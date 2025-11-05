佐藤健中山街頭拍出「台灣感性」，手機放冰箱？5個不為人知的秘密一次看

圖片來源：佐藤健 IG

到底佐藤健來台觀光是幾點起床？可以在人山人海的中山街頭拍出一組又一組好看的照片，把「台灣感性」駕馭得這麼好！

日本當紅男星佐藤健於2025年11月1日在台北國際會議中心舉辦《TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR》亞洲巡迴首站見面會。此次見面會吸引3000名粉絲熱情支持，全場門票瞬間售罄，佐藤健以在Netflix熱播日劇《玻璃之心》中的樂團主唱身份亮相，除演唱多首劇中歌曲外，還難得用中文與台灣粉絲互動，學習台語「結婚」一詞，並在全場高聲求婚，展現親民魅力。

圖片來源：佐藤健 IG

圖片來源：佐藤健 IG

見面會結束後，佐藤健在台北中山區街頭進行了一組風格十足的街拍，捕捉都市生活與自然風格的完美融合。攝影團隊特別選擇台北中山的經典建築和巷弄作為背景，佐藤健以簡約時尚的造型和自在神態，展現了他在銀幕之外的日常氣息與深厚的時尚感。這組街拍隨即在社群媒體引發熱烈討論，粉絲們驚喜看到這位亞洲男神在台灣街頭的自然一面。

圖片來源：佐藤健 IG

關於佐藤健，以下五個不為人知的秘密或許能讓粉絲更了解這位多才多藝的演員：

1.鐵肺歌手背後的訓練秘辛

佐藤健實際上在拍攝《玻璃之心》前接受了嚴格的聲樂和樂器培訓，為角色全心投入，這種專業精神也讓他被業界稱讚為“敬業代表”。

2.隱藏的武術愛好者

除了演藝事業，佐藤健私下熱愛武術，多年習練劍道，這份鍛鍊不僅強健體魄，也提升了他的專注力和韌性。

圖片來源：佐藤健 IG

3.深藏不露的幽默感

佐藤健在幕後是位十足的幽默高手，喜歡逗樂工作團隊，讓緊湊辛苦的拍攝日常變得輕鬆，有“開心果”封號。

圖片來源：佐藤健 IG

4.是個超級愛忘東忘西的人

在粉絲見面會上，佐藤健笑著分享自己最近的小困擾，明明人在家，卻怎麼也找不到手機，結果最後竟在冰箱裡發現！這段逗趣的經歷不僅讓全場粉絲驚呼連連，也意外展現出他少見的「反差萌」，讓現場氣氛瞬間被暖化。

5.星座控的生活哲學

他對於星座非常有興趣，常跟同事分享星座特質與心理學小知識，並以此作為調適心態和生活規劃的參考。