十月最熱陸劇角色 Top 5：這四個角色都是他演的？唯一擠進榜單的女角曝光。圖／《一笑隨歌》、《暗河傳》、《天地劍心》微博

十月陸劇可說是神仙打架，不只劇集話題狂飆，角色熱度榜更是比人氣、比演技、比帶話題能力。深情虐系有人頂、成長線有人撐，甚至還有人一人分飾三角，把整個榜單直接攻下兩席。

以下帶你快速掌握酷雲統計的十月陸劇角色熱度 Top 5，看看他們如何在滿檔新劇中殺出重圍，成為全網最熱討論的焦點。

《天地劍心》王權富貴（成毅 飾）。圖／《天地劍心》微博

身為十月角色榜的絕對冠軍，王權富貴火到連沒看劇的人都知道這個名字。成毅在劇中把這個「被命運綁住的少年」演得層次滿滿，一邊是王權家族的兵人宿命，一邊是對自由與情感的渴望。虐心、深情、帶點偏執，一次全部給滿。再加上與女主的愛恨糾纏，更讓觀眾完全停不下來，追到深夜都捨不得按暫停。

《許我耀眼》許妍（趙露思 飾）。圖／《許我耀眼》微博

趙露思在《許我耀眼》裡真正「脫胎換骨」。這次不再是《偷偷藏不住》那種甜甜惹人愛的小女孩，而是挑戰心思敏銳、渴望翻身的主播許妍。她從小透明一路殺進主播台核心位置，既有衝勁、也會害怕受傷，那種努力想在城市裡站穩腳步的疲憊與倔強被她演得非常真實，讓人越看越心疼、越追越上頭，也因此成功讓許妍成為十月討論度最高的都會女主角之一

《暗河傳》蘇暮雨（龔俊 飾）。圖／《暗河傳》微博

如果說武俠劇正在回潮，那蘇暮雨無疑是最具代表性的「暗黑系男主角」。龔俊把這個刺客少主演得又狠又暖、又冷又義氣，行走江湖的孤獨感超到位。角色一路從無劍城少主成長為暗河領袖，那種背負使命卻依然守底線的掙扎感，是觀眾點名最迷人的部分。再加上劇情節奏緊湊、情義線拉滿，蘇暮雨自然成為十月武俠劇裡最讓人欲罷不能的角色。

4.《一笑隨歌》風隨歌（陳哲遠 飾）

《一笑隨歌》風隨歌（陳哲遠 飾）。圖／《一笑隨歌》微博

古裝男神界的新黑馬就是他！陳哲遠這次在《一笑隨歌》飾演的大皇子風隨歌，兼具權謀腦、深情與天生貴族氣場，完全是觀眾最愛的「禁慾系王子」範本。對外是用兵如神的大皇子，對內是對愛情執著專一的男子，對內卻對愛情專一執著，反差魅力讓粉絲直呼心動指數爆表，直接把陳哲遠推上新一波熱搜。

5.《赴山海》肖明明／蕭秋水／李沉舟（成毅 飾 一人分飾三角）

《赴山海》肖明明／蕭秋水／李沉舟

十月角色榜最引人注目的亮點，就是成毅不只穩坐第一名，連第五名也被他一併收下！在《赴山海》中，他一人挑戰三個完全不同的角色：現代社畜肖明明、少年劍客蕭秋水、冷峻幫主李沉舟，每一個身份都像是不同宇宙的主角。成毅在這裡不只是「換造型」，而是以細膩演技詮釋三種性格、三種命運，讓觀眾追劇時忍不住討論不停，也讓角色熱度一路飆升、穩居榜上。