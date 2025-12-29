跨年不只看煙火！超商咖啡、速食、手搖買一送一，跨年優惠懶人包一次看

圖片來源：canva、品牌提供

跨年夜即將到來，你已經想好要怎麼迎接 2026 了嗎？不論是出門卡位看煙火，還是在家和親友一起倒數，美食幾乎都是跨年夜不可或缺的主角。看準年末聚會與熬夜需求，超商與速食品牌同步加碼，從咖啡、霜淇淋到熱食熟食通通祭出優惠，無論是撐夜續命、續攤補給，還是元旦補眠前的最後一餐，都能用折扣一路接力。女子漾也幫大家整理好跨年優惠懶人包，想省錢又不想餓肚子，這篇先存起來就對了。

跨年優惠懶人包！4大超商優惠看這邊

1. 7-ELEVEN：霜淇淋第二件 10 元、咖啡買 7 送 7

7-ELEVEN 全台超過 7,200 家門市自 2026 年 1 月 1 日至 1 月 6 日推出新年慶活動，活動期間購買指定商品每滿 222 元送 20 元購物金，可於下次消費使用。其中 1 月 1 日當天，思樂冰、雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋同規格皆享「第二件 10 元」優惠，不限支付方式。

咖啡方面，OPENPOINT APP「行動隨時取」於 1 月 1 日至 1 月 5 日推出新年慶寄杯優惠，CITY CAFE 特選美式與特選拿鐵皆為買 7 送 7，每日限量 2.5 萬組；CITY PRIMA 精品美式、精品拿鐵與馥芮白也同步祭出買 7 送 7，適合咖啡族趁跨年一次補齊。

圖片來源：7-ELEVEn

2. 全家：366 杯美式 8,888 元 霜淇淋一次囤

全家會員 APP「隨買跨店取」在 12 月 30 日至 1 月 1 日限時 3 天推出 8,888 元超值組合，內容包含 Let’s Café 大杯美式 366 杯、大杯拿鐵 300 杯以及 Fami!ce 霜淇淋 350 支，主打長期補貨族群，最低下殺約 52 折。

同步推出「2026 元組合」，包含大特濃美式 63 杯、大特濃拿鐵 53 杯等選項；線下門市至 1 月 6 日前，購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加 39 元即可換購原價 149 元的指定哈根達斯雪糕。

3. 萊爾富：咖啡第二杯 5 元 跨年熟食撐場

萊爾富主打跨年提神與暖胃需求，Hi café 即日起至 2026 年 1 月 20 日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第二杯只要 5 元，另有玉米濃湯、燒仙草等熱飲優惠。

自助熟食區同樣成為跨年夜補給重點，黑輪攤任選 4 件 70 元、茶碗蒸任兩件 75 元，包子搭配指定飲品也有優惠組合。萊爾富表示，跨年夜熟食銷售量可達平日數十倍，是夜貓族補充能量的重要選項。

4. OKmart：指定熱飲任選 2 杯 99 元

OKmart 鎖定冬夜暖飲市場，OKCAFE 攜手阿華田推出冬季限定熱飲，即日起至 2026 年 1 月 7 日，經典阿華田與阿華田摩卡拿鐵任選 2 杯 99 元；黑糖道系列、抹茶拿鐵、焙茶拿鐵等品項也同步推出優惠。

此外，OKmart 也推出「歡聚在 OK」期間限定活動，包含咖啡、能量飲、瓶裝水與零食等多項買一送一或第二件折扣，適合跨年夜一次補齊。

跨年優惠懶人包！速食優惠看這邊

1. 麥當勞：買一送一優惠券連發

跨年前持續釋出多款買一送一優惠券，薯餅、中杯飲品、焦糖奶茶、金選那堤通通有，指定超值全餐再送麥克雞塊、麥香魚或麥香雞，早餐時段蕈菇滿福堡系列同步回歸 65 折。

2. 摩斯漢堡：飲料買一送一，咖啡加 10 元多一杯

跨年期間推出 MOS 超值省優惠券，飲料買一送一 35 元起，摩斯咖啡與經典奶茶加 10 元就能多一杯，還有 189 元起獨享餐與超值早餐組合。

圖片來源：摩斯漢堡官網

3. 漢堡王：加 1 元多一件，炸物堡類全包

歲末優惠券倒數中，雞塊、薯條、薯球通通加 1 元多一件，雙堡 99 元起、1+1 自由配 69 元，想快速吃飽很有感。

4. 必勝客：大披薩買一送一，跨年聚會神隊友

外帶大披薩買一送一、外送買大送小，會員購買指定跨年套餐還有機會抽東京雙人機票與溫泉旅遊，一邊吃披薩一邊拚好運。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

