2025-11-06 09:59 女子漾／編輯王廷羽
《宇宙MARRY ME?》5大看點：假婚變真愛、蘆葦田神吻、從搞笑到心動一秒入坑
想找一部甜度恰好、節奏輕鬆、看完會嘴角上揚的戀愛劇？《宇宙MARRY ME?》是近期討論度最高的假結婚浪漫韓劇，由崔宇植與庭沼珉主演，兩人從意外「契約關係」開始，隨著相處漸漸敞開心房，被觀眾讚為「越看越對味」的療癒組合。今天編輯整理《宇宙MARRY ME?》5大看點，一起了解這部浪漫韓劇吧。
《宇宙MARRY ME?》看點1：從假結婚協議，走到真心動的慢熱愛情
柳美里（庭沼珉 飾）遭遇婚禮前夕被退婚的打擊，為了守住夢想中的新婚別墅，只能與同名男子金宇宙（崔宇植 飾）簽下一紙「90天契約婚姻」。起初只是彼此利用的關係，卻在共同生活的過程中默默敞開心房，從小心試探走向真實心動，帶出假婚題材最迷人的情感推進。
《宇宙MARRY ME?》看點2：庭沼珉演活受傷卻努力向前的女主
庭沼珉延續她擅長的生活系表演，飾演在現實面前仍咬牙前進的設計師柳美里。她不是從天而降的女主，而是會挫折、會心碎、會重新振作的普通女性。面對未知和受傷，她沒有放棄夢想和生活，這份堅韌讓角色更有力量，也更貼近觀眾。
《宇宙MARRY ME?》看點3：崔宇植展現溫柔系男主魅力
崔宇植飾演的金宇宙，性格看似隨性、其實細心體貼，行動比語言更有說服力。他不是霸道類型，而是默默理解、默默守候的那種存在。劇中他展現積極與柔軟並存的成熟魅力，是不少觀眾直呼「想被他這樣愛」的原因。
《宇宙MARRY ME?》看點4：從互相牽制到互相依靠的情感縫線
兩人從尷尬相處、誤會、不情不願生活在一起，到逐漸建立信任、學會理解彼此。這段「從陌生到依靠」的過程節奏舒服，包含許多普通日常細節，卻正是讓觀眾覺得真實、甜度更能入心的關鍵。
《宇宙MARRY ME?》看點5：溫柔氛圍+浪漫橋段，療癒感滿點
劇中不只有甜蜜互動，也有暖心對話與安靜陪伴的時刻。從拍婚紗、夜晚同處，到風景下的真心話，每個瞬間都帶著柔亮的情感線。這不是誇張濃烈的愛情，而是生活裡悄悄生長的親密與安全感，是近期最適合療癒心靈的戀愛劇之一。
