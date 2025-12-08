不只巧合？AAA 舞台遭質疑『沿用』 製作方不忍曬6張照片打臉疑雲

【家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算】
「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：
『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」
🤔 如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？
他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。
但國稅局只回一句：
📄「本案屬 20 種無法提供遺產稅試算情況。」
這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？
---
【結論先行｜為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？】
國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。
只要碰到👇
📊 股票
🚗 五年內車輛
🏠 持分不動產
🔐 保管箱
💸 死前 2 年內贈與
🏦 多銀行帳戶金流
就只能走人工審查。
👉 因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。電腦只能算，但國稅局要「查」。
而且
📌 資產單純 ,免稅額度內→ 1～2 個月拿到免稅證明
📌 資產複雜或破 1 億 → 審核一年以上很常見（財產凍結狀態）
---
【看完 20 項無法試算表，我的第一個感覺：】
🔥 這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的。
你看這些項目：
* 🚗 兩台車
* 🏠 土地持分
* 📈 員工認股、興櫃
* 🔐 保管箱
* 💸 存款變動
* 🏚 不動產共有
這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。
👉 不是你家複雜，
👉 是台灣人正常生活就長這樣。
---
【R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名】
① 🔥 未上市股票、員工認股、下市股票
很多家庭以為只是「一點股票」。
但真正讓系統跑不動的是👇
員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。
遺產稅申報時，我們必須提供
* 死亡日持股餘額
* 面額資料
* 死亡日公司資產負債表
還有......
---
② 🚗 名下超過 1 台車、車齡未滿 5 年
台灣家庭最常見的情況👇
* 孩子一台
* 爸媽一台
* 但兩台都掛在媽媽名下
長輩一過世：
⚠️ 全部算遺產
⚠️ 而且無法試算
車齡未滿五年 → 必須查現值 → 我們必須自己上古中車網站查詢市值
👉 你家也是車輛都放在某個人名下嗎?
---
③ 🏠 不動產持分、多人共有
最常見的台灣家庭場景👇
* 土地持分
* 房子不同人持有
* 早期親戚一起買
* 老房子多人共同擁有
只要不是「單獨所有」，💥 試算系統立刻卡住。
這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。
---
【我看到這張表的第二個感覺】
💡 #人生的日常_就是遺產稅的變數
你以為的小動作👇
* 為省保費把車掛在爸媽名下
* 股票帳戶沒整理
* 兄弟姊妹一起買房
* 死前匯款沒留紀錄
* 不動產持分擺著沒處理
* 下市股票放到大家忘記
到了國稅局就是：
❌ 不能試算
❌ 不能自動
❌ 不能省略
---
【第三個感覺】
⚠️ 遺產稅不是算，是查。
國稅局的邏輯很簡單👇「系統不能辨認，就必須人工查。」
所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。20 項不是難題，而是 20 個家庭需要釐清的故事。
---
【第四個感覺】
🔥 台灣沒有「標準家庭」。你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。
這也更凸顯👇
👉 顧問的價值不是報稅
👉 而是把混亂變清楚因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。
---
【國稅局公告：20 項無法試算情況】
01. 戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期
02. 被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋
03. 被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券
04. 金融機構貸款金額超過７００萬元
05. 被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年
06. 被繼承人遺有其他財產
07. 存款資料換算短差超過500萬元
08.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額
09. 被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產
10. 死前2年內出售不動產且金額逾500萬元
11. 被繼承人遺有金融機構保管箱
12. 非屬配偶與子女繼承案件
14.被繼承人遺產稅有申報紀錄
15.持有國外證劵及衍生性商品
16.被繼承人遺有信託財產項目
17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價
18.申請人已拋棄繼承
19.配偶、子女無身分證統一編號
20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定
👉這 20 項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」
---
【你家最容易踩到哪一項？】
很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」結果收到國稅局的信才發現👇💥 生活習慣，會影響遺產稅。
你覺得你家最容易遇到哪一項？
A. 未上市／下市股票（或員工認股）
B. 名下超過 1 台車、或車齡未滿 5 年
C. 不動產持分、房地不同人持有
D. 其他（歡迎留言)
👉 不是你家複雜，
👉 是台灣家庭本來就長這樣。
---
【留愛，不留亂】人生有太多無法預料，但我們可以決定-🌿 留給家人的，是愛，不是混亂。願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。讓愛不傷人，讓財富有溫度。
#R姐活生生真實分享