5. 達美樂：外帶買 1 送 2，火山披薩免費升級

跨年聚會想省又想吃好，達美樂直接祭出雙重優惠。輸入優惠代碼「352749」，三個大披薩 799 元起，其中一個還能免費升級火山披薩；改用優惠代碼「770779」，外帶即可享買 1 送 2，等於一次帶走大披薩、再送大披薩與可樂，揪團分食剛剛好。

圖片來源：FB @達美樂披薩

6. 拿坡里：9 塊烤雞 269 元，比買一送一還狂

跨年限定烤雞優惠，即日起至12月30日期間，9 塊只要 269 元，平均一塊不到 30 元，APP 會員再享更低價，家庭聚餐超實用。

圖片來源：拿坡里官網

7. 肯德基：炸雞加蛋撻 399 元，一桶就夠撐跨年

12/16–2026/1/1 限時 17 天，雞撻雙享桶「6 塊咔啦脆雞+6 顆原味蛋撻」特價 399 元，外帶外送都適用，鹹甜一次滿足。

圖片來源：FB @KFC

8. 三商炸雞：買一桶送一斤，炸雞份量直接翻倍

指定雞腿桶加碼贈送腿排，特價 333 元，炸棒腿 6 隻 99 元，炸物控跨年夜首選。

圖片來源：FB @三商炸雞

9. 頂呱呱：雞排午茶 99 元，輕鬆吃也有儀式感

頂呱呱「呱呱雞排午茶組合」優惠一路到 12/31，提供「輕享餐」與「滿足餐」兩種選擇。輕享餐包含呱呱雞排 1 塊加 35 元飲品 1 杯，特價 99 元；想吃更有飽足感，滿足餐則多了小份地瓜薯條，特價 129 元。飲品可任選可樂系列、功夫純茶、熱紅茶或熱綠茶，午後小確幸一次到位。

圖片來源：頂呱呱提供

10. 繼光香香雞：派對餐 399 元，炸雞一次包好

派對餐一次吃到炸雞與配菜，單筆消費滿額還能加價購入限量周邊，聚會外帶很方便。

圖片來源：FB @繼光香香雞 J&G Fried Chicken

11. 德克士：天天買一送一，會員天天都有券

加入會員即可每日領取買一送一優惠券，跨年連假天天換口味。

圖片來源：德克士官網

12. 21 風味館：熟客券 7 折，烤雞派也能省

推出熟客專屬優惠券，平日、假日都有烤雞與烤腿折扣，想避開炸物的人也有好選擇。

圖片來源：21 風味館官網

圖片來源：21 風味館官網

跨年優惠懶人包！手搖優惠看這邊

1. 清心福全：年末暖心回饋，指定奶茶第二杯立折 10 元

自 12/31 起至 2026/1/6，推出全台門市限定活動，凡購買指定 4 款奶茶飲品，第二杯即可現折 10 元，且兩杯可自由混搭不同品項，無論自己喝或和親友分享都很彈性。本次優惠品項包含錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶與粉圓奶茶，皆以錫蘭紅茶為基底，茶香溫潤、不苦不澀。其中錫蘭奶紅走經典純粹路線，椰果奶茶多了清爽口感層次；珍珠奶茶主打 Q 彈嚼感，粉圓奶茶則偏柔順細緻，風味相近卻各有擁護者，跨年倒數時來兩杯剛剛好。

清心福全年末暖心回饋，指定4款人氣奶茶飲品，任選第二件即折10元，為跨年迎新各種聚會增添小確幸。圖片來源：清心福全提供

2. 可不可熟成紅茶：門市 2 杯 88 元起，外送也有買一送一

迎接跨年，可不可熟成紅茶即日起至 12 月 30 日，於 Uber Eats 推出指定品項「同品項買一送一」外送優惠，參與品項包含榖奈輕纖茶、榖奈冷露與榖奈歐蕾；單筆消費滿 399 元再現折 60 元。優惠數量有限，須以 2 的倍數下單，實際是否顯示買一送一字樣以平台為準。門市方面，即日起至 2026 年 1 月 1 日，全台門市現場推出 1+1 組合價，「2 杯 88 元、2 杯 99 元」起，為「奶茶＋單品茶」限定搭配。活動僅限現場與電話自取，不適用外送與其他優惠，部分特規門市不參加。

