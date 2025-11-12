TWICE高雄演唱會倒數！子瑜媽凍齡美貌驚呆粉絲：「媽媽也能出道」。圖片來源：IG@topbeauty_lydia

韓團 TWICE 台籍成員周子瑜將於 11 月 22、23 日回到高雄開唱，迎接出道 10 週年。近期她與媽媽黃燕玲一同巡演，足跡遍及澳門、香港與菲律賓。黃燕玲也在社群曬出多張母女合照，凍齡美貌立刻成為焦點。

圖片來源：Live Nation Taiwan官方帳號

子瑜高雄開唱倒數！媽媽陪跑巡演「凍齡美貌成焦點」！

人氣韓團 TWICE 的台灣成員周子瑜出道滿 10 週年，近日正投入世界巡演行程，11 月即將回到高雄舉行家鄉場演唱會。一路陪伴在側的媽媽黃燕玲，也成為粉絲關注的焦點。她在社群平台分享多張與子瑜的旅途合照，母女倆站在一起幾乎看不出年齡差距，氣質溫柔又優雅，令網友驚呼：「這是母女還是姊妹？」黃燕玲在貼文中寫道：「澳門—香港—菲律賓，很高興在每個地方都留下美好回憶，表演依舊很精彩。」

圖片來源：IG@topbeauty_lydia

她感謝好友 Elkie 與當地粉絲的熱情招待，並透露在澳門看到許多子瑜應援標語時非常感動。照片中，她穿著簡約氣質，笑容溫柔，與子瑜一同入鏡的畫面散發滿滿幸福氛圍。許多網友看完留言大讚：「難怪子瑜這麼美，基因太強大了！」、「媽媽氣質真的好仙。」

圖片來源：IG@topbeauty_lydia

周子瑜出生於台南，從小在夜市長大，國中時因舞蹈表演影片被上傳至 YouTube 而被 JYP 娛樂相中，成為首位台灣練習生。出道後，她以亮眼外貌與穩定實力迅速成為 TWICE 的門面擔當，如今站上世界巡演舞台，已是全球粉絲心中的驕傲。這次高雄場演唱會是周子瑜首次在家鄉開唱，門票開賣即秒殺，官方隨後宣布將於明年 3 月 21 日加場於台北大巨蛋舉行，TWICE 也將成為第一組登上大巨蛋開唱的韓國女團。

圖片來源：IG@topbeauty_lydia

先前在首爾 10 週年見面會上，子瑜重現當年在選秀節目《SIXTEEN》裡的自我介紹：「大家好，我是來自台灣的子瑜」，這句話令全場粉絲感動不已，象徵她從青澀少女到世界巨星的蛻變。對周子瑜而言，這次回鄉不只是演出，更是一場與家人、粉絲共同見證的旅程。媽媽黃燕玲一路相隨，不僅為她加油，也以行動支持女兒的每一步。母女倆在鏡頭前的自然互動，成為粉絲心中最動人的畫面。

圖片來源：IG @thinkaboutzu

