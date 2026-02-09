2026-02-09 22:52 女子漾／編輯Layla陳亭希
新春時髦旅遊穿搭！從Jennie、舒華、Winter私服打造韓妞Look
即將迎來新年假期，大家是不是迫不及愛想安排旅遊或出國行程，趁著連假讓自己好好放鬆大玩特玩，但每到此時又會開始煩惱衣著該怎麼選嗎？尤其像是過年經常會跟家人與朋友聚會，想穿出時髦又顯注目風格的話，不妨可以參考韓國女團成員都怎麼展現造型，雖然想到農曆春節穿搭，通常第一個都會想要選亮色或紅色系，但其實不妨也嘗試選些流行性的款式，讓你輕鬆穿出專屬個性態度，以下為大家盤點 4 位韓國女團成員，從 Jennie、Karina、舒華、Winter 私服靈感參考，為出遊打造搶眼聚焦的韓妞印象。
跟著韓女團成員私服範本打造時髦的旅遊穿搭LOOK 01.
身為時髦教主的 Jennie ，不僅每次穿過用過的商品都成為爆賣款，非常有自己穿衣風格的她，也經常透過單品搭配點亮加分造型，像是以撞色拼接領的皮衣外套加乘，再隨性內搭一件荷葉下襬上衣，瞬間讓細節重點更顯著。
跟著韓女團成員私服範本打造時髦的旅遊穿搭LOOK 02.
第二套 Jennie 則是以復古圖案 TEE 外搭針織開襟衫，簡單不繁複的搭配法則，傳達一股率性街頭感受，並融入很有過年感的紅色系肩背包，不論出遊或約會聚餐穿搭很合適。
跟著韓女團成員私服範本打造時髦的旅遊穿搭LOOK 03.
韓女團 aespa 成員 Karina 選搭櫻花粉的短版針織上衣，不僅讓膚色更顯白皙透亮，也使身形比例瞬間顯瘦又挑高，下身則以牛仔褲混合，展現簡約舒適的韓系氣息。
跟著韓女團成員私服範本打造時髦的旅遊穿搭LOOK 04.
如果想在旅遊時提升小性感氛圍時，不妨參考 i-dle 舒華選搭露肩上衣，利用露出肩膀與鎖骨的上衣，營造魅力十足的質感品味，再搭窄版刷色牛仔褲，立即連結個性兼具的出遊 Look 。
跟著韓女團成員私服範本打造時髦的旅遊穿搭LOOK 05.
韓女團 aespa 成員 Winter 以亮桃針織上衣為搭配，可以點亮造型層次之外，粉色向來是能增添白皙好膚色的首選，另外透過及膝傘裙與樂福鞋混合，快速製造出優雅與高級的時尚感。
