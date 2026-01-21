2026-01-21 20:16 女子漾／編輯Layla陳亭希
《愛情怎麼翻譯？》高允貞女神系穿搭盤點！掌握5大元素打造高級印象
將於1月16日在 Netflix 獨家上線的新韓劇《愛情怎麼翻譯？》，由金宣虎、高允貞主演，內容講述天才口譯員「周浩鎮」，擔任全球頂級女明星「車茂熙」專屬口譯為故事開端，展開一場透過不同語言詮釋出關於愛情的故事，而劇中飾演車茂熙的高允貞，高顏值與精緻五官加上劇中角色造型，更引起粉絲熱烈討論關注，除了劇中穿搭之外，高允貞私底下穿衣風格也非常值得參考，尤其想打造女神系氣息的話，推薦可以從以下 5 套高允貞私服範本，掌握 5 大元素單品讓你輕鬆展現高級時髦魅力。
高允貞女神系穿搭 5 大元素單品盤點LOOK 01.開襟衫
從高允貞 IG 裡可以發現，平常她很喜歡穿著開襟衫單品，簡單百搭的款式，為日常打造簡約兼具知性的風格，選擇米色開襟衫內搭類似色上衣，使細節層次更注目，隨性搭牛仔褲就很好看加分。
高允貞女神系穿搭 5 大元素單品盤點LOOK 02.格紋襯衫
今年相當夯的格紋襯衫，成為韓國女生本季最愛的款式，以紅色格紋襯衫加白 TEE 呈現舒適休閒印象，另外再戴上毛帽，不僅更保暖也讓造型更完整有型。
高允貞女神系穿搭 5 大元素單品盤點LOOK 03.針織上衣
冬季外出穿搭沒靈感時，可以跟著高允貞運用 V 領剪裁針織上衣混搭，尤其 V 型領口在穿著時可讓臉部製造小臉修飾，結合花朵編織的設計，同時為整體注入一股優雅氣質。
高允貞女神系穿搭 5 大元素單品盤點LOOK 04.印花外套
以毛呢或者印花的外套為搭配，能瞬間點亮搶眼注目的時髦風格，而俐落的版型也讓上半身加強顯瘦纖細比例，再搭配背心、馬甲混合，展現高級的韓系氛圍。
高允貞女神系穿搭 5 大元素單品盤點LOOK 05.流蘇夾克
時尚圈經典必備的流蘇元素，一直以來深受許多時尚人士喜愛，以中性款的夾克結合流蘇，使造型撞擊出全新視覺火花，下半身不論搭長褲或裙款都很合適。
