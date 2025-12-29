跨年不只看煙火！超商咖啡、速食、手搖買一送一，跨年優惠懶人包一次看

2025-12-29 17:55 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：canva、品牌提供
圖片來源：canva、品牌提供

跨年夜即將到來，你已經想好要怎麼迎接 2026 了嗎？不論是出門卡位看煙火，還是在家和親友一起倒數，美食幾乎都是跨年夜不可或缺的主角。看準年末聚會與熬夜需求，超商與速食品牌同步加碼，從咖啡、霜淇淋到熱食熟食通通祭出優惠，無論是撐夜續命、續攤補給，還是元旦補眠前的最後一餐，都能用折扣一路接力。女子漾也幫大家整理好跨年優惠懶人包，想省錢又不想餓肚子，這篇先存起來就對了。

跨年優惠懶人包！4大超商優惠看這邊

1. 7-ELEVEN：霜淇淋第二件 10 元、咖啡買 7 送 7

7-ELEVEN 全台超過 7,200 家門市自 2026 年 1 月 1 日至 1 月 6 日推出新年慶活動，活動期間購買指定商品每滿 222 元送 20 元購物金，可於下次消費使用。其中 1 月 1 日當天，思樂冰、雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋同規格皆享「第二件 10 元」優惠，不限支付方式。

咖啡方面，OPENPOINT APP「行動隨時取」於 1 月 1 日至 1 月 5 日推出新年慶寄杯優惠，CITY CAFE 特選美式與特選拿鐵皆為買 7 送 7，每日限量 2.5 萬組；CITY PRIMA 精品美式、精品拿鐵與馥芮白也同步祭出買 7 送 7，適合咖啡族趁跨年一次補齊。

圖片來源：7-ELEVEn
圖片來源：7-ELEVEn

2. 全家：366 杯美式 8,888 元　霜淇淋一次囤

全家會員 APP「隨買跨店取」在 12 月 30 日至 1 月 1 日限時 3 天推出 8,888 元超值組合，內容包含 Let’s Café 大杯美式 366 杯、大杯拿鐵 300 杯以及 Fami!ce 霜淇淋 350 支，主打長期補貨族群，最低下殺約 52 折。

同步推出「2026 元組合」，包含大特濃美式 63 杯、大特濃拿鐵 53 杯等選項；線下門市至 1 月 6 日前，購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加 39 元即可換購原價 149 元的指定哈根達斯雪糕。

3. 萊爾富：咖啡第二杯 5 元　跨年熟食撐場

萊爾富主打跨年提神與暖胃需求，Hi café 即日起至 2026 年 1 月 20 日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第二杯只要 5 元，另有玉米濃湯、燒仙草等熱飲優惠。

自助熟食區同樣成為跨年夜補給重點，黑輪攤任選 4 件 70 元、茶碗蒸任兩件 75 元，包子搭配指定飲品也有優惠組合。萊爾富表示，跨年夜熟食銷售量可達平日數十倍，是夜貓族補充能量的重要選項。

4. OKmart：指定熱飲任選 2 杯 99 元

OKmart 鎖定冬夜暖飲市場，OKCAFE 攜手阿華田推出冬季限定熱飲，即日起至 2026 年 1 月 7 日，經典阿華田與阿華田摩卡拿鐵任選 2 杯 99 元；黑糖道系列、抹茶拿鐵、焙茶拿鐵等品項也同步推出優惠。

此外，OKmart 也推出「歡聚在 OK」期間限定活動，包含咖啡、能量飲、瓶裝水與零食等多項買一送一或第二件折扣，適合跨年夜一次補齊。

跨年優惠懶人包！速食優惠看這邊

1. 麥當勞：買一送一優惠券連發

跨年前持續釋出多款買一送一優惠券，薯餅、中杯飲品、焦糖奶茶、金選那堤通通有，指定超值全餐再送麥克雞塊、麥香魚或麥香雞，早餐時段蕈菇滿福堡系列同步回歸 65 折。

2. 摩斯漢堡：飲料買一送一，咖啡加 10 元多一杯

跨年期間推出 MOS 超值省優惠券，飲料買一送一 35 元起，摩斯咖啡與經典奶茶加 10 元就能多一杯，還有 189 元起獨享餐與超值早餐組合。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

3. 漢堡王：加 1 元多一件，炸物堡類全包

歲末優惠券倒數中，雞塊、薯條、薯球通通加 1 元多一件，雙堡 99 元起、1+1 自由配 69 元，想快速吃飽很有感。

4. 必勝客：大披薩買一送一，跨年聚會神隊友

外帶大披薩買一送一、外送買大送小，會員購買指定跨年套餐還有機會抽東京雙人機票與溫泉旅遊，一邊吃披薩一邊拚好運。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

