蔡依林大巨蛋今開唱！《Pleasure》巡演啟動，出道25 年歷程、20 首經典歌單一次複習。圖／翻攝網路

蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會 2025 今晚正式於台北大巨蛋登場，寫下其演唱生涯的重要新頁。本次演出以全新專輯《Pleasure》為核心規劃，不僅是她首度站上大巨蛋，更一口氣連唱三天，被外界視為近年華語流行樂壇最具指標性的演唱會之一。

圖／JOLIN 蔡依林Official Website

自 1999 年出道以來，蔡依林歷經多次形象轉換，從清新偶像走向唱跳天后，再到全面掌握創作與舞台話語權的指標型歌手。拓展華語流行音樂的邊界，多首作品橫跨世代、長年活躍於 KTV 與大型演出現場，也成為無數觀眾的共同記憶。

以下用「時期＋經典歌」把 Jolin 的 25 年回頭路一次整理，讓你進場前先把回憶熱身到滿格，文末整理20首必聽歌單。

1999－2001：少男殺手的誕生

圖／翻攝網路

1998年 蔡依林從 MTV 台舉辦的《新聲卡位戰》奪冠出道，一登場就被唱片公司定位為「少男殺手」，以清純、鄰家女孩形象迅速打開市場。1999 年推出首張專輯《1019》，主打歌〈我知道你很難過〉幾乎成了那個世代的集體青春記憶——歌聲青澀，情緒卻很真，一開口就讓人記住。

那個時期的蔡依林，像是坐在你隔壁的同學，清新、甜、沒有距離感，但舞曲的輪廓早已悄悄成形。從〈Don’t Stop〉到〈你快樂嗎〉，節奏感與舞台能量逐漸浮現，即使放到今天再聽，仍然有種「一秒被拉回青春社團」的穿透力。

2003－2005： 周杰倫 助力與「J-Style」成型

圖／ 誠品線上

《看我72變》幾乎是蔡依林人生最關鍵的一次「換皮膚」。不只是形象翻新，而是整個舞台語言的重寫。〈說愛你〉依然甜，卻多了一種自信與主導權；〈布拉格廣場〉把流行旋律、節奏編排與畫面想像力推到當時華語市場的高點。

緊接著推出的《城堡》，用〈倒帶〉穩穩坐上「分手歌永恆榜單」，成為 KTV 一唱就引發全場合唱的經典；同一張專輯又丟出〈愛情三十六計〉這種節奏明確、口號感十足的舞曲，徹底打開她日後「唱跳天后」的路線。

到了《J-Game》，蔡依林的聲線、節奏掌控與舞台能量明顯成熟，〈天空〉至今仍被粉絲視為「實力認證曲」。

也正是在簽約新力音樂（Sony）後，蔡依林迎來演藝生涯最重要的轉捩點。這段時期她與周杰倫的密集合作，加上「雙 J」話題效應，幾乎定義了一整個世代的華語流行風景，也讓她正式站上天后軌道，再也沒退回過原點。

2006－2009：地才精神與「舞孃」傳奇

圖／Spotify

講蔡依林，始終繞不開「地才」兩個字。她不是天生就被捧上神壇的類型，而是把每一個招式、每一次表演都練到讓人只能服氣。加盟百代唱片（EMI）後，她更明確把目標對準「極限」，不斷推高唱跳表演的標準。

〈舞孃〉將彩帶舞、高強度肢體訓練與舞台視覺緊密結合，成就一段難以複製的經典，也成為一整個時代的表演記憶，並讓她首度拿下金曲獎最佳國語女歌手，正式奠定天后地位。

到了《特務J》時期，蔡依林進一步把「唱跳」升級成「演唱會級敘事」，舞台不再只是唱歌跳舞，而是一場完整的視覺與情緒鋪陳。〈日不落〉更成為國民神曲等級的存在，你或許不是追星族，但一定在某場活動、某段旅途，或某個夜市的背景音裡，聽過這首歌。

2010－2017：自我覺醒與概念專輯

圖／ 誠品線上

從《Myself》開始，蔡依林把舞曲做成一整張「派對哲學」。全舞曲概念專輯讓舞池成為主場，〈美人計〉更引進 Voguing 舞步，將時尚、肢體語言與流行文化凝縮成她的全新標誌，也正式把華語唱跳表演推進到全新層次。

