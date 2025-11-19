歡迎TWICE 子瑜回家開唱！「最美神顏」同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦

2025-11-19 17:55 女子漾／編輯張念慈
歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu
歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu

TWICE出道滿十週年，《THIS IS FOR》世界巡演正式在 11 月 22、23 日於高雄世運主場館開唱。這不僅是 TWICE 成軍以來第一次以完整體回台灣，也是台灣成員周子瑜睽違多年後，首次真正站上家鄉的大舞台。

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄登台。圖片來源：Live Nation提供
韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄登台。圖片來源：Live Nation提供

消息公布後，全台 ONCE 立即進入迎接模式，高雄七大地標陸續在夜晚點亮 TWICE 的象徵藍光，街道上更能看到粉絲自發掛起的旗幟：「子瑜歡迎回家」、「你是我們的驕傲」。不只是應援，更像替多年來走過風波的子瑜，寫下一句溫柔的「終於回來了」。

圖片來源：民視新聞網
圖片來源：民視新聞網

圖片來源：民視新聞網
圖片來源：民視新聞網

就在子瑜回家開唱的全城熱潮升到最高點時，她再度以「最美臉孔」的稱號登上日本 Rankingoo 票選冠軍，清冷脫俗的神顏讓韓、台日三方網友討論不停。由她代言的日系品牌 Visee也推出新品，子瑜示範的「仙氣玫瑰妝」，美到讓粉絲瘋喊想立刻學。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

奪「最美臉孔」冠軍！子瑜神顏妝三大關鍵

　

以下就帶你一次解析：子瑜的「最美神顏妝」到底怎麼畫？三大關鍵＋完整產品通通列給你。綜合妝容特徵，子瑜的「最美神顏妝」可以拆為三大關鍵：

關鍵 1：乾淨不厚的底妝（沒有粉感，才有仙氣）

子瑜的底妝永遠薄透，重點在讓皮膚看起來乾淨，而不是追求遮很滿的效果。底妝技巧：

1.少量粉底＋海綿推開

2.用透明蜜粉輕壓在 T 字部位

3.雙頰要保留光澤，才會有天生好皮膚的感覺

歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu
歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu

關鍵 2：花瓣感玫瑰頰

子瑜廣告妝最吸睛的就是那顆「透明玫瑰光頰」。這就是 Visee 12 月新品「花綻雙色頰彩」RO-3 暮紫薔薇。這顆腮紅有兩種質地疊擦：

A 霧面打底色：柔霧柔焦、修飾膚色不均

B 光澤花瓣色：細緻亮澤、做出從皮膚裡透出的花瓣紅

刷上後會有三個效果：臉看起來更乾淨、雙頰像自然透出血色、近拍超顯白、很上鏡。

歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu
歡迎TWICE 子瑜回家開唱！子瑜同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦。圖片來源：IG@thinkaboutzu

關鍵 3：低飽和粉紫眼妝＋初戀粉唇

子瑜的眼妝不濃，靠粉紫×玫瑰灰做柔焦深邃。嘴唇則是品牌最新限定色——精華豐唇蜜 PK802 初戀粉。它的特色是：粉色透明＋銀色細珠光、顯白但不突兀，溫感＋涼感打造自然豐唇，擦起來就是「乾淨、有氣質、很乖的那種唇」

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

子瑜同款妝完整產品整理

以下整理「最像子瑜廣告妝」的Visee三大品項，可直接照單收：

1. 花綻雙色頰彩 RO-3 暮紫薔薇（★子瑜主打色）

售價：NT.390

A：霧面柔焦、均勻膚色

B：玫瑰光澤、自然紅潤

適合偏白～亞洲黃肌，最能打造子瑜的「仙氣玫瑰頰」。

2. 花綻雙色頰彩 PK-1 柔粉芍藥

甜系、日常款、拍照更可愛，粉嫩清新，適合想走溫柔路線的女孩，拍照很顯嫩、妝感不會假。

3. 精華豐唇蜜 PK802 初戀粉（限定色）售價：NT.330

粉透明＋銀珠光，自然豐唇，質感清透，適合所有膚色，子瑜廣告中那種「好感度爆棚」的嘴唇即靠它完成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 12:49 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

2025-11-15 13:00 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書 一一、MILBON糯米
圖片來源：小紅書 一一MILBON糯米

秋冬換季之時是許多人想換髮色的時候，但每次想換髮色又怕傷髮、怕布丁頭、怕顯黃，這時，韓系柔霧髮色正是安全又高級的解方。小編為女孩們盤點8款今年秋冬小紅書最熱門的韓系髮色，以柔霧棕色系為主，是低飽和、顯白、又能自然融於原髮色的質感選擇，一起換上吧！

