看《宴遇永安》都餓了！五部同款下飯神劇收藏起來 每部都香到溢出螢幕。圖／截自官方

當一部劇能讓妳邊追邊流口水、邊笑邊想戀愛，那大概就是「下飯神劇」的最高境界。

近期最讓人嘴角上揚的就是古裝穿越劇《宴遇永安》！一家人意外穿越到唐代永安城，從現代廚房搬進古代市集，用創意料理和滿滿誠意打開古人的味蕾，每一道菜都藏著人情味與溫度。

圖／截自官方

如果你追完《宴遇永安》還意猶未盡，以下同樣「美食×戀愛×生活感」滿分的古裝劇，絕對能延續那份療癒與暖意。

1. 《宴遇永安》：穿越古代開飯館 笑料與香氣齊發

圖／截自官方

由王影璐、李昀銳主演的古裝穿越喜劇《宴遇永安》改編自小說《長安小飯館》，用一場意外的「全家穿越」展開故事。現代廚師沈家一家掉進唐代永安城，從開餐館賣小吃，到靠煎餅果子、火鍋打出一片天，看他們用現代廚藝征服古人味蕾，也在異時空裡重新學會「怎麼成為一家人」。

圖／截自官方

這不是單純的美食劇，而是一場溫柔的生活實驗。食物成了他們表達愛與勇氣的方式，一道菜、一碗湯，都藏著情感的溫度。王影璐飾演的女主機智又真誠，和李昀銳飾演的京兆少尹林晏之間的對手戲，更是讓人看得又臉紅又上癮。

圖／截自官方

2. 《尚食》：宮廷御膳的極致誘惑

圖／截自官方

由吳謹言、許凱主演的《尚食》，以明代御膳房為舞台，講述少女靠廚藝闖入宮廷核心的故事。愛情與權力角力交織，節奏緊湊又華麗，是古裝劇中少見兼具美感與實力的代表。

圖／截自官方

《尚食》最迷人的地方，在於它把「料理」拍成一場藝術盛宴。每道菜都由非遺團隊考究復刻，食物在《尚食》中不只是饗宴，更是尊嚴與情感的象徵，透過一道道菜，展現女性在權力結構中，用手藝尋找自由的勇氣。

圖／截自官方

3. 《萌妻食神》：穿越廚娘×王爺戀

圖／截自官方

這部劇可說是「甜寵＋美食」類型的先驅之作。女主本是現代廚師，一場意外穿越後成了王爺府的小廚娘，靠著一手好廚藝不只征服味蕾，也撩動了王爺的心。劇情節奏明快、笑點密集，是那種邊吃飯邊看會不自覺笑出聲的療癒系古裝劇。

圖／截自官方

圖／截自官方

由白敬亭與田曦薇主演的《卿卿日常》，是一部以群像喜劇描繪古代日常的輕鬆古裝劇。劇情圍繞新婚生活展開，從相看兩厭到日久生情，把婚後的小磨合、小甜蜜拍得又真又可愛。

圖／截自官方

如果《宴遇永安》是「全家穿越創業記」，那《卿卿日常》就是「婚後同居成長記」。劇裡沒有驚心動魄的宮鬥，只有柴米油鹽、夫妻鬥嘴與溫柔陪伴。

圖／截自官方

5. 《花間令》：糕點與懸疑交錯的甜中帶謎

圖／截自官方

鞠婧禕主演的《花間令》，故事從一場詭異命案與糕點競技賽展開。

劇中甜點與陰謀並行，鞠婧禕飾演的女主以甜點為線索解開身世秘密，每一幕都像一場精緻的甜品秀，美得像詩，也有少女情懷的浪漫。

圖／截自官方

圖／截自官方

趙麗穎主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，堪稱古裝女性成長劇的代表作。雖然不是典型的「美食劇」，但劇中飯桌戲的戲份卻極為精彩，幾乎成為整部劇的靈魂。

圖／截自官方

每一場宴席都是權勢與人心的縮影，無不映照出家族地位與人際角力。導演用「吃飯」這件再平凡不過的事，揭開封建社會中女性的生存智慧，也讓觀眾在權謀與情感之間，看見一種真實又細膩的生活張力。看完不只長了見識，還會忍不住想添一碗飯。