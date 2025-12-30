2025-12-30 07:16 女子漾／編輯Wendi
車銀優是校草學霸！盤點5位當過學生會長K-pop男偶像，任時完也是資優生！
偶像主宰了舞台的中心，引領著觀眾們的視線，身為叱吒舞台的大明星，必須具備一定的領導力，今天女子漾要介紹的5位K-pop男偶像，從校園時期就是學生會長，他們從童年時期就展現出過人的才能，大家快一起來盤點這K-pop男偶像精彩的學生事蹟吧！
盤點當過學生會長K-pop男偶像1：ASTRO 車銀優
被譽為「臉蛋天才」的ASTRO門面車銀優小學六年級時是學生會會長，他在就讀高中之前，每年都被選為班長，學科考取成績均為優等，還拿過全校第3名！而車銀優不僅是足球隊、籃球隊對長，也在英語話劇比賽、英語演講大賽、辯論比賽中獲獎，班長、學霸、校草、資優生通通都是他呢！
盤點當過學生會長K-pop男偶像2：東方神起 鄭允浩
東方神起隊長鄭允浩舞台魅力出眾，獨特歌聲渲染力強大，他在小學時期是代表全校的學生會長，也當過副會長及學生會幹部，他曾笑說可能是因為自己是長子、家族27代長孫，所以無論做什麼事情都會全力以赴，從小就給人正直認真的形象。
盤點當過學生會長K-pop男偶像3：ZE:A帝國之子 任時完
從ZE:A帝國之子人氣偶像轉型為實力派演員的任時完，從國小到高中都是班長，也曾擔任過學生會會長、副會長，他在就讀釜山高中時期成績始終名列前茅，之後以高分考進釜山大學機械工學系，而任時完在2012年進入又松資訊大學就讀應用音樂系時，還曾被校方任命為宣傳大使呢！
盤點當過學生會長K-pop男偶像4：TOMORROWXTOGETHER 崔杋圭
TOMORROWXTOGETHER門面擔當崔杋圭主導全團多首歌曲創作，唱跳實力強勁，幕前幕後都展現出亮眼才華。杋圭國中時期參與校內樂團成員，擅長吉他和電子吉他，他在求學時期擔任過班級會長、班級副會長、全校會長、全校副會長和先導部，從小就是風雲人物呢！
盤點當過學生會長K-pop男偶像5：The Boyz 李柱延
南韓男團THE BOYZ成員李柱延是隊內主舞及門面，曾擔任音樂節目《The Show》固定MC，深受粉絲們喜愛。柱延在小學時期曾是學生會（學生委員會）主席，小小年紀就具有領導風範和社交手腕，當時還因此身份還獲得國會議員的表彰和獎勵呢！