5. 達美樂：外帶買 1 送 2，火山披薩免費升級

跨年聚會想省又想吃好，達美樂直接祭出雙重優惠。輸入優惠代碼「352749」，三個大披薩 799 元起，其中一個還能免費升級火山披薩；改用優惠代碼「770779」，外帶即可享買 1 送 2，等於一次帶走大披薩、再送大披薩與可樂，揪團分食剛剛好。

圖片來源：FB @達美樂披薩
圖片來源：FB @達美樂披薩

6. 拿坡里：9 塊烤雞 269 元，比買一送一還狂

跨年限定烤雞優惠，即日起至12月30日期間，9 塊只要 269 元，平均一塊不到 30 元，APP 會員再享更低價，家庭聚餐超實用。

圖片來源：拿坡里官網
圖片來源：拿坡里官網

7. 肯德基：炸雞加蛋撻 399 元，一桶就夠撐跨年

12/16–2026/1/1 限時 17 天，雞撻雙享桶「6 塊咔啦脆雞+6 顆原味蛋撻」特價 399 元，外帶外送都適用，鹹甜一次滿足。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

8. 三商炸雞：買一桶送一斤，炸雞份量直接翻倍

指定雞腿桶加碼贈送腿排，特價 333 元，炸棒腿 6 隻 99 元，炸物控跨年夜首選。

圖片來源：FB @三商炸雞
圖片來源：FB @三商炸雞

9. 頂呱呱：雞排午茶 99 元，輕鬆吃也有儀式感

頂呱呱「呱呱雞排午茶組合」優惠一路到 12/31，提供「輕享餐」與「滿足餐」兩種選擇。輕享餐包含呱呱雞排 1 塊加 35 元飲品 1 杯，特價 99 元；想吃更有飽足感，滿足餐則多了小份地瓜薯條，特價 129 元。飲品可任選可樂系列、功夫純茶、熱紅茶或熱綠茶，午後小確幸一次到位。

圖片來源：頂呱呱提供
圖片來源：頂呱呱提供

10. 繼光香香雞：派對餐 399 元，炸雞一次包好

派對餐一次吃到炸雞與配菜，單筆消費滿額還能加價購入限量周邊，聚會外帶很方便。

圖片來源：FB @繼光香香雞 J&G Fried Chicken
圖片來源：FB @繼光香香雞 J&G Fried Chicken

11. 德克士：天天買一送一，會員天天都有券

加入會員即可每日領取買一送一優惠券，跨年連假天天換口味。

圖片來源：德克士官網
圖片來源：德克士官網

12. 21 風味館：熟客券 7 折，烤雞派也能省

推出熟客專屬優惠券，平日、假日都有烤雞與烤腿折扣，想避開炸物的人也有好選擇。

圖片來源：21 風味館官網
圖片來源：21 風味館官網

圖片來源：21 風味館官網
圖片來源：21 風味館官網

跨年優惠懶人包！手搖優惠看這邊

1. 清心福全：年末暖心回饋，指定奶茶第二杯立折 10 元

自 12/31 起至 2026/1/6，推出全台門市限定活動，凡購買指定 4 款奶茶飲品，第二杯即可現折 10 元，且兩杯可自由混搭不同品項，無論自己喝或和親友分享都很彈性。本次優惠品項包含錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶與粉圓奶茶，皆以錫蘭紅茶為基底，茶香溫潤、不苦不澀。其中錫蘭奶紅走經典純粹路線，椰果奶茶多了清爽口感層次；珍珠奶茶主打 Q 彈嚼感，粉圓奶茶則偏柔順細緻，風味相近卻各有擁護者，跨年倒數時來兩杯剛剛好。

清心福全年末暖心回饋，指定4款人氣奶茶飲品，任選第二件即折10元，為跨年迎新各種聚會增添小確幸。圖片來源：清心福全提供
清心福全年末暖心回饋，指定4款人氣奶茶飲品，任選第二件即折10元，為跨年迎新各種聚會增添小確幸。圖片來源：清心福全提供

2. 可不可熟成紅茶：門市 2 杯 88 元起，外送也有買一送一

迎接跨年，可不可熟成紅茶即日起至 12 月 30 日，於 Uber Eats 推出指定品項「同品項買一送一」外送優惠，參與品項包含榖奈輕纖茶、榖奈冷露與榖奈歐蕾；單筆消費滿 399 元再現折 60 元。優惠數量有限，須以 2 的倍數下單，實際是否顯示買一送一字樣以平台為準。門市方面，即日起至 2026 年 1 月 1 日，全台門市現場推出 1+1 組合價，「2 杯 88 元、2 杯 99 元」起，為「奶茶＋單品茶」限定搭配。活動僅限現場與電話自取，不適用外送與其他優惠，部分特規門市不參加。

