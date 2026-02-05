2026-02-05 22:52 女子漾／編輯Layla陳亭希
《單身即地獄5》崔美娜秀人氣激升！學會5套私服搭配展現美式休閒LOOK
熱播的韓國戀愛實境秀《單身即地獄》第五季，上檔後變成為大家高度討論的話題，其中有位女嘉賓成員崔美娜秀，登場時充滿自信的強大氣場，不僅是令人無法忽視的話題角色之外，短時間內也使多位男嘉賓心動，亮眼外型更被稱為女版官熙，而崔美娜秀在節目中造型同樣非常值得關注，偏美式休閒的穿搭，加上個性自然不造作，使她的魅力更加凸顯，另外崔美娜秀私服也走一個隨性休閒氛圍，想知道她有哪些穿搭技巧嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，打造搶眼注目的街頭時髦印象。
從人氣話題《單身即地獄5》崔美娜秀學會穿出美式休閒LOOK 01.
第一套崔美娜秀選擇大學 TEE ，並結合寬鬆設計的剪裁，讓整體製造一股好感舒適度，下身則以五分牛仔短褲混搭，瞬間營造隨性的穿衣感受。
從人氣話題《單身即地獄5》崔美娜秀學會穿出美式休閒LOOK 02.
第二套選用運動風外套內搭白色上衣，一件緊身牛仔褲使她的好身材一覽無遺，簡單不繁複的搭配，非常適合日常外出或逛街時穿著。
從人氣話題《單身即地獄5》崔美娜秀學會穿出美式休閒LOOK 03.
透過酒紅色圖案上衣為搭配，不僅可以加乘出搶眼注目的細節之外，不造作的穿衣方式，也讓衣著散發出好感無害的率性魅力。
從人氣話題《單身即地獄5》崔美娜秀學會穿出美式休閒LOOK 04.
近期相當夯的條紋 POLO 上衣，帶點中性男孩感的單品相當個性，而崔美娜秀選搭白色拼接長裙，使兩種截然不同的風格撞擊出全新視覺火花，呈現鄰家女孩的輕甜氣息。
從人氣話題《單身即地獄5》崔美娜秀學會穿出美式休閒LOOK 05.
以流蘇設計的麂皮夾克外套、背心、荷葉下襬上衣疊搭，層層堆疊出充滿重點的層次度，推薦給平時也喜歡美式休閒風的大家。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower