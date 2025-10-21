2025-10-21 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】半神還是怪物 深入探究英國王室存在的意義—《王冠》
要說經典的Netflix影集，《王冠》一定是熱門選項，尤其是在前幾年英國女王伊莉莎白二世逝世後，相關的討論更是來到最高點。從1952年即位，到2022年逝世，在這長達70年的統治期間，可說是人類歷史上變動最大的時期，除了讓觀眾了解身為少數碩果僅存的貴族，所必須面對的掙扎，《王冠》本身也是一部近現代史，紀錄了英國如何從二戰後蛻變成現在的模樣。
「君主存在的意義是什麼？」大概是《王冠》從第一季到最終季，始終想要討論的關鍵議題。在民主共和國為主流的現代社會，「君主」與其相關的存在是突兀的，君權神授的概念甚是可說是與現代人人平等的思想是相矛盾的，儘管依舊屹立不搖，但英國王室又是如何經歷這些大風大浪？並且又有哪些改變？
君權與世俗政權的競爭合作、王室與民眾間的關係，以及王室在現代社會所必須扮演的角色與意義，《王冠》帶領觀眾走進白金漢宮的後台，看見王子與公主光鮮外表下，所少被談及的那些事物。此外，被影集檯面化的醜聞、秘辛等，更吸引著觀眾獵奇的窺探慾望。
或許是奠基於史實，《王冠》是一部完整度極高的作品，並且在觀影的過程中，經常可以感覺到劇組為了說服觀眾，在細節上所做出的各種努力；演員方面，六季的內容主要被切割成三個主要時空，儘管演員不同，卻沒有明顯的突兀感，反而更能讓觀眾感覺到一個人在老、中、青三個階段的成長與轉變，形成另一個有趣的觀影重點。
儘管有影評認為最後一季有點草草收尾，在人物刻畫與敘事上遜色許多，但另一方面，沒有過度硬知識也讓它們成為《王冠》中，相對容易理解、入口的。儘管以英國王室為主題，但《王冠》並不是一部單純歌功頌德的作品，甚至會讓人質疑它存在的意義為何，而這種對於舊制度、人性的深層探究，正是它的魅力所在。
