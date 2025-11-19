2025-11-19 15:53 女子漾／編輯王廷羽
TWICE 高雄演唱會倒數！10 件事帶你秒懂成員魅力、經典舞台、必聽神曲！
韓國人氣女團 TWICE，自 2015 年透過選秀節目《SIXTEEN》正式出道以來，憑藉清新風格與洗腦旋律橫掃亞洲，進而席捲全球，成為 K-POP 現象級代表之一。九位成員各具魅力，不僅在音樂領域締造亮眼成績，也在戲劇、綜藝、時尚等多元舞台上展現驚人影響力。2025 年，TWICE 將迎來出道十週年，並首度在台舉辦專場演唱會，選擇高雄國家體育館作為里程碑舞台，令台灣 ONCE（粉絲名稱）引頸期盼。
在這場萬眾矚目的演出登場前，我們特別整理關於 TWICE 必知 10 件事，從經典歌曲、成員介紹到團體亮點，帶你重新認識這個讓全世界為之著迷的超人氣女團 TWICE。
TWICE 成員介紹
TWICE 是由九位成員組成的女子團體，包括五位韓籍成員：隊長志效，以及娜璉、定延、多賢與彩瑛；三位來自日本的成員：Momo、Sana 與 Mina；以及來自台灣的子瑜（周子瑜），她同時也是團體中年紀最小的忙內。每位成員在團內皆擔任不同定位，彼此個性互補、風格鮮明，不僅展現了 TWICE 多樣的舞台魅力，也促使她們在亞洲乃至全球累積廣大粉絲群。
名字：林娜璉 NAYEON
出生日期：1995 年 9 月 22 日
出生地：南韓首爾
隊內擔當：領唱、領舞
MBTI：ISFP
名字：俞定延 JEONGYEON
出生日期：1996 年 11 月 1 日
出生地：南韓京畿道
隊內擔當：領唱
MBTI：ISFJ
名字：平井桃 MOMO
出生日期：1996 年 11 月 9 日
出生地：日本京都
隊內擔當：主舞、副唱、副 Rapper
MBTI：INFP
名字：湊崎紗夏 SANA
出生日期：1996 年 12 月 29 日
出生地：日本大阪
隊內擔當：副唱
MBTI：ENFP
名字：朴志效 JIHYO
出生日期：1997 年 2 月 1 日
出生地： 南韓京畿道
隊內擔當：隊長、主唱
MBTI：ESFP
名字：名井南 MINA
出生日期：1997 年 3 月 24 日
出生地：出生美國、日本國籍
隊內擔當：主舞、副唱
MBTI：ISTP
名字：金多賢 DAHYUN
出生日期：1998 年 5 月 28 日
出生地： 南韓京畿道
隊內擔當：領 Rapper、副唱
MBTI：ISFJ
名字：孫彩瑛 CHAEYOUNG
出生日期：1999 年 4 月 23 日
出生地：南韓首爾
隊內擔當：主 Rapper、副唱
MBTI：INFP
名字：周子瑜 TZUYU
出生日期：1999 年 6 月 14 日
出生地：台灣
隊內擔當：領舞、副唱、忙內、門面
MBTI：ISFP
TWICE 團名、粉絲名由來
「TWICE」這個團名出自 JYP 娛樂創辦人朴軫永之手，寓意為「一次透過耳朵、一次透過眼睛，帶來雙倍感動」，強調音樂與視覺並重的團體定位。TWICE 的招呼語是「One in a Million」，象徵她們希望成為百萬人中獨一無二的存在。官方粉絲名「ONCE」則是團體與粉絲間的重要情感象徵，代表「只要你愛我們一次，我們會用兩倍的愛回報」。
TWICE 選秀節目出道
TWICE 成團於 2015 年，出身自 JYP 娛樂與 Mnet 聯手製作的生存實境節目《SIXTEEN》。該節目歷時三個多月，16 位練習生在激烈的舞台競演、觀眾投票與評審考核中展現實力。最終，娜璉、定延、Sana、志效、Mina、多賢與彩瑛脫穎而出，成為原定的七人出道名單。然而在最後一集中，JYP 創辦人朴軫永出人意表地宣布追加兩位成員：一位是獲得最高人氣票選、來自台灣的子瑜；另一位則是雖已遭淘汰、卻以卓越舞技備受肯定的 Momo。
TWICE 周子瑜是首位在韓出道台灣人
周子瑜出生於台灣台南，2012 年在舞蹈學校的公開表演中被星探發掘，隨後前往韓國參加徵選，成為 JYP 娛樂旗下的練習生。2015 年，她參與選秀節目《SIXTEEN》，以亮眼的外型與穩定的舞台表現迅速累積高人氣，最終以觀眾票選第一的成績入選 TWICE，擔任團體的門面與忙內（年紀最小的成員）。子瑜不僅是團隊中的視覺擔當，更是首位在韓國主流娛樂圈出道的台灣籍偶像，為台灣藝人在 K-POP 舞台上開啟了全新的可能。她的成功不僅提升台灣在韓流文化中的國際能見度，也成為許多亞洲年輕人追夢路上的重要榜樣。
