【2025普發一萬10大銀行加碼懶人包】現金回饋、碼抽iPhone、機票大放送

普發一萬終於可以開放登記領取啦！這回是台灣政府因應國際經濟情勢影響，特別通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，針對一般民眾一次性發放現金一萬元，以減緩全球貿易變局對民生的衝擊，並支持經濟發展。

此次特別預算上限提高至新台幣5,900億元，發放時間及領取方式多元，適合不同族群領取。

再次提醒！普發一萬領取方式共分五大管道：

1.直接入帳：透過線上登記將款項匯入指定銀行帳戶。

2.登記入帳：民眾於指定時間內線上登記，綁定銀行帳號入帳。

3.ATM領現：可持金融卡於指定銀行ATM領取現金。

4.郵局臨櫃領現：攜帶身分證及健保卡至郵局兌領。

5.造冊發放：對中低收入戶、偏鄉及特殊族群，由地方政府協助造冊發放。

為鼓勵民眾使用官方指定銀行帳戶領取，許多銀行推出加碼優惠，以下針對台灣10大銀行最新公布的普發一萬加碼優惠做懶人包：

各大銀行優惠方案與時間並不同，來請以照官網公告詳情做登記



台新銀行

台新銀行針對普發一萬活動，提供抽台新Point點數1萬點的加碼優惠。不論是選擇登記入帳或是透過ATM領現，民眾皆可參加抽獎，透過網路或行動銀行領取活動券還可獲得抽獎資格，活動截止至今年12月14日。

LINE BANK

LINE BANK的普發一萬加碼方案聚焦現金抽獎，選擇將普發款項入帳該銀行主帳戶者，有機會抽中最高3萬9900元現金，且新戶綁定官方LINE帳號可多獲一次抽獎機會，活動將持續至年底。

台北富邦銀行

台北富邦銀行提供相當吸引人的iPhone 17 Pro抽獎活動。除了登記入帳即可抽現金1萬元外，ATM領現並綁定官方LINE帳號還可參加抽iPhone手機及mo幣獎勵，多重獎項非常豐富。

中國信託銀行

中國信託銀行則準備了Nintendo Switch 2主機與瑪利歐賽車世界同捆組做為抽獎獎品。只要在中信ATM領取普發現金並綁定官方LINE個人化服務，就可參加抽獎並獲得優惠大禮包。

王道銀行

王道銀行對普發一萬的加碼著重刷卡金回饋，凡使用該行簽帳金融卡消費達1000元，即可參加現金2萬元抽獎活動，提升普發款使用價值。

元大銀行

元大銀行提供最高11萬元現金抽獎，凡普發現金入帳平台為元大數位存款帳戶者，可額外獲得10萬元抽獎資格，活動名額有限且回饋力度全國最高。

永豐銀行

永豐銀行推出多種好禮抽獎，包括台北-沖繩雙人來回機票、小蜜豐金Bee點數16888點及大型百貨禮券，還包含數位帳戶及大戶用戶專屬優惠。

玉山銀行

玉山銀行的普發一萬優惠以完成指定任務直接現金刷卡金800元為主，讓持卡人在活動期間可直接享受回饋，簡單直接。

合作金庫銀行 合作金庫銀行規劃了iPhone 17抽獎活動，搭配刷卡金8萬元及1萬元的獎勵，參加條件包括信用卡刷卡金額門檻，回饋相當誘人。

彰化銀行

彰化銀行推出多重刷卡金回饋，包含完成一筆刷卡抽100元，刷滿一萬元及綁定LINE官方帳號加碼抽6萬元刷卡金，並針對入帳數位帳戶用戶提供額外柴寶幣1萬元獎勵。

普發一萬的登記時間自2025年11月5日開始，分不同身分證尾數分流辦理，第一波優先開放0、1號碼，接續展開2～9號碼依序開放。確認戶籍資料、帳戶資料正確是成功領取的關鍵，家長領取孩童款項需要同時準備父母身分證號及孩童健保卡號等資料以確保資料一致。