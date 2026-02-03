2026-02-03 22:51 女子漾／編輯Layla陳亭希
《單身即地獄5》強勢回歸！成員金高恩貓系長相太迷人，盤點5套私服學會打造純慾系造型
近期於 Netflix 上檔的韓國戀愛實境秀《單身即地獄5》，播出後便引起高度討論話題，不僅有高顏值的男女嘉賓成員，加上感情線越來越明朗，讓粉絲超期待新集數的播出，其中有著高顏值貓系長相的女嘉賓金高恩，迅速地成為人氣王，除此之外，金高恩也曾在參加韓國小姐選美，並在比賽中取得好成績，而她整個人散發的氣質存在感極強，私底下穿搭也相當時髦，帶點純慾系風格魅力滿分，想知道金高恩有哪些私服搭配秘訣嗎？一起從以下 5 套總整理盤點，打造令人著迷且好感度 UP 的韓系氣息吧。
《單身即地獄5》金高恩時髦私服穿搭秘訣大公開LOOK 01.
金高恩不僅在《單身即地獄5》的造型相當亮眼之外，私底下穿搭也值得關注，第一套以小香風毛呢外套搭配短裙，並融入高領上衣和褲襪加乘細節層次，營造優雅又具高級感的印象。
《單身即地獄5》金高恩時髦私服穿搭秘訣大公開LOOK 02.
休閒率性造型也是金高恩的最愛，選擇粉色連帽上衣 + 棉質長褲，呈現簡單舒適的街頭氛圍，帶點隨性的韓妞 Look 相當好看。
《單身即地獄5》金高恩時髦私服穿搭秘訣大公開LOOK 03.
冬天一件保暖的毛毛外套，成為本季韓國女生必備單品，透過今年相當夯的咖啡色混搭，使外出時刻時髦度瞬間提升，再戴上墨鏡、肩背包等配件讓穿搭完整度更高。
《單身即地獄5》金高恩時髦私服穿搭秘訣大公開LOOK 04.
不刻意流露的小性感，絕對是純慾系造型的必學秘訣，而金高恩選搭條紋上衣，並露出單邊肩膀線條，能為上半身製造顯瘦修飾視覺，同時點亮搶眼注目的衣著焦點。
《單身即地獄5》金高恩時髦私服穿搭秘訣大公開LOOK 05.
大家衣櫃裡一定都有的開襟衫，向來是懶得想搭配的首選之一，以灰色開襟衫加牛仔褲，再外搭仿皮草外套，展現專屬魅力的時尚態度。
