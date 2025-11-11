一生只愛劉真一人！辛龍曾想捐心臟，復出心情全說，盤點4個最癡情星座

圖片來源：聯合報系資料照

辛龍在劉真過世後沉寂了5年，於2025年11月10日透過飛碟電台節目「夜光家族」首度公開露面，與大家分享這段時間的心路歷程，神態自若淡定的他，透露大部分時間都專注於寫歌和照顧兩歲的女兒，辛龍坦言，這次愛過劉真已足夠，他未來不打算再談戀愛，也不會再結婚，期望自己將重心放在孩子上，好好的做好一個父親。

在節目中，辛龍回憶了劉真病重期間的艱難時光，透露自己幾乎天天在醫院守候，晚上睡在車上，隨時與醫生團隊溝通，解決緊急決定，他甚至感性表示，曾想把自己的心臟捐給劉真，只希望女兒能有媽媽陪伴，他說當時心裡唯一想的是「小孩可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽」。

圖片來源：辛龍臉書

劉真於2020年春天因主動脈瓣狹窄手術後病情惡化，最終3月底過世，年僅44歲。辛龍在劉真過世後，迅速將重心放在照顧家庭和音樂創作上，並沒有陷入過度的悲傷，而是選擇冷靜處理一切事務，面對喪妻的痛，他形容自己「沒有走進去過，所以也沒有走出來」，這段期間他靠寫歌和陪伴女兒慢慢沉澱內心。

圖片來源：辛龍臉書

辛龍此次復出是選擇在與他有超過20年情誼的主持人光禹節目中，他表示想一次把心裡話說清楚，並強調對劉真的愛和回憶都是美好的。他未來的生活目標即是擔任好父親的角色，放下對婚姻和戀愛的憧憬，專心陪伴女兒並透過音樂表達情感。

圖片來源：辛龍臉書

以下是五個最真摯又忠心的男生星座，這些星座的男性一生只想愛一人，真心守護自己的伴侶：

1.天蠍座

被稱為「愛的守護戰士」，天蠍男的忠誠度在12星座中名列前茅。他們感情深沉且專一，心中只容納一人，愛恨分明，願意為伴侶付出一切，也無法容忍背叛。多年深情、不輕易動心，天蠍的愛是刻骨銘心的。​

2.金牛座

以細水長流的愛情著稱，金牛男不喜歡變動，對感情高度穩定和堅持。認定一人後就不會輕易改變，他們用時間積累愛情與責任，專注守護伴侶，是溫暖恆久的守護者。

重視責任感和承諾的星座，摩羯男在感情中通常非常穩重與忠實。他們願意為保護和維護感情付出努力，是理性且持久的愛情守護者，給予伴侶安全感.。

4.處女座

處女男以細膩和實際的愛著稱，他們用行動證明愛意，鍥而不捨地照顧和關心伴侶。這個星座愛情中追求完美與穩定，非常專一且忠誠，是細心且可靠的伴侶。