【心理測驗】新年第一天你最想做什麼？看出你的「潛意識願望」

圖片來源：tvN提供

新的一年就像一本空白筆記本，第一頁寫下什麼，往往暗示了你內心真正渴望的生活。當2026年的第一道陽光灑進窗邊，你最想做的第一件事會是什麼？這個心理測驗幫你看出，你在潛意識裡最想追求、最缺乏、也最該珍惜的願望。

【心理測驗題目】

想像新年第一天早晨醒來，你會最想做哪一件事？

A. 睡到自然醒，什麼都不做

B. 整理房間、開啟新年度計畫

C. 出門散步、曬太陽、喝咖啡

D. 約喜歡的人一起吃早午餐

圖片來源：tvN drama

A. 睡到自然醒：你的潛意識願望是「休息與被理解」

你其實已經太久在「撐」了。選擇睡到自然醒的你，內心最想要的其實不是懶，而是一種「我可以不用努力證明自己」的安心感。你希望被理解、被允許放慢腳步，也渴望有一段真正屬於自己的時間。

心理訊息： 停下來，不代表你懈怠，而是重新儲電。2026年，給自己一點空白，幸福會從慢裡長出來。

圖片來源：tvN drama

B. 整理房間、開啟新年度計畫：你的潛意識願望是「掌控與實現」

你是一個行動派，渴望透過「整理」讓生活更清晰。你的潛意識中有著「我想變得更好」的信念，也代表你對過去有些不滿，希望藉由新的秩序重建自我。這份主動改變的力量，會是你2026年最大的推進能量。

心理訊息：別害怕設定新目標，當你願意動手改變，小宇宙就會替你打開新的門。

C. 出門散步、曬太陽、喝咖啡：你的潛意識願望是「自由與平衡」

你嚮往簡單而真實的生活，不想再被責任或關係綁住。你的潛意識渴望的是「可呼吸的空間」，想在忙碌裡找回輕盈。你懂得享受生活、追求質感，也希望自己能更隨性地活著，不再被別人的期待左右。

小提醒：自由不是逃避，而是選擇。當你開始為自己活，幸福自然會跟著靠近。

《許願吧，精靈》劇照。圖/Netflix

D. 約喜歡的人吃早午餐：你的潛意識願望是「親密與連結」

你是個重感情的人，對你來說「有人陪伴」比「一切順利」更重要。你的潛意識其實渴望被理解、被傾聽，也希望能與愛的人一起經歷生活中的小確幸。你在關係裡付出很多，但偶爾也會覺得孤單，想要有人主動靠近。

心理訊息： 讓愛更流動，不一定要完美關係，只要真心在場，你的世界就會變得更溫柔。