1. 焦糖棕

圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘
圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘

焦糖棕具有暖調與輕微光澤感，非常適合亞洲人的膚色，當光線照射時，髮絲散發淡淡光澤感，讓整體氣色看起來更明亮，而且長出新髮也不突兀，後續維護壓力較低，或者可以在染髮時請髮型師稍微加深髮根顏色，髮尾處帶亮，形成自然漸層效果。

2. 牛奶柔棕

圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM
圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM

牛奶柔棕是一種低飽和的淺棕色，帶有奶霧質感，看起來柔軟且不過度亮眼，非常適合想換髮色但不想大改造的人，不需漂髮也能擁有奶霧質感。

3. 栗子棕

圖片來源：小紅書 臭髒髒包
圖片來源：小紅書 臭髒髒包

栗子棕是比較深一點的暖棕色，更具沉穩感，很適合秋冬季節，而且不容易褪色顯黃，屬於染後維持期較為友善的選擇，完全不擔心出現布丁頭。

4. 摩卡棕

圖片來源：小紅書 代
圖片來源：小紅書

摩卡棕與今年年度代表色「摩卡慕斯」相呼應，融合了咖啡色與焦糖色元素，是一款較中性的髮色，平時搭配冷調妝容，能讓整體造型更有質感。

5. 焦糖粉棕

圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐
圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐

焦糖粉棕比焦糖棕再多了一點橘調，整體色調更活潑明亮，很適合膚色偏白或想提升活力感的人，在陽光下能透出閃閃發亮的光澤感，在灰暗的冬日中拉提氣色。

6. 奶茶灰棕

圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦
圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦

在低飽和的柔霧棕中加入一些灰調元素，是每年到了秋冬換季染髮時都非常受歡迎的髮色，褪色後也很好看。但若膚色偏黃或偏深，建議先諮詢髮型師，可以加入一點點暖調色彩，避免顯得暗沉。

7. 榛果灰棕

圖片來源：小紅書 我是拼多多新人
圖片來源：小紅書 我是拼多多新人

榛果灰棕是一款帶有明顯灰調但又保有暖棕底色的髮色，它能修飾偏黃或偏紅膚色，讓膚色視覺更乾淨、顯白。

8. 焦糖奶茶棕

圖片來源：小紅書 NINI^
圖片來源：小紅書 NINI^

將焦糖棕與奶茶灰棕融合，有淡淡的光澤蜜感，也有一點奶霧感，既溫柔又高級。

盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏

盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏

2025-11-14 20:36 女子漾 /編輯周意軒
盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方
盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方

跨世代的 Care Bears 今年完全沒有要放過粉絲，從手機殼、服飾到盲盒，全都推出史上最療癒版本。三大品牌一次聯手，把童年回憶、可愛能量與「每天都值得被愛」的正能量徹底點滿。若你也是被 Care Bears 陪著長大的一代，今年真的不能錯過。

Care Bears x CASETiFY：史上最萌電子配件登場

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這次 CASETiFY 把彩虹熊搬進全系列電子配件裡，以 水彩畫風＋經典肚子徽章 打造療癒度爆表的收藏品。

發售日：11/17 正式上市（即日起可加入優先購買名單）
銷售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO

圖片來源：官方
圖片來源：官方

多款客製化手機殼：把童年印在殼上

粉絲能將 名字、短句、照片 放進 Care Bears 印花裡，打造專屬的「彩虹熊陪伴日記」。與朋友一起做成友情殼也超應景。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

毛絨耳機收納包：軟萌到想尖叫

推出 歡樂熊、生氣熊、分享熊 三款造型，採柔軟絨毛設計，外型就是一隻迷你 Care Bear。本身就是療癒系小物，以彩色串珠打造三款人氣熊，戴在手機側邊繽紛感爆棚，是能瞬間提升心情的點綴配件。

手機殼吊飾盲盒：最容易上癮的小收藏

圖片來源：官方
圖片來源：官方

盲盒內是精緻迷你熊吊飾，還有機會抽到 限量 Cheer Bear 歡樂熊特別版。小巧可愛，貼手機就像有彩虹熊陪你走路。

PAZZO × Care Bears：穿上最甜的夏日熊熊日常

發售日：8/4 全台門市與官網限量販售

PAZZO 這波把 Care Bears 做到超實穿，一口氣推出 8 款 TEE、帽子、領巾、背心短褲套裝、刺繡襯衫、長筒襪 等多款單品。版型不只好穿，細節也滿到不行，像是愛心鈕釦、小熊刺繡、雲朵色調、水彩印花等，都完美抓住 Care Bears 的軟萌靈魂。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

主打：愛心洗舊印花TEE（NT.990）厚磅棉＋復古洗舊感，是甜酷女孩必收款。白、鐵灰、粉三色都百搭。

雲朵星星印花TEE（NT.990）Friend Bear 飄在雲上，藍白層次很夏天。細緻印花搭配寬鬆版型，隨便穿都好看。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

櫻桃愛心熊熊印花TEE（NT.590）＋棒球帽（NT.690）Tenderheart Bear 化身櫻桃甜心，穿起來就是「可愛氣質女孩」的代名詞。棒球帽刺繡精緻到會讓人想買兩色。

泡泡主題系列TEE（NT.990）單色泡泡印刷、線稿感設計，比繽紛款更低調，是懂穿女孩會選的款式。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

POPMART Zsiga × Care Bears：愛心小熊盲盒強勢登台

發售日：台灣已正式上市！

POPMART 與 Care Bears 合作推出 13 款聯名盲盒＋隱藏版，從手辦到毛絨吊飾應有盡有，粉絲形容：「這次根本是 Care Bears 大軍。」

圖片來源：官方
圖片來源：官方

最搶手：毛絨吊飾三款Zsiga 穿上 Care Bears 毛絨熊裝，每款帽子可拆、關節可動。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

隱藏版：未知驚喜讓人每天都想再開一盒

圖片來源：官方
圖片來源：官方

不論是睡覺熊、匠心熊、明夢熊，每款都有情緒主題，收藏起來像是在蒐集一整座 Care Bears 心情宇宙。

時尚圈公認的高級感！5套「藍 x 棕」配色公式，早秋穿出優雅氛圍

時尚圈公認的高級感！5套「藍 x 棕」配色公式，早秋穿出優雅氛圍

2025-10-28 17:06 女子漾／編輯Sydney

當大地色系持續延燒、丹寧元素再次成為衣櫃主角時，藍與棕的配色悄悄成為新一季的關鍵組合，它不像黑白那樣絕對，也不如粉與綠般張揚，卻在冷暖之間取得極致平衡，藍帶來理性、清冷的基調，而棕則提供了溫潤與深度，造型自然流露出一種「高級但不刻意」的氣質，以下五組搭配，正好示範了這種細膩的對比感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 1

首套以麂皮棕外套搭配淡藍丹寧，輪廓乾淨俐落，帶點復古的70年代氣息。腰線收窄、肩膀略有結構感，強調身形線條；而牛仔褲的刷色則帶出柔光感的藍。這樣的藍與棕，沒有明顯對比，反而像是同一光譜的不同溫層。配上細條領巾與墨鏡，整體散發一種低調的華麗

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 2

一件剪裁寬鬆、帶有光澤感的棕色毛絨短外套，提供了強烈的視覺暖度與柔軟質感，腰部的抽繩設計巧妙地勾勒出腰線，內搭一件藍白條紋襯衫作為基底，讓藍色在領口與袖口處自然展現，下半身是休閒的寬版丹寧褲，以及棕色系的手提袋與鞋款，將棕色調在下半身延續，這套穿搭的成功在於，它利用毛絨的奢華感平衡了丹寧的休閒，並透過「藍x棕」的呼應，創造出毫不費力的高級感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 3

棕色系的針織開襟背心，單釦的設計讓其看起來更像一件溫柔的針織上衣，內搭一件休閒寬版的淺藍色襯衫，讓藍色在領口和下襬處自然延伸，外面再疊穿一件同色系的棕色西裝外套，完美打造出三層次的秋日暖意Ｍ下半身的灰藍色寬版西裝褲，維持了整體的知性鬆弛感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 4

皮革飛行員夾克作為外層，其硬挺的輪廓定調了造型的酷感，內層則巧妙地疊穿了海軍藍圓領衫與藍白條紋襯衫，讓藍色調由內而外層層遞進。下半身是高腰的深色寬版丹寧褲，與夾克的棕色形成經典的秋日對比，頭上的印花頭巾與棒球帽，則為整體造型注入了雅痞的休閒感。這套穿搭的重點在於利用材質（皮革、棉布、丹寧）的混搭，豐富了「藍x棕」配色的層次與風格張力。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 5

藍色襯衫作為基底，帶著一種乾淨、理性的氣質；外層的麂皮拼羊羔外套則注入秋冬的暖度，兩者在材質上形成對比卻又彼此呼應，下身以深靛色寬褲延伸藍色調的層次，褲腳微微反摺，露出藍白運動鞋，讓造型在穩重中透出輕快節奏，棕色皮革包的光澤成為整體視覺重心，既呼應外套的暖調，也平衡了丹寧的隨性。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

