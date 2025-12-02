2025-12-02 13:52 女子漾／編輯王廷羽
2026一月演唱會月曆全公開！蔡依林、五月天、SUPER JUNIOR 時間＋票價懶人包
各位粉絲們注意了！2026年一整年，台灣真的要變成「演唱會島」了。從跨年一路唱到春天，蔡依林、五月天、江蕙、王心凌，到韓流天團 TWICE、TXT、ATEEZ、TWS、日本 ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉，再加上 OneRepublic、Calum Scott 等歐美歌手，幾乎每個月都有「非搶到不可」的演唱會場次。今天編輯整理2026演唱會整理包，包刮演唱會票價、售票時間與售票平台都一次整理給大家。
2026年一月演唱會一次看
五月天｜#5525+1「回到那一天」25 週年巡迴 台中站・新年快樂版
演出時間：2025/12/27(六)、12/28(日)、12/31(三)；2026/1/1(四)、1/3(六)、1/4(日)
演出地點：台中洲際棒球場
演出票價：一般場 NT$4580 / 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880 / 1280；跨年場 NT$5580 / 4580 / 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880
售票資訊：由 拓元售票 ，11/9 親子套票區與玉山卡友優先，11/9 11:00 全面開賣。
蔡依林｜JOLIN「PLEASURE」世界巡迴演唱會 2025–2026（台北跨年）
演出時間：2025/12/30(二)、12/31(三)；2026/1/1(四)（皆 19:30）
演出地點：臺北大巨蛋 Taipei Dome
演出票價：NT$6990 / 5990 / 4990 / 3990 / 2990 / 990
售票資訊：由 KKTIX售票 ，11/22 JOLIN 官網會員預購，11/23 中午起全面啟售。
阿爆｜《Nanguaq 美好之音》新年音樂會
演出時間：2026/1/1（四）14:30
演出地點：衛武營國家藝術文化中心音樂廳
演出票價：NT$2000 / 1600 / 1200 / 900 / 600
售票資訊：由兩廳院 OPENTIX售票，10/16 12:00 開賣。
BABYMONSTER｜「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT in TAIPEI
演出時間：2026/1/2(五)、1/3(六)
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$6500（含 $20 福利券）/ 5600 / 4800 / 4200 / 3200 / 2200 / 800
售票資訊：由 KKTIX售票 ，11/8–11/9 Fanclub 登記，11/14 Fanclub / Joox 優先購，11/15 全面起售。
宋德鶴｜「霞 GLOW」新專輯發行演唱會
演出時間：2026/1/3（六）18:00
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：1F 站席早鳥 NT$1200；1F 預售 NT$1300；2F 座席預售 NT$1500；身障票 NT$750
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/9/12 中午 12:00 開賣。
NEXZ｜SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei
演出時間：2026/1/3（六）17:00
演出地點：台大綜合體育館一樓
演出票價：NT$5800 / 4800 / 3800（票價皆含套票福利）/ 身障席 NT$1900
售票資訊：由ibon 售票 ，2025/11/29 11:00 開賣。
福夢 FUMON｜「活著」演唱會
演出時間：2026/1/4（日）18:00（17:00 入場）
演出地點：Legacy TERA
演出票價：單人 VIP NT$8888；單人預售 NT$1888；雙人預售 NT$3688；身障票 NT$888
售票資訊：由遠大售票，10/25 遠傳用戶優先購，10/26 12:00 全面開賣。
空中補給 Air Supply｜50 週年巡迴演唱會
演出時間：2026/1/7（三）19:30
演出地點：TICC 台北國際會議中心
演出票價：NT$3980 / 3480 / 2880 / 2480 / 2080 / 1990（身障票）
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/9/5 10:00 開賣。
張棟樑｜「第 21 個故事」巡迴演唱會 高雄場
演出時間：2026/1/10（六）19:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
演出票價：NT$4500 / 4200 / 3500 / 3000 / 2500 / 1800（視線不良區）/ 1750、1500（身障席）
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/11/7 18:00 開賣。
俞利 YURI｜3rd FANMEETING TOUR「YURIVERSE」in Taipei
