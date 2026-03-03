2026-03-03 19:05 女子漾／編輯Layla陳亭希
Twice Sana 展現優雅氣質的造型秘訣！從5套裙裝搭配高級又顯千金
日常外出的穿衣選擇總是讓人費盡心思，希望能穿搭理想季節溫度之外，同時打造兼具質感的時髦造型，如果遇到對搭配沒什麼想法的時候，此時不妨可以參考韓國女團成員的私服，便能快速增加穿衣靈感，同時觀察韓國的流行時尚動態，平常喜歡以裙裝為主的女孩們，想在春季裡營造輕甜可愛的氛圍嗎？不妨可以參考韓女團Twice Sana 的私服範本，不僅能瞬間點亮高級感受，還能整體注入一股高級的千金氣息，想知道有哪些推薦嗎？一起來看看以下 5 套私服盤點。
Twice Sana 展現優雅氣質的造型秘訣！以裙裝混搭韓系時髦魅力01.
第一套 Sana 選擇白色襯衫洋裝為搭配，簡約俐落版型加上褶子裙襬，不僅可以修飾出顯瘦上身線條之外，看起來也很顯優雅氣質，再利用絲巾當作髪飾加乘就很好看。
Twice Sana 展現優雅氣質的造型秘訣！以裙裝混搭韓系時髦魅力02.
時尚圈永遠流行的皮衣外套，向來是本季不可或缺的必備，Sana 選擇雙層拼接的粉色洋裝外套皮衣外套，輕鬆打造高級度爆棚的質感品味。
Twice Sana 展現優雅氣質的造型秘訣！以裙裝混搭韓系時髦魅力03.
當想展現小性感時，不妨跟著 Sana 以背心、開襟衫、中長裙為穿搭組合，不繁複的混搭方式，非常適合拿來當作約會的造型，讓你舉手投足都散發美的焦點。
Twice Sana 展現優雅氣質的造型秘訣！以裙裝混搭韓系時髦魅力04.
選用短版 LOGO 與中長百褶裙混搭，是近期韓國女生最愛的搭配，露出纖細的腰部曲線，讓 Sana 好身材一覽無遺，再透過全身同色的配色巧思，傳達個性滿分的時髦印象。
Twice Sana 展現優雅氣質的造型秘訣！以裙裝混搭韓系時髦魅力05.
以迷你洋裝加夾克的混搭技巧，瞬間提升一股率性的韓系氛圍，另外再加入白襪與粉色球鞋，隨性揹個包包便可快速有型出門。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower