Solo 歌曲集結！TWICE 送出的十週年大禮你喜歡哪一首呢？

Hi there，之前寫過今年是韓國女團TWICE成軍的十週年！他們也發行了紀念單曲〈ME+YOU〉(2025)，收錄在特別專輯《TEN: The Story Goes On》(2025) 當中，而除了這首紀念單曲之外，其他的收錄曲也很特別，收錄了九位成員各自獨唱方式演繹的歌曲，因此粉絲們可以說是直接獲得了九首 solo 單曲，不管是比較喜歡哪位成員通通都有獎！這個做法在韓團的特別專輯中不算少見，但每次出現還是會讓人覺得非常用心！

而在每首歌當中也更可以聽出不同成員的聲音特色，平常在團體歌曲或許被編曲、聲部分配而蓋過的個人風格，這次可以讓大家一覽無遺；同時在正當進行中的《THIS IS FOR》世界巡演上，也有安排每個人各自演出自己歌曲的橋段，不曉得大家聽過了沒？別忘了下個週末 TWICE 就要到台灣開唱了！還沒聽過的一起來聽聽吧，我選出了我最愛的三首，不知道大家的心頭好是哪幾首呢？

首先是令人驚豔的定延，雖說一直知道他的歌唱功底很不錯，這次的獨唱曲也都正常發揮，不過這首〈Fix A Drink〉的曲風真的太讓人驚喜了！在 K-Pop 界鮮少出現的鄉村曲風就這樣突然闖入了耳朵，而更興奮的是定延的聲線唱起鄉村歌曲非常適合！在不緊不慢的旋律之中，他的聲音很穩定地乘著旋律往前走，很好地將鄉村歌曲的特色完美駕馭，這是他在團體歌曲中沒有展現過的一面，目前的他還沒有發行自己的個人專輯，如果未來有那麼一天，或許再次重現這種風格也是個不錯的選擇。

〈Fix A Drink〉以酒為主題，描寫了關於自我休息、放鬆的情境，而看得出來讓大家感受到休憩的感覺，就是定延在歌曲中想要傳達的。而我對於定延能夠將鄉村歌曲詮釋得這麼好感到蠻驚奇的，從出道以來都給大家韓國女團印象的他，頂多是這幾年多了個網路節目主持人的身分，所以對於他會選擇展現這樣風格的歌曲覺得驚喜，並且身為在團體中唱功排得上號的成員，他的穩定度其實並不讓人意外，反而很期待未來他能夠再有相似的新作品或是現場演出！





和上一首定延的鄉村歌曲相比，這首由 MINA 詮釋的〈Stone Cold〉給出的驚喜程度絲毫不弱，同樣在既定印象中給人較為安靜、沉穩的感覺，但在這首歌裡他卻展現出了少見的爆發力。在〈Stone Cold〉裡是在描述愛情當中被背叛後的情緒，在接收到背叛的反應後就像歌曲風格一樣，歌聲搭配上效果器的成品是徹底的爆炸，有些黑暗、有些歇斯底里，如果在還沒有聽歌之前，我完全不會想像得到這首歌會是由 MINA 來負責演繹。

其實聽過好幾遍之後，我覺得在歌詞方面的深度其實算有點普通，但融入在歌曲中就莫名地讓人覺得有理，似是那些無理取鬧的心情都是理所當然的，MINA 冷靜中帶有風暴的歌聲也和音樂非常融洽，兩者的相融讓人覺得有點不可思議，明明是在氣質、風格上有著明顯相異的，但是一切在結合起來之後真的很讓人上癮，就算是不仔細讀歌詞也可以接受到其中的情緒；因此不得不說這首歌讓我又刷新了對 MINA 的認識了。





最後是我個人很期待的子瑜，在當初〈Dive In〉片段上傳時我就已經很喜歡了，雖說這次釋出完整版對我來說其實就只是加長而已，在唱段的部分差距其實沒有太大，但整體還是讓人感受到了子瑜完整的詮釋，他的聲線在近期可以聽出明顯的進步，和在團體中的形象不太一樣，在這首帶有強烈 R&B 風格的〈Dive In〉裡，他對於自己歌聲的掌控度更高了，在轉音、高低音之間的流暢度都非常地讓人滿意，可以感受到出他近期在歌唱上的努力都是有巨大回報的。

但對於〈Dive In〉的意見，除了讓子瑜很能夠顯現出歌聲特色之外，在編曲上我是覺得有些可惜的，或許為了要凸顯人聲，所以在製作編排上略顯單調，從頭到尾幾乎都是同一種節奏，並且樂器聲、效果音也沒有做出特別的段落分別，全部都是依靠子瑜的人聲在帶動歌曲前進，雖然這樣可以清晰地聽見歌聲，但卻隱藏著歌曲不耐聽的風險，因此個人覺得在這首〈Dive In〉中編曲，有點跟不上人聲的品質，幸好人聲真的足夠優秀！

在 TWICE 十週年這個值得紀念的時間點，他們即將首次來到台灣開演唱會，一口氣就在高雄國家體育場連開了兩場，並且也在不久前宣布過幾個月之後的明年三月又即將降臨台北大巨蛋，可以看出他們這次實在很重視台灣這塊市場啊！無論是不是因為成員子瑜是台灣人，或是台灣追星族的消費力非常驚人，我想對於很多人來說都是很值得興奮的事情吧。

這次十週年的一切已經讓大家如此地驚喜，除了紀念單曲之外還有各成員的獨唱曲，並且即將到來的演唱會上也可以聽到成員們現場演唱這幾首獨唱曲，可以說或許這一波演唱會是唯一能完整聽到九首獨唱曲的機會，所以大家如果有機會一定要在現場好好地享受啊！到時候大家一起在現場見吧！

