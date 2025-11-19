歡迎TWICE 子瑜回家開唱！「最美神顏」同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦

歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu

TWICE出道滿十週年，《THIS IS FOR》世界巡演正式在 11 月 22、23 日於高雄世運主場館開唱。這不僅是 TWICE 成軍以來第一次以完整體回台灣，也是台灣成員周子瑜睽違多年後，首次真正站上家鄉的大舞台。

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄登台。圖片來源：Live Nation提供

消息公布後，全台 ONCE 立即進入迎接模式，高雄七大地標陸續在夜晚點亮 TWICE 的象徵藍光，街道上更能看到粉絲自發掛起的旗幟：「子瑜歡迎回家」、「你是我們的驕傲」。不只是應援，更像替多年來走過風波的子瑜，寫下一句溫柔的「終於回來了」。

圖片來源：民視新聞網

圖片來源：民視新聞網

就在子瑜回家開唱的全城熱潮升到最高點時，她再度以「最美臉孔」的稱號登上日本 Rankingoo 票選冠軍，清冷脫俗的神顏讓韓、台日三方網友討論不停。由她代言的日系品牌 Visee也推出新品，子瑜示範的「仙氣玫瑰妝」，美到讓粉絲瘋喊想立刻學。

圖片來源：品牌提供

奪「最美臉孔」冠軍！子瑜神顏妝三大關鍵

以下就帶你一次解析：子瑜的「最美神顏妝」到底怎麼畫？三大關鍵＋完整產品通通列給你。綜合妝容特徵，子瑜的「最美神顏妝」可以拆為三大關鍵：

關鍵 1：乾淨不厚的底妝（沒有粉感，才有仙氣）

子瑜的底妝永遠薄透，重點在讓皮膚看起來乾淨，而不是追求遮很滿的效果。底妝技巧：

1.少量粉底＋海綿推開

2.用透明蜜粉輕壓在 T 字部位

3.雙頰要保留光澤，才會有天生好皮膚的感覺

關鍵 2：花瓣感玫瑰頰

子瑜廣告妝最吸睛的就是那顆「透明玫瑰光頰」。這就是 Visee 12 月新品「花綻雙色頰彩」RO-3 暮紫薔薇。這顆腮紅有兩種質地疊擦：

A 霧面打底色：柔霧柔焦、修飾膚色不均

B 光澤花瓣色：細緻亮澤、做出從皮膚裡透出的花瓣紅

刷上後會有三個效果：臉看起來更乾淨、雙頰像自然透出血色、近拍超顯白、很上鏡。

關鍵 3：低飽和粉紫眼妝＋初戀粉唇

子瑜的眼妝不濃，靠粉紫×玫瑰灰做柔焦深邃。嘴唇則是品牌最新限定色——精華豐唇蜜 PK802 初戀粉。它的特色是：粉色透明＋銀色細珠光、顯白但不突兀，溫感＋涼感打造自然豐唇，擦起來就是「乾淨、有氣質、很乖的那種唇」

圖片來源：品牌提供

子瑜同款妝完整產品整理

以下整理「最像子瑜廣告妝」的Visee三大品項，可直接照單收：

1. 花綻雙色頰彩 RO-3 暮紫薔薇（★子瑜主打色）

售價：NT.390

A：霧面柔焦、均勻膚色

B：玫瑰光澤、自然紅潤

適合偏白～亞洲黃肌，最能打造子瑜的「仙氣玫瑰頰」。

2. 花綻雙色頰彩 PK-1 柔粉芍藥

甜系、日常款、拍照更可愛，粉嫩清新，適合想走溫柔路線的女孩，拍照很顯嫩、妝感不會假。

3. 精華豐唇蜜 PK802 初戀粉（限定色）售價：NT.330

粉透明＋銀珠光，自然豐唇，質感清透，適合所有膚色，子瑜廣告中那種「好感度爆棚」的嘴唇即靠它完成。