圖片來源：可不可熟成紅茶提供
圖片來源：可不可熟成紅茶提供

3. 珍煮丹：外送買一送一再加碼，滿額最高 85 折

珍煮丹在年末推出多重外送優惠，即日起於 Uber Eats 可享指定品項「同品項買一送一」，包括復刻紅茶拿鐵、木梨茉莉、桂花茉綠、絲絨港奶等飲品；Uber One 會員另享「冬茶花白買一送一」限定優惠。同步加碼會員專屬活動，輸入指定序號後，單筆消費滿額可再享 85 折優惠。實際參與門市與優惠數量依平台顯示為準，售完即止。

4. CoCo 都可：兩大外送買一送一，門市小湯圓奶茶 2 杯 99 元

CoCo 都可跨年檔期端出外送與門市雙線優惠。即日起至 2026 年 1 月 7 日，於 foodpanda 可享大杯「日焙珍珠奶茶買一送一」；至 2026 年 1 月 6 日，於 Uber Eats 則有大杯「四季春青茶、3Q 奶茶買一送一」，免出門就能一路喝到新年。此外，全台門市同步推出暖心優惠，即日起至 12 月 31 日（或售完為止），大杯「小湯圓奶茶 2 杯 99 元」，成為跨年夜的人氣選擇。

圖片來源：FB @Coco 都可
圖片來源：FB @Coco 都可

5. 麻古茶坊：粉粿金萱買一送一，加碼送保冷袋

麻古茶坊即日起至 12 月 30 日，於 Uber Eats 推出大杯「粉粿金萱買一送一」外送優惠，凡購買指定組合，還可加碼獲得「雙杯保冷袋」一個，數量有限，送完為止。

6. 樂法：外送買一送一，經典茶款免出門喝

即日起於 Uber Eats 推出外送限定「買一送一」優惠，參與品項包括蘋果蜂蜜綠茶、林華泰四季青茶與林華泰梅子鐵觀音。活動依各門市實際供應為準，數量有限，售完即止。

7. 先喝道：跨年限定 3 杯 88 元，紅茶、綠茶輪流上場

先喝道在跨年檔期也端出實在優惠，12 月 31 日跨年當天推出「錫蘭高地莊園紅茶 3 杯 88 元」限時活動；緊接著在 2026 年 1 月 1 日元旦當天，則換成「花開茉綠茶 3 杯 88 元」優惠。

圖片來源：FB @先喝道
圖片來源：FB @先喝道

8. 烏弄 UNOCHA：指定茶款外送買一送一

烏弄 UNOCHA 即日起至 12 月 29 日，於 Uber Eats 推出指定飲品「買一送一」優惠，包含台茶十八號紅玉、春枝梅綠與檸檬冬露。部分門市不參與，優惠數量有限，依平台顯示為準。

9. COMEBUY：跨年門市買一送一，紅茶控必喝

活動時間自 12 月 31 日至 2026 年 1 月 1 日。期間只要到門市購買 烏瓦紅茶拿鐵 或 港式厚奶，就能免費獲得一杯 「斯里蘭卡烏瓦紅茶」，等同享有買一送一的實惠內容，對紅茶控來說相當有感。提醒消費者，活動期間 每人每筆最多買 2 送 2，每日限量 100 組，售完即止；優惠僅限門市臨櫃使用，不適用線上點餐、外送平台與自助點餐機，想把握跨年喝到的民眾建議提早前往。

圖片來源：COMEBUY提供
圖片來源：COMEBUY提供

跨年優惠懶人包！甜品優惠看這邊

Mister Donut：甜甜圈跨年慶，最高 10 入 299 元再送蜜糖波堤

跨年甜點也有優惠！Mister Donut 即日起至 2026 年 1 月 1 日推出跨年慶活動，門市任選 7 入或 9 入甜甜圈，可享 239 元、299 元甜甜價。其中選擇 9 入 299 元並以 悠遊卡／悠遊付結帳，再加贈一顆 蜜糖波堤。

現做飲品同步祭出優惠，活動期間內購買 現做飲品享第二件 5 折。提醒消費者，優惠僅限門市現場使用，數量有限售完為止，7-ELEVEN 與 Semeur 門市專櫃及外送服務不適用。

Mister Donut甜蜜跨年 最高享甜甜圈10入299元優惠。圖片來源：Mister Donut提供
Mister Donut甜蜜跨年 最高享甜甜圈10入299元優惠。圖片來源：Mister Donut提供

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

