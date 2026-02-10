2026-02-10 22:52 女子漾／編輯Layla陳亭希
冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次
台灣的冬季氣溫總是忽冷忽熱，每天出門前的穿搭讓人不禁陷入選擇煩惱，尤其想穿出理想暖度兼具造型感的時候，在搭配選擇上需花點時間，加上冬天的衣服都比較厚，所以也要隨著注意單品會不會讓比例看起來不修飾，如果想同時打造時髦感受的話，推薦大家不妨從日韓女生的衣著風格找靈感，像是近日許多人都在推的「短裙 + 褲襪」，便成為本季不可錯過的必備，不僅可以加乘出輕甜女孩氣息之外，輕鬆提升質感滿分的注目氛圍。
冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 01.
帶點 Outdoor 風的半拉鍊上衣，絕對是本季超夯的時髦小黑馬單品，選擇半拉鍊上衣、短裙、褲襪的穿衣組合，瞬間展現休閒又可愛的冬季印象。
冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 02.
以暖度十足的針織開襟衫為搭配，向來是韓系風格不可錯過的必備，運用 A 字短裙與褲襪混搭，讓身形修飾出顯瘦又挑高的迷人比例。
冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 03.
當陷入穿搭靈感缺乏的時候，不妨嘗試針織上衣和短裙為衣著增添保暖效果，下身再融入短裙跟褲襪，讓外出時刻再也不怕穿的不夠暖，另外疊加一件皮衣外套，並戴上綁帶針織帽，使細節更有重點且加分。
冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 04.
寒流來襲氣溫驟降，此時選搭中長版鋪棉外套、短裙、褲襪加乘，為整體注入一股街頭率性的氛圍，鞋子不論是搭球鞋或短靴都很合適。
冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 05.
如果想為穿搭增添高級質感，推薦可以從材質上著手，例如全身皆選針織為主的款式，從針織上衣、針織裙、針織襪等，輕鬆讓品味度更顯著，隨性混搭毛毛側背包就很好看加分。