隨著年齡與創作掌控度提升，她開始全面主導專輯概念。《MUSE》時期，蔡依林把流行音樂拉進當代藝術的討論場域，〈大藝術家〉以犀利又自覺的姿態，撐大華語流行的想像空間。

《呸 Play》，這不只是專輯，而更像是一場「社會觀察開麥」，直球諷刺整形文化、虛假人設與群體焦慮，語氣漂亮又鋒利，讓外界重新定義這位「唱跳天后」。

2018－2024：內心的修煉《Ugly Beauty》

圖／聽聽就好

《Ugly Beauty》是她把視線轉回內心之後的爆發。〈怪美的〉像一面冷靜又誠實的鏡子，照出每個人在追求完美過程中，不願承認的狼狽與脆弱，也呼應她多年來面對網路輿論的真實經驗。

而〈玫瑰少年〉，則讓流行音樂第一次在主流舞台上，以溫柔卻堅定的方式談論「不一樣也值得被愛」。這首歌不只是作品，更成為一種社會語言，替少數群體發聲，也讓音樂的影響力真正走出娛樂框架。

隨著《Ugly Beauty》問世，蔡依林展開長達數年的世界巡迴演唱會，其舞台製作、敘事結構與視覺美學，被公認為華語樂壇的天花板等級。

2025－《Pleasure》感官大爆發

圖／翻攝網路

2025 年她用《Pleasure》開啟新篇章，《Pleasure》以「慾望」與「感官愉悅」為創作核心，在 AI 與科技高度介入生活的時代，她反而選擇把視線拉回身體本身，提醒人們重新感受呼吸、節奏與情緒的真實存在。〈Pleasure〉與〈Fish Love〉不再只是舞曲，而是一套關於感官、自由與身體主權的宣言。

隨著近期彩排畫面與舞台資訊曝光，本次大巨蛋演出被形容為「沉浸式感官體驗」等級，將以大型舞台裝置與環繞視覺打造零死角的感受場域。

經典歌曲盤點

點擊歌名即可聆聽

必聽舞曲

〈舞孃〉(2006)

將體操彩帶舞融入流行音樂，讓她拿下了金曲歌后，奠定地位。

〈Play 我呸〉 (2014)

諷刺現代社會的荒謬現象，編曲與視覺在當年震撼了整個華語圈。

〈怪美的〉 (2018)

直面過去被網暴的傷痕，告訴世人「美」是由自己定義的。

〈美人計〉 (2010)

引入折手舞（Voguing），開啟了她全舞曲專輯的實驗風格。

〈大藝術家〉 (2012)

探討女性在愛情中的主權，歌詞與節奏感極強。

〈Pleasure〉 (2025)

最新專輯同名主打，曲風更具實驗性，展現了她 40+ 歲的成熟魅力。

KTV 必點神曲

〈我知道你很難過〉 (1999)

出道一炮而紅的成名作，那時她還是「少男殺手」。

〈倒帶〉(2004)

周杰倫作曲，堪稱華語樂壇最經典的失戀國歌。

〈天空〉(2005)

展現了她清亮的高音，歌詞意境遼闊感傷。

〈檸檬草的味道〉 (2004)

深刻描繪了愛情逝去後的成長與體悟。

〈妥協〉(2009)

描述在感情中卑微退讓的心理，引起無數共鳴。

〈第三人稱〉(2014)

林俊傑作曲，以旁觀者的視角審視自己的感情生活。

社會議題與自我接納

〈玫瑰少年〉(2018)

紀念葉永鋕事件，成為華語圈支持多元性別、反對霸凌最溫柔而強大的力量。

〈不一樣又怎樣〉(2014)

支持平權，MV 故事感人至深。

〈我〉(2012)

蔡依林在演唱會上常唱到落淚的歌，坦露她在天后光環下的孤獨與真實。

全民記憶

〈說愛你〉 (2003)

重生期的開端，至今聽起來依然甜美不退流行。

〈日不落〉(2007)

翻唱曲，卻唱成了全台灣、全中國大街小巷都會唱的國民神曲。

〈看我72變〉 (2003)

象徵她從清純轉向多變時尚的重要里程碑。

〈布拉格廣場〉(2003)

融合古典與流行，Rap 部分極具辨識度。

〈馬德里不思議〉(2006)

輕快俏皮的風格，是許多人對她甜美形象的最後印記。