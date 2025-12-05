2025-12-05 17:25 女子漾／編輯王廷羽
迪化街變身潮流一條街！adidas大稻埕經典概念店開張：台北限定、復古空間、華麗運動風一次看
adidas Originals 2025 冬季宣布進駐大稻埕，於迪化街商圈打造全台最具「在地精神」的三葉草經典概念門市。承載百年布市文化的永樂市場商圈，如今多了一座嶄新的潮流據點，讓原創精神與老城魅力交會，成為台北年底最吸睛的新地標。跟著女子漾一起看看adidas大稻埕經典概念店的空間及限定服飾吧！
adidas大稻埕新開幕！復古空間一次看
門市外觀完整保留迪化街的老建築肌理，並將三葉草識別融入花格石磚、復古鐵窗花等細節。入口高掛的「大稻埕愛迪達」復古匾額，是此店限定的招牌意象，像是替顧客開啟一道穿越時空的潮流門。騎樓天花板選用八角型藤編燈飾，象徵平安吉祥，也向大稻埕傳統商家的文化致意；木作隔扇門搭配三葉草窗花，重現昔日「店屋開門做生意」的溫度。
踏入店內，磨石子地板與木質空間營造沉穩暖意；一樓展示主打新系列，而最吸睛的亮點則是以中藥材行為靈感打造的 「MADE FOR YOU 三葉草工作坊」——木製中藥櫃、藥材罐、托盤陳列，化身潮流限定中藥行，提供加價燙印與改造服務，替消費者客製化屬於「大稻埕的記憶」。
沿著樓梯拾級而上，暖光燈籠照亮三葉草花磚，二樓則以「台味潮流」為核心布置：牆面窗花、木匾額、古圖像畫框、台語拼音「Dàdàochéng」字樣皆是亮點。復古試衣間以八角落地鏡與照片牆營造故事感，窗邊木鞋牆搭配三葉草鐵窗花，陽光灑落時充滿迷人光影。
adidas大稻埕新開幕！新中式、華麗運動風、台北限定全登場
新中式外套：唐裝立領 × 三條線，經典與東方美學的時尚混血
以柔軟麂皮絨面結合唐裝立領與盤扣細節，這款新中式外套將 adidas 的經典三條線重新詮釋成具有東方韻味的當代設計。磚紅、天青、墨綠、煙灰、薑黃等復古色調一次推出，不分性別皆能以簡單搭配展現鮮明個性，是今年街頭風格中最亮眼的中式元素單品。
Adiluna 華麗運動風：Rococo 美學 × 街頭語彙的獨家新章
Adiluna 系列以 Rococo 的細膩繁複為靈感，結合鬆弛剪裁與運動DNA，在大稻埕門市搶先亮相。公主袖運動外套、牛仔皮革拼接夾克與綁帶長褲展現強烈輪廓；針織毛衣與飄逸蕾絲長褲則增添柔美輕盈。華麗與街頭在此碰撞出剛柔並濟的新風格，打造今年最具態度的潮流穿搭組合。
Taipei Edition 城市限定：把雞排、珍奶穿上身的台北潮流宣言
台北限定的 BUBBLE TEA TAIPEI 與 ORI雞NAL 雞排系列 將經典城市元素轉化為潮流符號，在大稻埕專屬區域亮眼登場。把台味美食穿成時尚語言，從圖樣、色彩到視覺概念都充滿台北獨有的幽默與活力，成為最能代表城市個性的「穿搭話題王」。
