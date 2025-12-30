蔡依林大巨蛋今開唱！《Pleasure》巡演啟動，出道25 年歷程、20 首經典歌單一次複習

2025-12-30 17:17 女子漾／編輯許智捷
蔡依林大巨蛋今開唱！《Pleasure》巡演啟動，出道25 年歷程、20 首經典歌單一次複習。圖／翻攝網路
蔡依林大巨蛋今開唱！《Pleasure》巡演啟動，出道25 年歷程、20 首經典歌單一次複習。圖／翻攝網路

蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會 2025 今晚正式於台北大巨蛋登場，寫下其演唱生涯的重要新頁。本次演出以全新專輯《Pleasure》為核心規劃，不僅是她首度站上大巨蛋，更一口氣連唱三天，被外界視為近年華語流行樂壇最具指標性的演唱會之一。

圖／JOLIN 蔡依林Official Website
圖／JOLIN 蔡依林Official Website

自 1999 年出道以來，蔡依林歷經多次形象轉換，從清新偶像走向唱跳天后，再到全面掌握創作與舞台話語權的指標型歌手。拓展華語流行音樂的邊界，多首作品橫跨世代、長年活躍於 KTV 與大型演出現場，也成為無數觀眾的共同記憶。

以下用「時期＋經典歌」把 Jolin 的 25 年回頭路一次整理，讓你進場前先把回憶熱身到滿格，文末整理20首必聽歌單。

1999－2001：少男殺手的誕生

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

1998年 蔡依林從 MTV 台舉辦的《新聲卡位戰》奪冠出道，一登場就被唱片公司定位為「少男殺手」，以清純、鄰家女孩形象迅速打開市場。1999 年推出首張專輯《1019》，主打歌〈我知道你很難過〉幾乎成了那個世代的集體青春記憶——歌聲青澀，情緒卻很真，一開口就讓人記住。

那個時期的蔡依林，像是坐在你隔壁的同學，清新、甜、沒有距離感，但舞曲的輪廓早已悄悄成形。從〈Don’t Stop〉到〈你快樂嗎〉，節奏感與舞台能量逐漸浮現，即使放到今天再聽，仍然有種「一秒被拉回青春社團」的穿透力。

2003－2005：周杰倫助力與「J-Style」成型

圖／ 誠品線上
圖／ 誠品線上

《看我72變》幾乎是蔡依林人生最關鍵的一次「換皮膚」。不只是形象翻新，而是整個舞台語言的重寫。〈說愛你〉依然甜，卻多了一種自信與主導權；〈布拉格廣場〉把流行旋律、節奏編排與畫面想像力推到當時華語市場的高點。

緊接著推出的《城堡》，用〈倒帶〉穩穩坐上「分手歌永恆榜單」，成為 KTV 一唱就引發全場合唱的經典；同一張專輯又丟出〈愛情三十六計〉這種節奏明確、口號感十足的舞曲，徹底打開她日後「唱跳天后」的路線。

到了《J-Game》，蔡依林的聲線、節奏掌控與舞台能量明顯成熟，〈天空〉至今仍被粉絲視為「實力認證曲」。

也正是在簽約新力音樂（Sony）後，蔡依林迎來演藝生涯最重要的轉捩點。這段時期她與周杰倫的密集合作，加上「雙 J」話題效應，幾乎定義了一整個世代的華語流行風景，也讓她正式站上天后軌道，再也沒退回過原點。

2006－2009：地才精神與「舞孃」傳奇

圖／Spotify
圖／Spotify

講蔡依林，始終繞不開「地才」兩個字。她不是天生就被捧上神壇的類型，而是把每一個招式、每一次表演都練到讓人只能服氣。加盟百代唱片（EMI）後，她更明確把目標對準「極限」，不斷推高唱跳表演的標準。

〈舞孃〉將彩帶舞、高強度肢體訓練與舞台視覺緊密結合，成就一段難以複製的經典，也成為一整個時代的表演記憶，並讓她首度拿下金曲獎最佳國語女歌手，正式奠定天后地位。

到了《特務J》時期，蔡依林進一步把「唱跳」升級成「演唱會級敘事」，舞台不再只是唱歌跳舞，而是一場完整的視覺與情緒鋪陳。〈日不落〉更成為國民神曲等級的存在，你或許不是追星族，但一定在某場活動、某段旅途，或某個夜市的背景音裡，聽過這首歌。