演出時間：2026/1/10（六）18:00（17:00 開場）
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：NT$6480 / 5480 / 4380 / 3380
售票資訊：由KKTIX 售票，10/24 起 S♡NE 會員預購，11/23 12:00 一般售票。
Energy｜「ALL IN 全面進擊」台北小巨蛋演唱會
演出時間：2026/1/10（六）19:30、1/11（日）18:00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$4500 / 4200 / 3800 / 3200 / 2500 / 2200 / 1800 / 1500 / 800 / 400（身障優惠）
售票資訊：由拓元售票，9/20、9/27 分別開賣首場與加場。
RAIN｜2026 RAIN CONCERT「STILL RAINING」
演出時間：2026/1/17（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$6800 / 5800 / 4800 / 3800 / 2800 / 3400、2900（身障席）
售票資訊：由 Klook 售票，11/29 凱基證券、凱基銀行客戶優先，11/30 11:30 全面開賣。
洪榮宏｜2026「舊情綿綿」演唱會
演出時間：2026/1/17（六）16:30
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
演出票價：NT$4280 / 3680 / 3080 / 2480 / 1280
售票資訊：由年代售票，2025/9/26 12:00 開賣。
indigo la End｜15th Anniversary Special Series #5「初藍」
演出時間：2026/1/17（六）19:00（18:00 入場）
演出地點：Legacy TERA
演出票價：一般票 NT$2200；VIP NT$3200（含演出票券+VIP 福利）
售票資訊：由遠大售票，2025/11/22 12:00 開賣。
落日飛車｜「Q 來 Q 去」2026 亞洲巡迴 台北場
演出時間：2026/1/17（六）19:00；1/18（日）17:00
演出地點：台北流行音樂中心
演出票價：NT$4200 / 3800 / 3300 / 2800 / 2300 / 1800
售票資訊：由KKTIX 售票，10/31 首場開賣，11/3 加場開賣。
Calum Scott｜「The Avenoir Tour」高雄場
演出時間：2026/1/19（六）19:30
演出地點：高雄巨蛋
演出票價：NT$4980 / 4680 / 4280 / 3880 / 3480 / 2880 / 1880 / 800
售票資訊：由寬宏售票，2025/9/16 12:00 開賣。
王心凌｜Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典最終章
演出時間：2026/1/23（五）、1/24（六）各 19:30
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$4980 / 4280 / 3680 / 2880 / 1880 / 800（一般席、輪椅席）
售票資訊：由寬宏售票，9/26 12:00 全面開賣。
ATEEZ｜2026 WORLD TOUR「IN YOUR FANTASY」IN ASIA & AUSTRALIA（林口）
演出時間：2026/1/24（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
演出票價：ATINY VIP Package NT$7490；Fantasy VIP NT$6990；NT$5880 / 5280 / 4880 / 3880
售票資訊：由寬宏售票，11/10–11/20 分階段 ATINY 會員優先，11/20 12:00 全面啟售。
原子邦妮｜「和你一起的風景未完待續」演唱會
演出時間：2026/1/24（六）19:30
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：1 樓站區 NT$2000；2 樓座區 NT$2200；雙人套票 NT$3800；4 人套票 NT$7400
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/9/24 12:00 開賣。
林俊逸｜2026《逸行者》演唱會
演出時間：2026/1/24（六）19:30
演出地點：Legacy Taipei
演出票價：NT$2200 / 1800
售票資訊：由年代售票，10/3–10/21 預購 9 折，10/21 12:00 正式開賣。
SUPER JUNIOR｜20th Anniversary TOUR「SUPER SHOW 10」高雄場
演出時間：2026/1/24（六）、1/25（日）各 18:00
演出地點：高雄巨蛋
演出票價：NT$6680（含 Soundcheck）/ 6280 / 5680 / 4680 / 3680 / 2680 / 2840（身障）/ 1340（輪椅身障）
售票資訊：由拓元售票，11/3–11/5 官方會員預購登記與預購，11/22 永豐金證券快閃優先，11/23 12:00 全面開賣。
白安 ANN｜「路邊野餐 Summer Tryst」2026 New Album Live Tour（新北場）
演出時間：2026/1/25（日）19:00
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：NT$1800（含紀念禮）/ 950（身障席）
售票資訊：由拓元售票，2025/11/12 12:00 開賣。
GIVĒON｜DEAR BELOVED THE TOUR
演出時間：2026/1/29（四）20:00
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：NT$3200 / 2800 / 2600 / 身障席 1400
售票資訊：由拓元售票，11/24–11/26 星展卡友、Live Nation、TWM/MyVideo 分階段預售，11/26 12:00 正式開賣。
KIRE｜2026「WHAT THE F*CK IS NORMAL」
演出時間：2026/1/30（五）19:00
演出地點：Legacy TERA
演出票價：VIP ANGEL 站席 NT$2280（演出前合照）；VIP DEMON 站席 NT$2280（演出後合照）；一般 GA 站席 NT$1280
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/11/6 12:00 開賣。
TXT｜TOMORROW X TOGETHER「ACT : TOMORROW」WORLD TOUR 台北大巨蛋
演出時間：2026/1/31（六）18:00、2/1（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋 Taipei Dome
演出票價：NT$6980 / 6480 / 5980 / 4980 / 4480 / 3980 / 2980 / B1 身障 2990 / L2 身障 2490
售票資訊：由拓元售票系統，10/24 MOA 會員優先，10/25 起正式開賣，11/8 為加場正式開賣。
頑童 MJ116｜「OGS」台中洲際演唱會
演出時間：2026/1/31（六）19:00、2/1（日）18:00
演出地點：台中洲際棒球場
演出票價：預購 NT$4080–880（含身障票），現場票價 NT$4280–1290
售票資訊：由拓元售票，2025/11/8 與 11/15 分別開賣首場與加場，本色會員優先。
TWS｜TOUR「24/7：WITH：US」IN KAOHSIUNG
演出時間：2026/1/31（六）19:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
演出票價：NT$5980（含福利券）/ 4680 / 3480 / 身心席 2340
售票資訊：由拓元售票，11/21–11/29 官方會員預購，11/29 13:00 全面開賣。
Men I Trust｜「Equus Tour 2026」
演出時間：2026/1/31（六）19:30（18:30 入場）
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：1 樓站區 NT$2100；2 樓座位 NT$2400；2 樓站區 NT$1900；愛心票 NT$1100
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/9/25 10:00 開賣。
2026年二月演唱會一次看
魏如萱 waa wei｜〈怪奇的珍珠〉巡迴 台北旗艦場
演出時間：2026/2/7（六）19:30；2/8（日）17:00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$4520 / 4120 / 3520 / 3280 / 2880 / 2280 / 1980 / 1680 / 800
售票資訊：由 KKTIX 售票，11/27 好多會員優先購，11/29 12:00 正式開賣。
Josh Groban｜GEMS World Tour – Taipei
演出時間：2026/2/11（三）20:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心大會堂
演出票價：NT$5880 / 5380 / 4680 / 4280 / 3680 / 2980 / 2680 / 1880；VIP 套組 NT$14,300 / 13,800 / 8,300 / 7,900
售票資訊：由KKTIX 售票，11/19 Fan Club 優先購，11/27 遠傳用戶優先，11/28 12:00 全面啟售。
QWER｜「1ST WORLD TOUR ROCKATION」台北場
演出時間：2026/2/14（六）17:00；2/15（日）15:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
演出票價：NT$5600 / 5200 / 4800 / 3800 / 3200
售票資訊：由ibon 售票，10/18 11:00 開賣，加場 11/8 11:00 開賣。
江蕙｜「無．有」演唱會 安可場
演出時間：2026/2/20、2/21、2/22（18:30）；2/24、2/25（19:30）
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$6800 / 5880 / 4880 / 3880 / 2880 / 1880 / 800 / 400（身障優先席）
售票資訊：由寬宏售票，11/12 台新卡友優先，11/13–11/18 分兩輪抽籤登記與中籤公告。