TWICE 從可愛風格走向多元
TWICE 出道初期以清新甜美的形象打開市場，〈Like OOH-AHH〉、〈CHEER UP〉、〈TT〉等代表作旋律洗腦、風格親民，迅速席捲韓國與亞洲各地樂壇，深受不同年齡層喜愛。然而，她們並未受限於早期「甜美女團」的定位，反而持續拓展音樂風格的可能性。從結合復古與成熟氛圍的〈I CAN'T STOP ME〉，到情感細膩的〈Feel Special〉，TWICE 隨著成員年齡與閱歷成長，不斷進化、蛻變，展現強大的概念駕馭力與藝術表現力。她們早已超越可愛印象，成為引領多元風格潮流的全能女團。
TWICE 是 MV 破億常客
TWICE 不僅在線下演出與專輯銷量創下佳績，在數位平台上的表現同樣驚人。她們是 K-POP 女子團體中最長達成 YouTube MV 點閱數破億紀錄的團體之一，目前已有多支作品，累積超過 1 億甚至 5 億的觀看次數。這不僅反映出她們在全球的高人氣，也證明 TWICE 所打造的音樂與視覺作品，具備極高的傳播力與國際影響力。
TWICE 是《韓流白皮書》認證三代「登頂女團」
根據韓國文化產業振興院每年發布的權威報告《韓流白皮書》，TWICE 獲正式認證為「第三代登頂女團」。《韓流白皮書》是韓國文化界最具指標性的年度出版物，內容涵蓋韓流在全球的輸出現況，並針對 K-POP 在各大洲的專輯銷量、音源表現及 YouTube 點閱數等關鍵數據進行綜合分析。其中對於世代劃分的標準相當嚴謹，需在單次回歸中於專輯銷量、音源與影音表現等層面，全面超越上一代的登頂團體，且須由男團與女團雙雙達成，才能正式劃分新世代。在這樣的標準下，《韓流白皮書》依序認定第一代登頂團體為 H.O.T 與 S.E.S.，第二代為BIGBANG 與少女時代，第三代則由 BTS 防彈少年團與 TWICE 擔綱。
TWICE 全員續約
韓國演藝圈普遍存在「七年魔咒」的現象，意指多數偶像團體在初始合約到期後，常因各種因素出現成員更動或解散情況。然而，TWICE 在 2022 年打破常規，九位成員全數與 JYP 娛樂完成續約，成為少數能全員續留並持續運作的女子團體之一。JYP 表示，這項決定來自成員們對團體未來方向的共識。續約後，TWICE 持續推出新作品並展開全球活動，展現穩定的團隊結構與長期經營的潛力。
TWICE 出道十年首次來台開唱
自 2015 年出道以來，TWICE 雖在全球多地舉辦巡演，卻從未在台灣舉辦過演唱會。即使團體中有來自台南的成員周子瑜，台灣長年仍未出現在 TWICE 的巡演名單中。直到 2025 年，TWICE 迎來出道十週年，台灣終於被列入官方巡演行程，將於高雄國家體育館舉辦首場專場演出。對台灣粉絲而言，這是等待已久的重要時刻，而對子瑜來說，這場演唱會也具有特殊意義，是她自出道以來，首次能與團體一起在家鄉舞台上正式演出。
TWICE 經典歌曲
TWICE 擁有多首膾炙人口的經典歌曲，這些作品不僅確立了她們在 K-POP 女團中的領先地位，也展現了團體多元的音樂風格與持續進化的藝術觸角。從青春活力的〈Like OOH-AHH〉、〈CHEER UP〉到情感豐富的〈Feel Special〉，這些經典歌曲不僅在排行榜創下佳績，更成為粉絲生活中不可或缺的陪伴，代表著 TWICE 由出道至今的音樂旅程與成長足跡。
1.〈Like OOH-AHH〉
2.〈CHEER UP〉
3.〈Feel Special〉
4.〈Talk that Talk〉
5.〈FANCY〉
6.〈KNOCK KNOCK〉
7.〈SET ME FREE〉
8.〈One More Time〉
9.〈YES or YES〉
10.〈LIKEY〉
從選秀節目中脫穎而出，到九位成員各自閃耀的獨特魅力，TWICE 在這十年間寫下了無數值得記錄的里程碑。如今，首次在台灣舉辦正式演唱會，不僅是音樂旅程中的重要一站，更是粉絲心中一場久候多時的圓夢時刻。有關 TWICE 演唱會資訊，持續關注 JUKSY 街星，亦可延伸閱讀：韓國出道台灣人：TWICE 周子瑜、 i-dle 葉舒華、NCT 劉揚揚⋯這 10 位「台灣囝仔」為夢離鄉背井！
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower