出道 22 年第一次！林俊傑罕見認愛中國正妹網紅七七是誰？相差 21 歲戀情終於不藏了 圖片來源：林俊傑ＦＢ

向來把感情生活守得滴水不漏的林俊傑，終於選擇在今年歲末親自揭曉答案。44 歲的他在 12 月 29 日於社群平台分享母親 70 歲生日的全家福照片，畫面中，一名年輕女子自然站在家人身旁，正是多次被點名卻始終未被證實的女友「七七（Annalisa）」。沒有刻意標註，卻比任何官宣都來得直接，也讓這段相差 21 歲的戀情正式攤在聚光燈下。

圖片來源：林俊傑ＦＢ

44 歲金曲歌王 JJ 林俊傑於 12 月 29 日在 IG 曬出為母親慶生的全家福合照，畫面中女友「七七（Annalisa）」也首度同框亮相，他並在貼文中寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」

七七是誰？從網路討論人物到天王身邊的她

隨著合照曝光，「七七是誰」迅速成為搜尋關鍵字。七七本名 Annalisa，是 23 歲的中國女網紅，活躍於 IG 與小紅書，以精緻五官與高辨識度外型累積人氣。她的形象介於甜美與時尚之間，不刻意張揚，卻總能引發關注，也因此被不少網友形容為「AI 少女」。

圖片來源：annalisaqiqi@Instagram

據了解，七七目前在美國就讀帕森設計學院，社群內容多分享生活、旅行與穿搭風格。過去即使多次被點名，始終未正面站上新聞版面，如今隨著林俊傑公開分享家庭時刻，她的身分也正式被認識。

圖片來源：annalisaqiqi@Instagram

早有跡可循的戀情 只是一直沒被說破

這段關係其實並非突然發生。早在 2025 年 2 月，就曾傳出兩人交往消息，當時林俊傑經紀公司以「不回應傳言」低調帶過。之後，兩人陸續被目擊同遊、同行，11 月更有網友在洛杉磯看到他們身穿情侶裝逛街，互動自然，卻始終沒有正面說明。

圖片來源：林俊傑ＦＢ

直到這次，林俊傑選擇在沒有預告、沒有聲明的情況下，直接把七七放進「家人合照」裡，這個舉動也被外界視為關係正式被確認的關鍵。

出道 22 年首次公開感情 為何這次特別不同？

對於出道超過 20 年的林俊傑而言，這是極為罕見的選擇。過去無論緋聞如何延燒，他始終將私生活與舞台切割清楚。如今卻讓女友在母親的重要日子中亮相，等同宣告這段關係已不只是戀愛，而是被納入人生核心圈的一部分因此，這次的認愛，不靠情侶自拍、不用甜膩標籤，卻反而更具重量。

圖片來源：林俊傑ＦＢ

經紀公司回應：他現在過得很開心

針對戀情公開，經紀公司隨後回應表示，林俊傑目前狀態很好，也感謝外界關心，現階段仍會專注於生活與工作，並未多談未來規劃。從網路緋聞、街頭目擊，到如今親自讓答案出現在家人合照裡，林俊傑與七七的戀情，終於不再只是「大家都知道但沒人說破」的狀態。接下來如何發展，外界仍在觀望，但可以確定的是——這一次，林俊傑真的沒有再躲。