2010－2017：自我覺醒與概念專輯

圖／ 誠品線上
圖／ 誠品線上

從《Myself》開始，蔡依林把舞曲做成一整張「派對哲學」。全舞曲概念專輯讓舞池成為主場，〈美人計〉更引進 Voguing 舞步，將時尚、肢體語言與流行文化凝縮成她的全新標誌，也正式把華語唱跳表演推進到全新層次。

隨著年齡與創作掌控度提升，她開始全面主導專輯概念。《MUSE》時期，蔡依林把流行音樂拉進當代藝術的討論場域，〈大藝術家〉以犀利又自覺的姿態，撐大華語流行的想像空間。

《呸 Play》，這不只是專輯，而更像是一場「社會觀察開麥」，直球諷刺整形文化、虛假人設與群體焦慮，語氣漂亮又鋒利，讓外界重新定義這位「唱跳天后」。

2018－2024：內心的修煉《Ugly Beauty》

圖／聽聽就好
圖／聽聽就好

《Ugly Beauty》是她把視線轉回內心之後的爆發。〈怪美的〉像一面冷靜又誠實的鏡子，照出每個人在追求完美過程中，不願承認的狼狽與脆弱，也呼應她多年來面對網路輿論的真實經驗。

而〈玫瑰少年〉，則讓流行音樂第一次在主流舞台上，以溫柔卻堅定的方式談論「不一樣也值得被愛」。這首歌不只是作品，更成為一種社會語言，替少數群體發聲，也讓音樂的影響力真正走出娛樂框架。

隨著《Ugly Beauty》問世，蔡依林展開長達數年的世界巡迴演唱會，其舞台製作、敘事結構與視覺美學，被公認為華語樂壇的天花板等級。

2025－《Pleasure》感官大爆發

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

2025 年她用《Pleasure》開啟新篇章，《Pleasure》以「慾望」與「感官愉悅」為創作核心，在 AI 與科技高度介入生活的時代，她反而選擇把視線拉回身體本身，提醒人們重新感受呼吸、節奏與情緒的真實存在。〈Pleasure〉與〈Fish Love〉不再只是舞曲，而是一套關於感官、自由與身體主權的宣言。

隨著近期彩排畫面與舞台資訊曝光，本次大巨蛋演出被形容為「沉浸式感官體驗」等級，將以大型舞台裝置與環繞視覺打造零死角的感受場域。

經典歌曲盤點

點擊歌名即可聆聽

必聽舞曲

〈舞孃〉(2006)

將體操彩帶舞融入流行音樂，讓她拿下了金曲歌后，奠定地位。

〈Play 我呸〉 (2014)

諷刺現代社會的荒謬現象，編曲與視覺在當年震撼了整個華語圈。

〈怪美的〉 (2018)

直面過去被網暴的傷痕，告訴世人「美」是由自己定義的。

〈美人計〉 (2010)

引入折手舞（Voguing），開啟了她全舞曲專輯的實驗風格。

〈大藝術家〉 (2012)

探討女性在愛情中的主權，歌詞與節奏感極強。

〈Pleasure〉 (2025)

最新專輯同名主打，曲風更具實驗性，展現了她 40+ 歲的成熟魅力。

KTV 必點神曲

〈我知道你很難過〉 (1999)

出道一炮而紅的成名作，那時她還是「少男殺手」。

〈倒帶〉(2004)

周杰倫作曲，堪稱華語樂壇最經典的失戀國歌。

〈天空〉(2005)

展現了她清亮的高音，歌詞意境遼闊感傷。

〈檸檬草的味道〉 (2004)

深刻描繪了愛情逝去後的成長與體悟。

〈妥協〉(2009)

描述在感情中卑微退讓的心理，引起無數共鳴。

〈第三人稱〉(2014)

林俊傑作曲，以旁觀者的視角審視自己的感情生活。

社會議題與自我接納

〈玫瑰少年〉(2018)

紀念葉永鋕事件，成為華語圈支持多元性別、反對霸凌最溫柔而強大的力量。

〈不一樣又怎樣〉(2014)

支持平權，MV 故事感人至深。

〈我〉(2012)

蔡依林在演唱會上常唱到落淚的歌，坦露她在天后光環下的孤獨與真實。

全民記憶

〈說愛你〉 (2003)

重生期的開端，至今聽起來依然甜美不退流行。

〈日不落〉(2007)

翻唱曲，卻唱成了全台灣、全中國大街小巷都會唱的國民神曲。

〈看我72變〉 (2003)

象徵她從清純轉向多變時尚的重要里程碑。

〈布拉格廣場〉(2003)

融合古典與流行，Rap 部分極具辨識度。

〈馬德里不思議〉(2006)

輕快俏皮的風格，是許多人對她甜美形象的最後印記。

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

