【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度

圖片來源：許我耀眼官方微博

有些人一出場就自帶光芒，走到哪都讓人想多看一眼；也有人明明很有實力，卻總覺得自己不夠好。你屬於哪一種呢？這份心理測驗將揭開你的「自信能量」，看看在別人眼裡你的氣場到底有多強！

圖片來源：《許我耀眼》官方微博

【問題一】當你走進一個充滿陌生人的場合時，你第一個反應是什麼？

A. 抬頭挺胸，主動觀察周圍氣氛

B. 找熟人聊天，不想被誤會孤單

C. 假裝滑手機，等待有人主動搭話

D. 想趕快找地方躲起來

A. 自然接受，微笑說謝謝

B. 開玩笑說「哪有～」但其實有點開心

C. 不太敢直視對方，覺得被誇很不自在

D. 立刻反駁：「我才沒有！」

【問題三】當你遇到想嘗試的新挑戰時，你會怎麼做？

A. 馬上行動，不試怎麼知道？

B. 思考後再決定，但多半會去做

C. 猶豫很久，怕做不好

D. 通常放棄，覺得反正沒成功過

【問題四】你在鏡子前看著自己時，腦中最常出現的想法是？

A. 我今天狀態很好

B. 這個角度還不錯

C. 好像需要改進什麼

D. 為什麼我怎麼看都不對勁

圖片來源：《許我耀眼》官方微博

測驗結果

A最多：氣場滿分型：自信是你的天生魅力

你知道自己的優點，也懂得讓別人看見。你的自信來自穩定的自我價值，而不是外界評價。這樣的你，走到哪都能吸引目光。

但別忘了，真正的自信不是完美，而是坦然。當你學會接受不完美，也是一種更深層的力量。

B最多：溫柔堅定型：你的自信藏在氣質裡

你不會刻意炫耀，但行為舉止間自然散發出一種讓人信任的穩重感。你的魅力在於溫和與真誠。

唯一要注意的是，你有時太在意他人感受，會壓抑自己的想法。學會勇敢表達，你的光會更明亮。

圖片來源：《許我耀眼》微博

C最多：隱性自卑型：你有實力，但總覺得不夠好

你其實能力不錯，卻常被比較與懷疑綁住，害怕被看見缺點。你的問題不是沒有自信，而是「太在意別人」。

試著多給自己肯定，你不需要完美，也能被喜歡。當你敢相信自己，氣場會瞬間翻倍。

D最多：玻璃心型：你的自信需要重新修復

你太容易被外界評價動搖，常把別人的話當成真理。這樣的你容易陷入「越努力越焦慮」的循環。

先停下來，重新傾聽自己的聲音。自信不是一夜之間建立的，而是每天一點點，從「我值得被喜歡」開始。