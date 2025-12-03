2025-12-03 15:08 女子漾／編輯王廷羽
JINS×Netflix聯名登場！12款眼鏡一次收齊，讓你的宅家時光更「有戲」
日本銷量第一的眼鏡品牌 JINS 再度端出年底大招，推出「JINS HOMEⓇ × Netflix 聯名眼鏡系列」，全台 JINS 門市與官方線上商城同步開賣。這次聯手全球最大串流平台 Netflix，把各種影劇類型化成框型，把追劇儀式感推到最高點。
宅家更享受！6大劇種×2色組合 12款一秒入戲
JINS 長期致力於透過眼鏡「拓展看見的可能性」，而 Netflix 則以「編織精彩故事」席捲全球，兩大品牌願景不謀而合，也因此誕生這場最懂追劇人的跨界合作。從框型到配色都滿滿細節，戴上去就像進入下一集的入口。聯名系列以 JINS 最受歡迎、專為放鬆時光打造的「JINS HOMEⓇ」為基礎，設計靈感取自 Netflix 熱門作品類別，共推出 6 種框型、2 色配置，總計 12 款設計，每副售價為 NT$2,980，並已包含標準透明鏡片。
這次聯名系列在細節上也全面升級。鏡框弧度特別為「宅家姿勢」設計，能完美貼合頭型，搭配輕薄鏡腳，即使橫躺追劇也依然服貼、不易卡壓額側。鼻墊則採用一體成形的柔軟矽膠材質，長時間配戴也能保持舒適、不容易留下壓痕。鏡腳上更點綴 Netflix 專屬 Logo 與串流動態圖樣，讓整副眼鏡在低調中又藏著迷人的設計巧思。
隨附的聯名備品同樣誠意滿滿，包括可作為托盤使用的專屬托盤眼鏡盒，以及採用 Netflix 視覺元素打造的專屬眼鏡布，讓整套配件從外觀到功能都能完整呈現聯名風格。
JINS×Netflix 聯名眼鏡一次看
這次JINS×Netflix聯名有6型2色共12款眼鏡，包含了令人聯想到喜劇電影場景、充滿詼諧玩味的經典小巧圓框，以及彷彿掌握著關鍵線索的謎樣飛行員鏡框等，多種令人心動的款式，顏色設計採用 Netflix的經典紅與簡約黑，搭配輕盈舒適的配戴感，帶給你最放鬆的宅家時光。快來試試這個全新的追劇體驗，讓你更舒適、更深入地享受螢幕另一端的故事。
JINS×Netflix聯名1.動作片：威靈頓框（UGF-25A-266）
JINS×Netflix聯名2.劇情片：眉框（UGF-25A-267）
JINS×Netflix聯名3.懸疑片：飛行員框（UGF-25A-268）
JINS×Netflix聯名4.紀錄片：方框（UGF-25A-269）
JINS×Netflix聯名5.愛情片：橢圓框（UGF-25A-270）
JINS×Netflix聯名6.喜劇片：圓框（UGF-25A-271）
