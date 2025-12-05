2025跨年展覽懶人包！史博館《綻放》、奇美《埃及之王》、咒術迴戰特展一次看

2025-12-05 17:38 女子漾／編輯王廷羽
2025跨年展覽懶人包！史博館《綻放》、奇美《埃及之王》、咒術迴戰特展一次看。圖片來源：時藝多媒體、富邦美術館提供
2025跨年展覽懶人包！史博館《綻放》、奇美《埃及之王》、咒術迴戰特展一次看。圖片來源：時藝多媒體、富邦美術館提供

跨年連假想充電卻不想被人潮淹沒？2026 年初的展覽陣容超強！從史博館以台灣花卉為題打造的《綻放》，一路到蜷川實花的高彩度視覺宇宙，再接上奇美博物館壓軸推出的《埃及之王》，每一檔都能讓你的手機相簿瞬間爆滿，而動漫迷也先別急著走，咒術迴戰、航海王葬送的芙莉蓮等五大特展在同一時期火力全開。今天編輯整理了近期最新的展覽資訊，快把握跨年連假去參觀看看吧。

★藝文類展覽一次看

台北｜國立歷史博物館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》

亞洲首展的維也納美景宮花卉大展，以跨越 200 年的珍貴館藏在台掀起一場藝術盛宴。展覽一次匯集超過 60 幅花卉主題名作，包括象徵主義大師古斯塔夫・克林姆、埃貢・席勒與約瑟夫・勞爾等大師真跡，多件作品更是首次在台亮相，難得程度堪稱「錯過等十年」。美景宮作為奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏橫跨八百年藝術史，此次特展不僅呈現歐洲花卉藝術的繁麗與細膩，也特別打造沉浸式「克林姆花園」，讓觀眾彷彿走入大師筆下的流光花海之中，從光影到畫筆，全方位體驗經典藝術的生命力。

圖片來源：時藝官網
圖片來源：時藝官網

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》

展期：2025/12/05(五) – 2026/03/22(一)
時間：每週一至週日 10:00 至18:00 (17:30 展覽現場停止售票及入場 )
地點：國立歷史博物館
票價：預售全票 400 元（至 12/4），12/5 起全票 500 元

台北｜富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》

富邦美術館攜手法國瑪格基金會推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展，透過近50件戰後時期的重要典藏，首度在台灣大規模呈現三位現代藝術巨擘的創作脈絡。展覽包含賈科梅蒂近3米高的罕見大型雕塑《站立的女人 II》、曾刷新雕塑史上最高拍賣紀錄的《行走的人 I》，以及米羅從未在台公開的巨幅掛毯與兩位藝術家的珍稀版畫，並收錄考爾德以動態結構開創的新型雕塑語彙，完整勾勒戰後藝術以抽象與現代主義為基礎的革新力量。

富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，即日起線上預售票搶先開賣、11月20日起同步啟動現場早鳥販售。圖片來源：富邦美術館提供
富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，即日起線上預售票搶先開賣、11月20日起同步啟動現場早鳥販售。圖片來源：富邦美術館提供

《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》

展期：2025/12/24(三) – 2026/04/20(一)（週二休館）
時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）
地點：富邦美術館 1 樓水景展廳（台北市信義區松高路79號）
票價：預購票 400 元，販售至2025/12/23。開展後全票 500 元
※展期間全票原價500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

台北｜富邦美術館《富邦典藏展》

富邦美術館精選珍稀的20至21世紀現當代藝術作品，擴大規模打造「富邦典藏展」，即日起率先開放「富邦典藏展」其中一展廳（星光展廳），聚焦常玉最為獨特的「粉紅時期」，集中公開1929至1930年代鮮少露面的逾10件早期油畫作。不僅有大眾熟悉的《白蓮》（White Lotus）及《一帆風順》（Bon Voyage），亦特別呈現常玉極具個人風格的花卉靜物、裸女與動物系列，帶領觀眾徜徉於其融合東方詩意與西方繪畫語彙的藝術世界。

「富邦典藏展」即日起提前開放觀眾欣賞常玉「粉紅時期」作品系列；採線上預約制、現場購票。圖片來源：富邦美術館提供
「富邦典藏展」即日起提前開放觀眾欣賞常玉「粉紅時期」作品系列；採線上預約制、現場購票。圖片來源：富邦美術館提供

《富邦典藏展》

展期：2025/12/24(三)起 （周二休館）
時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）
地點：富邦美術館3F星光展廳、日光展廳（台北市信義區松高路79號）
票價：單人紀念全票500元(採預約制入場)
※展期間全票原價500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

台北｜中正紀念堂《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》

「永恆畢卡索」光影藝術展以全台首次亮相的沉浸式多媒體技術，邀觀眾踏入這位20世紀藝術大師的內在世界。透過環景投影、動態影像與音樂同步交織，經典作品得以在流動光影中重新被看見，從藍色時期的寂寥、粉紅時期的柔情，到立體派的形式突破，完整呈現畢卡索創作生涯的革新軌跡。展覽亮點聚焦於《格爾尼卡》的光影重構，以強烈視聽語言再現反戰核心；而「七位繆思」章節則以光影講述藝術家生命中重要的情感與靈感來源，讓畢卡索的創作秘密以更具情感張力的方式躍動於空間。

圖片來源：Opentix兩廳院售票官網
圖片來源：Opentix兩廳院售票官網

《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》

展期：2026/01/01（四） – 2026/04/06（一）
時間：週一至週日 10:00-18:00
地點：中正紀念堂 第 1 展廳
票價：預售 350 元，開展後全票 450 元

台北｜華山文創園區《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》

蜷川實花（Mika Ninagawa）是日本當代最具代表性的藝術家之一，以鮮明奔放的色彩與獨特的視覺風格聞名。她的創作橫跨攝影、電影、時尚與空間裝置藝術等領域，作品常以花卉、女性、城市景象為主題，呈現強烈的生命感與視覺張力。此次展覽延續蜷川實花與EiM的合作，以影像、光線、鏡面與數位技術共同構築沉浸式空間體驗。蜷川實花也特別透露展覽將加入台北在地元素，打造台北站獨有的展覽內容，讓觀眾以視覺與感官體驗蜷川作品中的光影世界。

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽主視覺。圖片來源：聯合數位文創提供
《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽主視覺。圖片來源：聯合數位文創提供

《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》

展期：2026/01/17(六) – 2026/04/19(日)
時間：週一至週日 10:00-18:00
地點：華山文創園區 東 2C、東 2D
票價：預售單人 400 元（至 2026/01/16，雙人優惠 780 元），開展後全票 490 元

延伸閱讀：《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》8大看點！日本最強光影藝術首次登台，夢幻花海×沉浸式幻境必拍攻略

台北｜中正紀念堂《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》

升級回歸的《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》將於 2026 年首次登台，由日本頂尖團隊攜手多位國際藝術家打造全新十多項光影互動裝置，帶來比以往更沉浸、更具參與感的體驗。觀眾不只用眼睛欣賞，更能以雙手、雙腳甚至全身投入創作，在奔跑、揮動、踏步間觸發即時光影變化，彷彿化身真正的「光影魔法師」。作為現象級光影巡迴展的進化版，本次展覽預計再度掀起跨世代討論熱潮，為親子與藝術愛好者打造專屬的魔法遊樂場。

圖片來源：寬宏藝術提供
圖片來源：寬宏藝術提供

《光影魔法美術館II Art in Wonderland II》

展期：2026/1/21（三） – 2026/4/6（一）(2/16（除夕）、2/17（初一）、2/28休展)
時間：10:00-17:30（17:00停止售票及入場）
地點：中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）
票價：早鳥單人 400 元（至 2026/01/20），開展後全票 490 元

台南｜奇美博物館《埃及之王：法老》

奇美博物館攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》，打造全台規模最大的古埃及主題展，以「帝王視角」帶領觀眾理解法老身兼神祇化身、王權象徵與凡人領袖的多重身分。展覽從「從神而來」、「王室」、「統治埃及」到「永生」等七大主題切入，呈現帝國信仰、政治與生活的完整脈絡。除石雕、陪葬品、棺木與文書外，最受矚目的亮點是50件罕見金飾珠寶，包括護身符、戒指與項鍊，展現古埃及極致工藝；同時也首度曝光皇家陵墓盜竊案的莎草紙卷及外交與宮廷文書，讓觀眾一窺帝國運作背後的人性與權力故事。

圖片來源：奇美博物館
圖片來源：奇美博物館

《埃及之王：法老》

展期：2026/01/29（四） – 2027/01/10（日）
時間：09:30–17:30（週三、除夕休館）
地點：奇美博物館 一樓特展廳
票價：全票 580 元

★動漫 IP展覽一次看

台北｜松山文創園區《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》

《劇場版咒術迴戰 0》改編自芥見下下的原著漫畫《東京都立咒術高等專門學校》、為《咒術迴戰》的前傳故事，早在2022年《劇場版咒術迴戰 0》電影在台上映，創下2.3億票房，更奠定了《咒術迴戰》一作在台灣粉絲們心中無可撼動的超人氣地位。《劇場版咒術迴戰 0》描述了「乙骨憂太」與「祈本里香」兩位青梅竹馬，立下了長大後要結婚的誓言，不幸的是祈本里香在一場車禍中喪生、就此化身為特級過咒怨靈依附在乙骨憂太身邊；意志強大、溫柔善良的乙骨憂太誓死捍衛這份愛情，最終成功解除祈本里香的詛咒，並說出經典台詞：「我們可是純愛啊」，淒美而熱血的故事深深觸動粉絲，並成功帶起了台灣的「純愛」風潮。

圖片來源：聯合數位文創提供
圖片來源：聯合數位文創提供

《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》

展期：2025/12/27(六) – 2026/04/06(一)
時間：週一至週日 10:00–18:00（17:30 停止售票及入場）
地點：松山文創園區 2 樓多功能展演廳（台北市信義區光復南路 133 號）
票價：預售全票 380 元，開展後全票 450 元

台北｜國立臺灣科學教育館《葬送的芙莉蓮特展 台北站》

以勇者一行人打倒魔王之後的世界為舞台，描繪與勇者並肩作戰、活了千年以上的魔法使芙莉蓮，與她在旅途中邂逅的新夥伴們之間的故事。以《葬送的芙莉蓮》動畫為主題重現多個經典場景與充滿臨場感的影像演出。觀眾可親臨勇者一行人踏上的旅途，與動畫角色合影留念，並從各種角度享受作品世界的展覽內容。隨著動畫第二季即將開播，這場能近距離感受作品魅力的特別展覽，將在台灣登場。

圖片來源：時藝多媒體提供
圖片來源：時藝多媒體提供

《葬送的芙莉蓮特展 台北站》

展期：2026/01/03(六)– 2026/04/06(一)
時間：週一至週日 10:00 至18:00 (17:30 展覽現場停止售票及入場 )
地點：國立台灣科學教育館7樓 東側展覽廳
票價：預售全票 400 元，開展後全票 480 元

台北｜國立臺灣科學教育館《七龍珠 英雄崛起──台北》

以“英雄崛起”為主題，展覽聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長之旅，他們不斷突破自我極限，追求力量與強大的對手。參觀者可以期待沉浸式的主題區域、真人大小的角色展示、互動體驗以及拍照點，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的世界。

圖片來源：聯合售票網
圖片來源：聯合售票網

《七龍珠 英雄崛起──台北》

展期：2026/01/08(四)– 2026/04/04(四)
時間：週一至周日，上午 10 點至晚上 18 點
地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館
票價：預售全票 400 元，開展後全票 460 元

台北｜松山文創園區《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》

展覽以高品質造景重現作品世界，從 LycoReco 咖啡廳、水族館、DA 總部到各角色設定資料，都將完整呈現。觀眾可近距離欣賞動畫場景細節，同時透過製作團隊繪製的簽名板、設定稿件，更深度理解千束與瀧奈之間的羈絆與情感線索，帶來比追番還深刻的沉浸式體驗。

圖片來源：木棉花提供
圖片來源：木棉花提供

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》

展期：2026/01/10（六）– 2026/03/01（日）
時間：每日 10:00–18:00（最終入場 17:30）
地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F
票價：早鳥票 280 元（原價 320 元）；ibon 獨家千束雷射套票 360 元、Klook 獨家瀧奈雷射套票 360 元、ibon 典藏壓克力磚套票 1,080 元

延伸閱讀：《Lycoris Recoil 莉可麗絲展》台灣首站登場！早鳥票開賣、四大特典套票一次看

台北｜國立臺灣科學教育館《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫 25 週年紀念特展》

展覽以「草帽一行人的熱血航程」為主軸，透過「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」與「新四皇區」四大核心主題，串起十一項精彩亮點，完整回顧魯夫與夥伴們一路走來的情感羈絆與成長瞬間。觀眾將藉由經典動畫畫面重返無數次相遇、別離與激戰的名場面，並近距離欣賞動畫師原稿手繪的生命力。展覽更限時播映2分30秒魯夫對決海道的最終決戰片段，新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將首次現身。紅髮傑克、黑鬍子、巴其等重量級角色壓軸登場，以獨家影像帶領觀眾再度踏上魯夫的偉大冒險旅程。

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺。圖片來源：時藝多媒體提供
ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺。圖片來源：時藝多媒體提供

《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫 25 週年紀念特展》

展期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館
時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）
地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室
票價：預售全票 400 元，開展後全票 460 元

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17 女子漾／編輯王廷羽
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

2025-11-27 22:45 VVN 小安
圖／文 : VVN
圖／文 : VVN

又到了收藏水晶球的聖誕節了！

這次全家推出超多可愛又有氛圍的水晶球，來找找自己喜歡的款式吧❄️

先來分享我獲得的明治Meiji水晶球，有雪人⛄️、聖誕樹🎄、雪花❄️ 還有迷你巧克力🍫

再來是，好時Hershey’s，藍色款和咖啡色款，都好想擁有喔！！！

可口可樂的更可愛了！

還有更多選擇～

心動不如馬上行動～～～ 這麼可愛的水晶球們，就在全家超商唷！


VVN 小安

VVN 小安

💁🏻‍♀️歡迎來到VVN的快樂天地 喜歡簡單快樂的紀錄生活~ 我們一起吃美食 and 開心旅遊吧! ❤️IG: VVN.WA2EAT ❤️YouTube Channel: VVN WA!

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

2025-11-28 15:02 DailyView網路溫度計
網友提供
網友提供

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

No.1 免稅吸引力

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌走進機場免稅店，最迷人的從來不是華麗的裝潢，而是那種「市區絕對找不到」的價格魔力。除了果粉熱愛的iPhone能用免稅價格帶走外，美妝控也常在這裡挖到寶，省去百貨周年慶排隊的疲憊，就能買到最新的熱門保養，例如蘭蔻超極限肌因精華露150ml，連玩具迷喜歡的POP MART、Noodoll這裡也有。

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

No.2 幫朋友代購

網友提供

翻攝官網／昇恆昌只要踏進機場，大家心裡的小劇場大概都一樣：「要不要順便幫朋友帶點什麼？」代購彷彿成了出國前的指定任務，其中最容易讓人失手的就是免稅限定款，像是Roots推出的T恤，胸前那個超醒目的「TAIWAN」字樣，不只穿起來有型，更像是把家鄉自豪地穿在胸口，走到哪裡都很拉風。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

網友提供

網友提供忙了一整年，偶爾也該替自己按下「犒賞鍵」。尤其出國旅行時，走進機場免稅店那一刻，心情真的會突然變很放鬆，像是正式向日常說聲「辛苦了」！

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

No.4 出國儀式感

網友提供

翻攝官網／昇恆昌旅行真正開始的瞬間，不是在按下訂票鍵的那天，其實是在護照蓋章、準備過海關的那一刻。逛免稅店挑一件只在這裡買得到的小物，特色零食、限量酒款、或旅行限定飾品，就像替旅程加上一段專屬的開場儀式。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌對不少旅人來說，會在機場特別逛一圈，其實就是為了那些「只在這裡才買得到」的限定版。機場的魅力，不只是免稅，而是那種錯過就真的沒有、回市區也找不到的稀有感。

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

昇恆昌提供

網友提供機場購物的最大樂趣，就是替家人朋友挑一份「從旅途中帶回來的心意」。免稅店的商品不但包裝精緻、種類齊全，還能買到不少市區買不到的限定款，讓送禮變得輕鬆又有面子。

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

網友提供

網友提供臨時有商務行程、來不及準備伴手禮時，機場其實是職場交際的救援站。無論是送同事、合作夥伴或海外客戶，都能在這裡找到兼具品味與代表性的禮物。像國立故宮博物院推出的「翠玉小白菜刺刺金螢版」小物，或結合茄芷袋、台灣夜市與小吃元素的刺繡零錢包，既實用又富含在地文化，很適合作為展現誠意的小禮。

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

昇恆昌提供

網友提供候機時最怕的不是無聊，而是肚子突然開始咕咕叫。這時去機場商店「覓食」一下，很多人甚至會直接買一包塞進隨身包，打算在飛機上邊吃邊耍廢，瞬間讓旅程從味蕾開始變美好。

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

昇恆昌提供

網友提供出門旅行最怕的就是金魚腦突然發作，不是忘了帶保養品，就是忘了帶充電線；更慘的是怕認床睡不好、腸胃在出國第一天就鬧脾氣。別緊張，過海關後其實還有「最後補救站」：機場的旅行用品天堂。像是免稅限定的GABA雙層錠、益生菌粉包等小小一包的健康補給品，超適合塞在隨身包裡。時差太重？吃太好？腸胃卡關？這些小幫手能讓你的旅程重新開機。

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

網友提供

網友提供旅程來到尾聲時，口袋裡常會剩下一些零星的外幣或旅遊金，不多，卻也捨不得帶回家放到遺忘。這時機場就成了旅人最後的「消化站」，把剩下的旅遊金湊一湊，換個小紀念品或小點心，不但不浪費，還能添上一個溫暖的收尾。

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月11日至2025年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦　桃園機場一次全收齊
2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻
桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室　出國必收懶人包
懶人包／韓國行動電源禁令再升級！日、泰、歐入境新規上路
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺
日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21 08:57 女子漾 /編輯周意軒

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

克林姆真跡首度抵台！《綻放》美景宮百年花繪特展登場　張鈞甯獻聲導覽、6大亮點一次看

克林姆真跡首度抵台！《綻放》美景宮百年花繪特展登場　張鈞甯獻聲導覽、6大亮點一次看

#展覽 #張鈞甯 #台北 #演員 #博物館

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.05 11
2025跨年展覽懶人包！史博館《綻放》、奇美《埃及之王》、咒術迴戰特展一次看

2025跨年展覽懶人包！史博館《綻放》、奇美《埃及之王》、咒術迴戰特展一次看

#展覽 #葬送的芙莉蓮 #心理測驗 #航海王 #蔡依林

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.05 74
爆餡抹茶可頌！沙鹿排隊名店「H.YEN可頌專賣店」

爆餡抹茶可頌！沙鹿排隊名店「H.YEN可頌專賣店」

#美食探店 #抹茶 #可頌 #台中美食 #甜點店

Suru 2025.12.05 38
冬日泡湯指南：烏來新開幕溫泉VILLA＆主題鍋物湯屋全整理

冬日泡湯指南：烏來新開幕溫泉VILLA＆主題鍋物湯屋全整理

#住宿推薦 #烏來 #溫泉 #台北景點 #飯店

FunTime旅遊比價 2025.12.05 23
2025聖誕氛圍北中南咖啡廳推薦：6間免出國就能拍出異國聖誕照的好去處

2025聖誕氛圍北中南咖啡廳推薦：6間免出國就能拍出異國聖誕照的好去處

#咖啡廳 #狗 #聖誕樹 #造型 #儀式感 #聖誕限定 #網美咖啡廳

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.05 92
北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線

北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線

#東北角 #馬祖 #宜蘭旅遊 #基隆景點 #桃園旅遊

享民頭條 2025.12.05 45
198元沖繩生啤酒無限暢飲！988元77道無限點，捷運站美食餐廳推薦_最新吃到飽價格

198元沖繩生啤酒無限暢飲！988元77道無限點，捷運站美食餐廳推薦_最新吃到飽價格

#美食探店 #吃到飽 #居酒屋 #台北 #台北美食

冠婷生活趣 2025.12.05 24
2025中信兄弟總冠軍賽在大巨蛋，來去台北住一晚。新莊飯店推薦【驛德世紀酒店】-鄰近輔仁大學，距離輔大捷運站約900公尺。價格親民，CP值高。

2025中信兄弟總冠軍賽在大巨蛋，來去台北住一晚。新莊飯店推薦【驛德世紀酒店】-鄰近輔仁大學，距離輔大捷運站約900公尺。價格親民，CP值高。

#住宿推薦 #大巨蛋 #台灣棒球 #新北市飯店推薦 #新北市飯店

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.12.05 26
澀谷 | 一年一度的浪漫藍色燈海 「青之洞窟SHIBUYA 2025」12/4起正式展開！

澀谷 | 一年一度的浪漫藍色燈海 「青之洞窟SHIBUYA 2025」12/4起正式展開！

#打卡景點 #澀谷 #聖誕 #東京 #熱門景點

Enhsin 2025.12.05 22
Q4聚餐潮湧現！千元級高端和食竄紅　莞固和食「柔御膳」成企業小聚新寵

Q4聚餐潮湧現！千元級高端和食竄紅　莞固和食「柔御膳」成企業小聚新寵

#聚餐 #日式料理 #日本料理 #新品 #鍋物

引新聞 2025.12.05 27
18+