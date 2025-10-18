2025-10-18 15:29 女子漾／編輯張念慈
【心理測驗】選一個旅行目的地，看你最容易「愛錯人」的原因
每個人都渴望愛情，但有時候我們愛上的，卻不是適合自己的人。妳是否總是一頭熱投入，卻又常常失望收場？或是理智過頭，錯過命中注定的緣分？透過這份旅行心理測驗，從妳最想去的地方，就能看出妳在愛情裡最容易「愛錯人」的關鍵。
【題目】如果明天妳可以立刻出發去旅行，妳會選哪一個地方？
B. 冰島的極光夜空
C. 東京的繁華街區
D. 峇里島的靜謐海灘
測驗結果
A. 巴黎的浪漫咖啡街角：妳容易愛上「嘴巴很甜的人」
妳是典型的感性浪漫派，容易被細節打動，也會被溫柔的語氣融化。當對方會說甜言蜜語、懂妳的小情緒時，妳很快就陷入愛河。
但妳要特別注意，那些會「說話哄人」的人，也可能只是情場老手。學會觀察對方的行動，而不只聽他說了什麼，能讓妳避免被甜言包裝的假愛迷惑。
B. 冰島的極光夜空：妳容易愛上「得不到的人」
妳天生有挑戰慾，越是遙遠、越是神秘的人，越能勾起妳的好奇心。妳喜歡那種「我能讓他變好」的幻想，認為愛情能治癒一切。
但現實裡，愛並不能拯救所有人。當妳發現自己為一段關係努力太多時，也許該問問自己，妳是在愛對方，還是在證明自己的價值。
C. 東京的繁華街區：妳容易愛上「讓妳崇拜的人」
妳聰明、有上進心，對有能力或有魅力的人特別沒有抵抗力。妳喜歡那種能帶妳看見更大世界的伴侶，甚至願意為了對方調整自己。
然而，當崇拜變成依附，妳可能會漸漸失去自我。真正適合妳的愛，是能互相欣賞、彼此成長，而不是一味仰望。
D. 峇里島的靜謐海灘：妳容易愛上「需要被照顧的人」
妳內心柔軟、有母性光環，看到對方脆弱就想保護。妳願意包容、願意等，甚至甘願在愛裡吃虧，只求對方能懂妳的好。
但這樣的妳，常被動於情感。久而久之，愛會變成消耗。妳要記得，愛不是犧牲，而是交流。當妳學會不再拯救任何人，才會遇見真正懂妳的人。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower