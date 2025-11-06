與母親相依為命！《操控遊戲》池昌旭的5大幕後故事，挑戰生涯最黑暗角色

秋冬好評新劇再加一！在 Disney+ 最新韓劇《操控遊戲》中，池昌旭脫離以往浪漫角色形象，挑戰飾演一位被體制與命運玩弄的平凡男子朴台仲。劇情從他被誣陷殺人、意外入獄展開，描寫一個原本循規蹈矩的模範公民，如何在層層操控與陰謀中，被逼成為復仇者。

這部劇不只是懸疑劇的節奏緊湊、情節張力十足，更吸引人的是它對「人性被操控」的描寫，無論是媒體輿論、權力階層，還是群體恐懼，都讓人聯想到現實社會的縮影。導演透過多重敘事線與心理轉折，讓觀眾一步步見證朴台仲從被害者到反擊者的心理變化，也讓池昌旭的演技層次被推上新高點。

圖片來源：Disney+

角色與劇情介紹

朴台仲（池昌旭 飾）原本是個積極樂觀、富有同理心的模範公民，人生看似順遂，卻因一樁離奇命案被誣陷入獄，瞬間失去一切。在監獄中，他遇見一名與他遭遇相似的新囚犯，對方暗示這一切並非偶然，而是由神秘人物安耀翰（都敬秀 飾）精心策劃的操控遊戲。朴台仲決心不再沉默，誓要找出幕後黑手，展開一場血債血償的復仇行動。

劇情融合了心理操控、陰謀布局與刺激動作場面，層層反轉的劇情不僅讓觀眾緊張追劇，也深刻探討了「善良」與「掌控」的界線。池昌旭在劇中展現了從絕望到憤怒、再到堅定反擊的極端轉折，演技層次豐富，令人印象深刻。

圖片來源：Disney+

池昌旭的演出心得

池昌旭在《美麗佳人》雜誌採訪中提到，第一次讀劇本時就被緊湊的節奏與角色魅力吸引，認為這是一部值得參與的作品。他坦言，拍攝過程中最難忘的是監獄中的片段，因為每個角色都展現了獨特的個性，讓他感受到團隊合作的重要性。他也表示，與都敬秀、李光洙等優秀演員合作，讓他學到很多，也讓自己變得更完整。

五個一定要知道關於池昌旭的事

1.膽小怕蟲的童年趣事

池昌旭在銀幕上多飾演堅強男子形象，但私底下他極其膽小，尤其害怕蟲子，曾在綜藝和採訪中笑說，甚至連小蟑螂都會讓他嚇得跳起來，必須仰賴身邊朋友幫忙趕走。

2.重視溝通與情感連結

池昌旭坦言，工作與生活中最看重的是「溝通」和「真誠互動」，他喜歡能夠心靈相通的人，在片場與劇組同仁之間總是努力建立良好關係，認為這是完成作品的關鍵。

3.學生時代成績優異

池昌旭年輕時學業成績優秀，是學校的風雲人物，在接受媒體訪問時透露，自己在學校階段相當用功，特別喜歡文學與歷史課程。

4.《操控遊戲》幕後花絮的他是這樣...

據劇組透露，池昌旭在某些戲份拍攝完成後，還會留在現場反覆揣摩角色心理，甚至自發增加一些自然小動作，提升影像真實感，展現他深厚的表演功力和細膩的角色詮釋能力。

拍攝過程中他也曾因感到角色壓力大而暫時放鬆心情，表現出輕鬆幽默的一面，讓身邊工作人員感受到他的真誠與親切，這種專業又貼心的態度為整個拍攝團隊帶來正面能量。

5.與母親相依為命的生活故事

池昌旭從小與母親相依為命，家庭經濟並不富裕，母親在他成長過程中給予極大支持與鼓勵，也塑造了他堅韌的性格，他曾感性分享，母親是他人生中最重要的支柱和榜樣，無論多辛苦都會堅持向前。