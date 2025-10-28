【心理測驗】壓力爆棚時你會怎麼反應？測你的壓力性格

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

生活裡的壓力，來自工作、人際、感情，甚至是對自己的期待。有些人一緊張就想逃，有些人則像炸彈一樣隨時會爆。面對壓力時，你是哪一種反應型人格？透過這份心理測驗，幫你了解自己「壓力下的真實樣貌」。

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

【問題一】當事情進展不順時，你第一個反應是？

A. 冷靜分析問題，找出可行方案

B. 想找人吐苦水，紓壓再說

C. 先假裝沒事，拖一下再處理

D. 立刻情緒失控，覺得世界都要崩潰

【問題二】工作或學業壓力太大時，你會怎麼做？

A. 拆解成小目標，一步步完成

B. 吃美食、找朋友聊聊

C. 開始滑手機或追劇逃避

D. 崩潰哭一場，再強迫自己振作

【問題三】當別人對你提出批評時，你最可能的反應是？

A. 先聽完再思考，看看有沒有道理

B. 嘴上說「沒關係」，心裡其實超不爽

C. 當下笑笑，但回家越想越委屈

D. 立刻反駁，覺得對方根本不懂你

【問題四】你覺得最能讓你「壓力爆表」的情況是？

A. 明明有準備卻仍失誤

B. 別人一直盯著你看

C. 要面對太多突發狀況

D. 感覺自己不被理解

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

測驗結果

A最多：冷靜掌控型

你是那種「越緊張越穩定」的人，面對壓力時不慌不亂，懂得用邏輯思考取代情緒反應。別人都在慌，你反而最能穩住場面。

不過要注意，你太會「理性處理」，有時反而壓抑自己的感受。適度地表達情緒，能讓你更健康地釋放壓力。

B最多：情緒釋放型

你不喜歡把煩惱憋在心裡，遇到壓力會想找人傾訴。這是你的自我修復機制，能讓你快速恢復能量。

但要小心，過度依賴外部紓壓，容易讓自己陷入情緒循環。試著學會自我安撫，不一定要靠他人的安慰，才能真正獨立面對壓力。

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

C最多：逃避沉默型

你表面看起來很淡定，內心卻早已千瘡百孔。面對壓力時，你習慣「先不要想」，但這其實只是暫時麻痺。

當你學會承認自己的脆弱，而不是裝堅強，你會發現壓力並不可怕。因為真實面對，比逃避更能讓你鬆一口氣。

D最多：情緒爆發型

你天生情感豐富，對事情投入度高，但同時也容易被情緒淹沒。當壓力堆太久，你會瞬間爆炸，事後又後悔不已。

其實你不是脆弱，而是太真實。學會在壓力未爆前就找出口，不論是運動、創作或獨處，都能幫你穩定情緒，重新找回力量。