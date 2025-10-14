【心理測驗】測出你在友情裡的「隱藏角色」！妳是傾聽者、操盤手還是邊緣人？

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

在友情裡，有人總是充當開心果，有人是冷靜的理智派，也有人默默在後面觀察。妳在朋友圈中扮演哪一種角色？是那個大家依賴的「情緒穩定中心」，還是不知不覺被忽略的「邊緣觀察員」？透過這份心理測驗，看看妳的友情定位，也許能幫妳理解為什麼有時覺得「我怎麼總是那個在付出的人」。

【問題一】當朋友心情不好找妳傾訴時，妳通常會怎麼做？

A. 專心聽完，再給實際建議

B. 一邊安慰一邊開玩笑化解氣氛

C. 默默陪在身邊，說不出太多安慰的話

D. 聽一半就開始分心，心裡覺得有點煩

【問題二】聚會中，妳最常出現在哪種情況？

A. 幫大家統整行程、訂位、拍照

B. 成為氣氛製造機，笑點、話題全靠妳

C. 安靜觀察大家，偶爾補一句關鍵發言

D. 很少主動說話，只是被動加入話題

【問題三】如果妳發現朋友之間出現誤會，妳會怎麼做？

A. 介入調解，希望大家都好

B. 用幽默緩和氣氛，假裝沒事

C. 默默觀察，等事情自己過去

D. 離遠一點，不想被牽扯進去

【問題四】當妳有心事時，妳會怎麼處理？

A. 找最信任的朋友聊聊

B. 發限動暗示一下

C. 寫在筆記或心裡

D. 裝作沒事，誰也不說

《許願吧，精靈》劇照。圖片來源：Netflix

測驗結果

A最多：操盤手型朋友：大家都靠妳撐場面

妳天生有領導特質，是團體裡的核心人物。無論是訂位、安排行程、調解紛爭，大家都習慣倚賴妳。

不過，也別忘了妳偶爾也需要被照顧。妳總是扛太多，久了會覺得友情變成「責任」。試著放鬆一點，讓別人也有機會為妳付出。

B最多：開心果型朋友：妳是大家的快樂來源

妳的存在就像暖陽，總能讓聚會熱鬧起來。妳善於察言觀色，也懂得用幽默化解尷尬。

但當妳太常扮演「讓大家開心」的角色，別人容易忽略妳的真實情緒。記得快樂不一定要逗別人笑，妳也值得被人認真對待。

C最多：傾聽者型朋友：妳是情緒的避風港

妳溫柔、包容、有共感力，是那個朋友們最愛傾訴的人。妳懂得給出安全感，也從不急著批評他人。

但有時妳太體貼，反而讓自己情緒被耗盡。學會說「我現在沒力氣聽」，也是一種自我保護。

D最多：邊緣觀察員：妳懂得保留，也懂得退出

妳不喜歡人際中的複雜戲碼，寧願遠觀也不願被捲進漩渦。妳看似冷淡，其實很敏感。

妳懂人性，也懂距離的重要，但別讓防備變成孤單。偶爾打開心房，讓真正懂妳的人走進來，也許友情會變得更真實。