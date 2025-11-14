《如果我不曾見過太陽》演出人性黑暗！曾敬驊變身殺人魔？6個一定要知道關於他的事

《如果我不曾見過太陽》是一部聚焦於青春創傷與禁忌愛戀的懸疑影集，講述年僅25歲的李壬曜（由曾敬驊飾演）自首成為媒體口中的「暴雨殺人魔」後，過去的校園秘密與人性黑暗一點點浮現，劇情透過光與暗、雨與黑夜這些象徵元素，刻畫角色內心深處難以抹去的傷痛與掙扎，呈現一場關於不可逆命運和愛恨糾葛的青春悲劇，讓人思考見過光亮的人，才更深刻理解黑暗的意義。

故事核心不僅是懸疑推理，更像是青春的自白，李壬曜的童年充滿恐懼與校園欺凌，但遇見了神秘少女江曉彤後，生命中才有了轉折與那唯一的光亮，他們之間的愛雖甜美卻充滿禁忌色彩，劇中不斷以雨水象徵洗滌與壓抑，一場愛與痛的糾纏讓故事層層展開。

曾敬驊6個不為人知的那些事

1.高中時期的曾敬驊其實相當叛逆，是公認的「翹課大王」，多次差點被學校退學，當年他常玩到深夜才回家，和家人關係曾經有很大隔閡，讓他感受到孤獨與不被理解，但幸運的是，游泳成績優異和獲獎的學術表現幫助他順利留校，這段經歷成為他成長中不可或缺的真實篇章。

2.曾敬驊演藝處女作是以電影《返校》中的魏仲廷一角出道，當時他對鏡頭充滿恐懼與焦慮，導演讚賞他的真實與透明感，讓角色更有張力，他在拍攝過程中遭遇體力和情感雙重挑戰，尤其是必須演繹角色在極端拷問環境下的堅持與勇氣，展現了他的專業與堅韌。

3.生活中曾敬驊有些獨特的怪癖，雖然外表帥氣亮眼，但私底下他透露過對初戀的回憶相當深刻，也擁有一些只有親近的人才知道的行為習慣，彷彿在螢幕下的他，與私人生活形成一種微妙反差。

4.他來自經營早餐店與包子饅頭批發的家庭，在五個兄弟姐妹中排行老么，自小就習慣跟著姊姊們幫忙家裡生意，這樣的背景讓他很懂得家庭責任與努力奮鬥的意義。

5.曾敬驊在拍攝《如果我不曾見過太陽》中，從角色李壬曜的壓抑與黑暗找尋自我救贖，他覺得這是一次挑戰，也是對自己表演功力的重大磨練，深刻體驗到了角色內心的矛盾與掙扎。

6.他個性中帶有一份內斂與沉穩，這與他曾有過的叛逆少年形象形成鮮明對比，他擅長在鏡頭前用細膩的情緒和肢體語言表達複雜心境，是新生代演員中相當有潛力且值得關注的存在。

臭名昭彰的連續殺人魔接受年輕女子的拍片訪談，他的過去揭露了層層交織的創傷與心碎，而一切都與他的初戀有關。

年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。

《如果我不曾見過太陽》一部曲 2025年11月13日，將於Netflix全球獨家播出。

