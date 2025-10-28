【心理測驗】壓力爆棚時你會怎麼反應？測你的壓力性格

2025-10-28
《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix
《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

生活裡的壓力，來自工作、人際、感情，甚至是對自己的期待。有些人一緊張就想逃，有些人則像炸彈一樣隨時會爆。面對壓力時，你是哪一種反應型人格？透過這份心理測驗，幫你了解自己「壓力下的真實樣貌」。

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix
《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

【問題一】當事情進展不順時，你第一個反應是？

A. 冷靜分析問題，找出可行方案

B. 想找人吐苦水，紓壓再說

C. 先假裝沒事，拖一下再處理

D. 立刻情緒失控，覺得世界都要崩潰

【問題二】工作或學業壓力太大時，你會怎麼做？

A. 拆解成小目標，一步步完成

B. 吃美食、找朋友聊聊

C. 開始滑手機或追劇逃避

D. 崩潰哭一場，再強迫自己振作

【問題三】當別人對你提出批評時，你最可能的反應是？

A. 先聽完再思考，看看有沒有道理

B. 嘴上說「沒關係」，心裡其實超不爽

C. 當下笑笑，但回家越想越委屈

D. 立刻反駁，覺得對方根本不懂你

【問題四】你覺得最能讓你「壓力爆表」的情況是？

A. 明明有準備卻仍失誤

B. 別人一直盯著你看

C. 要面對太多突發狀況

D. 感覺自己不被理解

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix
《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

測驗結果

A最多：冷靜掌控型

你是那種「越緊張越穩定」的人，面對壓力時不慌不亂，懂得用邏輯思考取代情緒反應。別人都在慌，你反而最能穩住場面。

不過要注意，你太會「理性處理」，有時反而壓抑自己的感受。適度地表達情緒，能讓你更健康地釋放壓力。

B最多：情緒釋放型

你不喜歡把煩惱憋在心裡，遇到壓力會想找人傾訴。這是你的自我修復機制，能讓你快速恢復能量。

但要小心，過度依賴外部紓壓，容易讓自己陷入情緒循環。試著學會自我安撫，不一定要靠他人的安慰，才能真正獨立面對壓力。

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix
《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

C最多：逃避沉默型

你表面看起來很淡定，內心卻早已千瘡百孔。面對壓力時，你習慣「先不要想」，但這其實只是暫時麻痺。

當你學會承認自己的脆弱，而不是裝堅強，你會發現壓力並不可怕。因為真實面對，比逃避更能讓你鬆一口氣。

D最多：情緒爆發型

你天生情感豐富，對事情投入度高，但同時也容易被情緒淹沒。當壓力堆太久，你會瞬間爆炸，事後又後悔不已。

其實你不是脆弱，而是太真實。學會在壓力未爆前就找出口，不論是運動、創作或獨處，都能幫你穩定情緒，重新找回力量。

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

18+