NCT WISH｜1st CONCERT TOUR「INTO THE WISH：Our WISH」IN TAIPEI
演出時間：2026/2/28（六）17:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
演出票價：NT$6600 / 6200 / 5800 / 4800 / 3800 / 愛心席 2900
售票資訊：由Ticket Plus 遠大售票，11/12 Weverse 會員優先，11/15 起遠傳會員與正式售票。
浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地
演出時間：2026/2/28–3/1 各日 11:00–22:00
演出地點：台中清水鰲峰山運動公園
演出票價：雙日票 NT$2666 / 2888 / 3188；單日票 NT$1988；身障愛心單日 NT$990；雙日 NT$1590
售票資訊：由KKTIX 售票，2025/11/25 12:00 開賣。
2026年三月演唱會一次看
OneRepublic｜「From Asia, With Love」2026 台北場
演出時間：2026/3/4（三）19:00
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$800～8000；身障優惠票 NT$400
售票資訊：由拓元售票系統，多階段官方預售與銀行卡友預售，10/3 12:00 正式開賣。
白安 ANN｜「路邊野餐 Summer Tryst」2026 New Album Live Tour（高雄場）
演出時間：2026/3/7（六）19:00
演出地點：後台 Backstage Live（高雄）
演出票價：NT$1800（含紀念禮）/ 950（身障席）
售票資訊：由拓元售票，2025/11/12 12:00 開賣。
大玩樂家 5《陳志遠、簡文彬、曹雅雯跨樂衛武營音樂會》
演出時間：2026/3/7（六）19:30；3/8（日）14:30
演出地點：衛武營國家藝術文化中心 歌劇院
演出票價：NT$4200 / 3800 / 3000 / 2200 / 1500 / 900 / 500
售票資訊：由OPENTIX 兩廳院售票，9/15 會員預購，9/22 早鳥，9/29 正式開賣。
TWICE｜「THIS IS FOR」WORLD TOUR 台北大巨蛋
演出時間：2026/3/21（六）、3/22（日）
演出地點：臺北大巨蛋 Taipei Dome
演出票價：VIP 套票 NT$8800；一般票 NT$6800 / 5800 / 4800 / 3800 / 2800 / 1800；身障票 NT$3400 / 2900 / 2400 / 1900 / 1400 / 900
售票資訊：由拓元售票，12/2 Live Nation 會員與三星星粉專區預售，12/4 11:00 全面開賣。
大港開唱 MEGAPORT Festival 2026 X 國泰世華銀行
演出時間：2026/3/21（六）、3/22（日）
演出地點：高雄駁二藝術特區
演出票價：待公布
售票資訊：售票平台與開賣時間待公布。
TREASURE｜「PULSE ON」2025–26 TOUR 台北場
演出時間：2026/3/28（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
演出票價：NT$7800 / 6800 / 5800 / 4800 / 3800 / 2800 / 身障優待票 2900
售票資訊：由拓元售票系統，10/29–11/1 官方會員、星展卡友、Live Nation 與 TWM/MyVideo 分階段預售，11/1 11:00 正式開賣。
2026年四月演唱會一次看
tuki.｜1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
演出時間：2026/4/4（六）、4/5（日）各 17:00（15:30 入場）
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：NT$5280 / 4280 / 3280 / 2280 / 800；身障席 NT$400
售票資訊：由Ticket Plus 遠大售票，11/24–11/26 抽選登記，12/10 12:00 一般販售。
丁噹｜《夜遊》夜未眠巡迴演唱會 高雄場
演出時間：2026/4/18（五）19:00
演出地點：高雄巨蛋
演出票價：NT$3680 / 3280 / 2880 / 2480 / 2280 / 1880 / 800 / 非輪椅身障席 1440 / 輪椅身障席 400；雙人套票區 NT$6000（2 張）
售票資訊：由拓元售票，2025/11/29 12:00 開賣。
ONE OK ROCK｜2026 Asia Tour 台北場
演出時間：2026/4/25（六）
演出地點：臺北大巨蛋 Taipei Dome
演出票價：尚未公布
售票資訊：售票平台與時間尚未公布。
2026年五月演唱會一次看
茉ひる Mahiru｜One-Man Live Zepp New Taipei
演出時間：2026/5/2（六）19:30（VIP 17:00 入場，一般 18:00 入場）
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：1F A 區 VIP NT$3200；1F A 區 NT$2200；1F B 區 NT$1800；2F 座位 A 區 NT$2400；2F 座位 B 區 NT$2000；2F 站區 NT$1600
售票資訊：由遠大售票，2025/11/15 20:00 開賣。