圖片來源：可不可熟成紅茶提供

3. 珍煮丹：外送買一送一再加碼，滿額最高 85 折

珍煮丹在年末推出多重外送優惠，即日起於 Uber Eats 可享指定品項「同品項買一送一」，包括復刻紅茶拿鐵、木梨茉莉、桂花茉綠、絲絨港奶等飲品；Uber One 會員另享「冬茶花白買一送一」限定優惠。同步加碼會員專屬活動，輸入指定序號後，單筆消費滿額可再享 85 折優惠。實際參與門市與優惠數量依平台顯示為準，售完即止。

4. CoCo 都可：兩大外送買一送一，門市小湯圓奶茶 2 杯 99 元

CoCo 都可跨年檔期端出外送與門市雙線優惠。即日起至 2026 年 1 月 7 日，於 foodpanda 可享大杯「日焙珍珠奶茶買一送一」；至 2026 年 1 月 6 日，於 Uber Eats 則有大杯「四季春青茶、3Q 奶茶買一送一」，免出門就能一路喝到新年。此外，全台門市同步推出暖心優惠，即日起至 12 月 31 日（或售完為止），大杯「小湯圓奶茶 2 杯 99 元」，成為跨年夜的人氣選擇。

圖片來源：FB @Coco 都可

5. 麻古茶坊：粉粿金萱買一送一，加碼送保冷袋

麻古茶坊即日起至 12 月 30 日，於 Uber Eats 推出大杯「粉粿金萱買一送一」外送優惠，凡購買指定組合，還可加碼獲得「雙杯保冷袋」一個，數量有限，送完為止。

6. 樂法：外送買一送一，經典茶款免出門喝

即日起於 Uber Eats 推出外送限定「買一送一」優惠，參與品項包括蘋果蜂蜜綠茶、林華泰四季青茶與林華泰梅子鐵觀音。活動依各門市實際供應為準，數量有限，售完即止。

7. 先喝道：跨年限定 3 杯 88 元，紅茶、綠茶輪流上場

先喝道在跨年檔期也端出實在優惠，12 月 31 日跨年當天推出「錫蘭高地莊園紅茶 3 杯 88 元」限時活動；緊接著在 2026 年 1 月 1 日元旦當天，則換成「花開茉綠茶 3 杯 88 元」優惠。

圖片來源：FB @先喝道

8. 烏弄 UNOCHA：指定茶款外送買一送一

烏弄 UNOCHA 即日起至 12 月 29 日，於 Uber Eats 推出指定飲品「買一送一」優惠，包含台茶十八號紅玉、春枝梅綠與檸檬冬露。部分門市不參與，優惠數量有限，依平台顯示為準。

9. COMEBUY：跨年門市買一送一，紅茶控必喝

活動時間自 12 月 31 日至 2026 年 1 月 1 日。期間只要到門市購買 烏瓦紅茶拿鐵 或 港式厚奶，就能免費獲得一杯 「斯里蘭卡烏瓦紅茶」，等同享有買一送一的實惠內容，對紅茶控來說相當有感。提醒消費者，活動期間 每人每筆最多買 2 送 2，每日限量 100 組，售完即止；優惠僅限門市臨櫃使用，不適用線上點餐、外送平台與自助點餐機，想把握跨年喝到的民眾建議提早前往。

圖片來源：COMEBUY提供

跨年優惠懶人包！甜品優惠看這邊

Mister Donut：甜甜圈跨年慶，最高 10 入 299 元再送蜜糖波堤

跨年甜點也有優惠！Mister Donut 即日起至 2026 年 1 月 1 日推出跨年慶活動，門市任選 7 入或 9 入甜甜圈，可享 239 元、299 元甜甜價。其中選擇 9 入 299 元並以 悠遊卡／悠遊付結帳，再加贈一顆 蜜糖波堤。

現做飲品同步祭出優惠，活動期間內購買 現做飲品享第二件 5 折。提醒消費者，優惠僅限門市現場使用，數量有限售完為止，7-ELEVEN 與 Semeur 門市專櫃及外送服務不適用。