
售票平台：KKTIX
2. 一般開賣
開賣時間：2026 年 3 月 1 日（日）12:00
售票平台：KKTIX 及全家 FamiPort 機台
粉絲福利
本次台北場粉絲福利相當完整，包含 Hi-BYE 近距離互動、典藏小卡組、團體合照機會、親簽海報以及親簽拍立得。
KISS OF LIFE 6/13 台北開唱！必聽歌曲推薦
〈Sticky〉
〈Midas Touch〉
〈Shhh〉
〈Igloo〉
〈Live, Love, Laugh〉
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower