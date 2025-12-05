巴黎夕陽戴上手！MAISON KITSUNÉ × G-SHOCK 法日混血 GA2100 聖誕限定亮相。圖片來源：MAISON KITSUNÉ提供

誕生於巴黎、成長於東京的 Maison Kitsuné，今年聖誕悄悄埋了一顆「潮流驚喜蛋」。品牌首次與 G-SHOCK 攜手推出【金色時分 GA2100 聯名手錶】，以法式輕盈與日式街頭能量交織出罕見的跨文化融合。這款全台限量 100 支的超稀有聯名，一公開就讓小狐狸粉與 G-SHOCK 錶迷全集體躁動。

Casio 旗下的經典腕錶品牌 G-SHOCK 與巴黎生活風格品牌 Maison Kitsuné 攜手推出全新聯名作品，將精湛的技術與法日混血美學完美融合。此次聯名以深受年輕世代喜愛的【G-SHOCK GA-2100】型號為基礎，結合 Maison Kitsuné 在時尚、音樂與文化之間取得完美平衡而聞名的精緻美學。

MK x G-SHOCK金色時分GA2100聯名手錶。圖片來源：MAISON KITSUNÉ提供

錶款配色靈感源自巴黎奧斯曼建築（Haussmann）的自然中性色調，以亮眼的橘色錶圈作為點綴，彷彿巴黎夕陽灑落的暖色光芒。細節中能看到品牌的經典狐狸標誌，分別位於 9 點鐘方向的小錶盤以及錶帶末端；錶背與錶帶固定環上也刻有品牌字樣。腕錶搭配本次聯名專屬的雙品牌包裝，延續中性自然的層次暖橘色調，將巴黎的隨性優雅與 G-SHOCK 的強悍風格完美融合於一體。

MK x G-SHOCK金色時分GA2100聯名手錶。圖片來源：MAISON KITSUNÉ提供

這次合作呈現兩大品牌的共同價值：創意、工藝與都市能量的交匯。整體設計兼具經典與前瞻性，展現獨特的「Paris-meets-Tokyo」生活態度。MAISON KITSUNÉ × G-SHOCK 聯名錶款【金色時分GA2100聯名手錶】全台限量100支，將於 12 月 3 日起於 Maison Kitsuné Bellavita門市搶先獨賣，並於12月17日於全台直營門市與台灣官網販售。