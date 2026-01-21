2026-01-21 23:37 女子漾／編輯Layla陳亭希
《臥底洪小姐》朴信惠好感系造型總整理！從5套私服學會穿出女神LOOK
即將在 1 月 17 日上線的新韓劇《臥底洪小姐》，由朴信惠與高庚杓再度合作演出，此劇講述 1990 年代一位 30 多歲在菁英證券公司任職督導官洪金寶（朴信惠飾），為調查異常的資金流向，化身為一名剛入職的 20 歲員工，此次朴信惠同時飾演兩個角色，展開一場充滿挑戰與適應職場新生活的人際和感情關係，身為高收視率保證的朴信惠，一直以來深受許多粉絲喜愛，不僅每次劇中的造型引起討論關注之外，平時出席公開場合和私服穿搭，同樣為大家的造型模仿範本，想跟朴信惠穿出親和力十足的好感 LOOK 嗎？以下總整理 5 套她的私服搭配秘訣，一起學會穿出魅力滿分的女神氣息。
朴信惠展現好感系造型的穿搭靈感推薦LOOK 01.女孩風
第一套朴信惠以民俗風開襟衫為搭配，內搭一件蕾絲領滾邊襯衫洋裝，刻意露出的領口快速凸顯層次焦點，充滿甜美可愛的女孩氛圍，展現出蘊含節慶感造型氣息。
朴信惠展現好感系造型的穿搭靈感推薦LOOK 02.優雅風
外出時刻懶得想穿搭嗎？不妨參考朴信惠選擇黑色高領針織上衣混搭，運用不繁複的穿衣技巧，營造簡約俐落的優雅印象，為日常打造輕鬆舒適的休閒感。
朴信惠展現好感系造型的穿搭靈感推薦LOOK 03.個性風
另外，朴信惠也經常選擇特殊剪裁單品使時髦度瞬間加分，例如在肩線縷空的設計，可以讓肩膀與手臂製造顯瘦線條之外，隨性搭牛仔褲便能傳達個性氛圍。
朴信惠展現好感系造型的穿搭靈感推薦LOOK 04.街頭風
以成套牛仔單品為組合的衣著技巧，從牛仔外套到牛仔短褲，透過時尚圈永遠流行的元素，傳達令人為之一亮的街頭態度，再利用珍珠點綴出搶眼聚焦的細節。
朴信惠展現好感系造型的穿搭靈感推薦LOOK 05.知性風
知性風格同樣是朴信惠的最愛，比如選搭白色麻花編織圖案上衣，並融入能帶來好感度的淺色系配色，立即為整體注入一股高級的知性品味。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower