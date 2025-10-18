【心理測驗】選一個旅行目的地，看你最容易「愛錯人」的原因

圖片來源：許我耀眼官方微博

每個人都渴望愛情，但有時候我們愛上的，卻不是適合自己的人。妳是否總是一頭熱投入，卻又常常失望收場？或是理智過頭，錯過命中注定的緣分？透過這份旅行心理測驗，從妳最想去的地方，就能看出妳在愛情裡最容易「愛錯人」的關鍵。

【題目】如果明天妳可以立刻出發去旅行，妳會選哪一個地方？

A. 巴黎的浪漫咖啡街角

B. 冰島的極光夜空

C. 東京的繁華街區

D. 峇里島的靜謐海灘

【心理測驗】選一個旅行目的地，看出妳最容易「愛錯人」的原因。女子漾AI製圖

測驗結果

A. 巴黎的浪漫咖啡街角：妳容易愛上「嘴巴很甜的人」

【心理測驗】選一個旅行目的地，看出妳最容易「愛錯人」的原因。女子漾AI製圖

妳是典型的感性浪漫派，容易被細節打動，也會被溫柔的語氣融化。當對方會說甜言蜜語、懂妳的小情緒時，妳很快就陷入愛河。

但妳要特別注意，那些會「說話哄人」的人，也可能只是情場老手。學會觀察對方的行動，而不只聽他說了什麼，能讓妳避免被甜言包裝的假愛迷惑。

B. 冰島的極光夜空：妳容易愛上「得不到的人」

【心理測驗】選一個旅行目的地，看出妳最容易「愛錯人」的原因。女子漾AI製圖

妳天生有挑戰慾，越是遙遠、越是神秘的人，越能勾起妳的好奇心。妳喜歡那種「我能讓他變好」的幻想，認為愛情能治癒一切。

但現實裡，愛並不能拯救所有人。當妳發現自己為一段關係努力太多時，也許該問問自己，妳是在愛對方，還是在證明自己的價值。

C. 東京的繁華街區：妳容易愛上「讓妳崇拜的人」

【心理測驗】選一個旅行目的地，看出妳最容易「愛錯人」的原因。女子漾AI製圖

妳聰明、有上進心，對有能力或有魅力的人特別沒有抵抗力。妳喜歡那種能帶妳看見更大世界的伴侶，甚至願意為了對方調整自己。

然而，當崇拜變成依附，妳可能會漸漸失去自我。真正適合妳的愛，是能互相欣賞、彼此成長，而不是一味仰望。

D. 峇里島的靜謐海灘：妳容易愛上「需要被照顧的人」

【心理測驗】選一個旅行目的地，看出妳最容易「愛錯人」的原因。女子漾AI製圖

妳內心柔軟、有母性光環，看到對方脆弱就想保護。妳願意包容、願意等，甚至甘願在愛裡吃虧，只求對方能懂妳的好。

但這樣的妳，常被動於情感。久而久之，愛會變成消耗。妳要記得，愛不是犧牲，而是交流。當妳學會不再拯救任何人，才會遇見真正懂妳的人。