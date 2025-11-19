TWICE開唱讓高雄變藍星球！七大地標點亮藍海、捷運廣播獻聲　4大限定應援一次看

2025-11-19 11:27 女子漾／編輯王廷羽
TWICE開唱讓高雄變藍星球！七大地標點亮藍海、捷運廣播獻聲　4大限定應援一次看。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE開唱讓高雄變藍星球！七大地標點亮藍海、捷運廣播獻聲　4大限定應援一次看。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

等了10年，終於迎來TWICE正式登上台灣大型場館！TWICE將於11月22、23日連兩天站上高雄世運主場館，《THIS IS FOR》世界巡迴在台灣的首站也同步引爆全城應援。由Live Nation Taiwan攜手高雄打造的「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」正式啟動，從街頭到地標、從捷運到快閃店，高雄整座城市彷彿變身ONCE的藍色星球。

圖片來源：Live Nation Taiwan提供
圖片來源：Live Nation Taiwan提供

除了義享時尚廣場限時10天的巡迴快閃店強勢登場，七大城市地標全面亮起巡迴視覺藍、交通號誌換上「LOOK TWICE」彩蛋提示、捷運全線也能聽到TWICE獻聲廣播。今天編輯整理四大必朝聖亮點，ONCE快筆記下來！

TWICE演唱會限定應援1.七大地標變身藍海！整座城市都是應援海

11月18日至23日，每晚五點半開始，高雄七大代表性景點會同步亮起巡迴限定的主視覺藍。一走到戶外就能感受到TWICE即將登場的氛圍，而部分地標更加入雷射文字秀，直接把「TWICE 《THIS IS FOR》 WORLD TOUR」打在夜空中，粉絲們快去朝聖！

亮點地標包括：

大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站（部分地標為藍光展示）。

大港橋 Great Harbor Bridge。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
大港橋 Great Harbor Bridge。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

中央公園捷運站1號出口 R9 Central Park Station Exit 1。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
中央公園捷運站1號出口 R9 Central Park Station Exit 1。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

美麗島捷運站 R10 Formosa Boulevard Station。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
美麗島捷運站 R10 Formosa Boulevard Station。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

高雄流行音樂中心 Kaohsiung Music Center。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
高雄流行音樂中心 Kaohsiung Music Center。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

高雄港旅運中心 Kaohsiung Port Cruise Terminal。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
高雄港旅運中心 Kaohsiung Port Cruise Terminal。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

愛河 Love River。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
愛河 Love River。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

衛武營 National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying)。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
衛武營 National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying)。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE演唱會限定應援2.街頭小彩蛋超驚喜！交通號誌換上「LOOK TWICE」

演唱會前一週，高雄街頭會悄悄出現超可愛的限定交通號誌，路人一抬頭就會看到「LOOK TWICE」或「TWICE 2025 KAOHSIUNG」字樣，超有趣諧義梗，彷彿城市偷偷藏給ONCE的小驚喜。

「LOOK TWICE」可愛彩蛋分布於：

世運主場館周邊（世運大道、左楠路口）、中央公園／新堀江商圈（中山一路、五福二路、玉竹三街）、駁二藝術特區（大勇路／公園二路口）。

圖片來源：高雄市政府交通局
圖片來源：高雄市政府交通局

TWICE演唱會限定應援3.高雄捷運全線聽得到TWICE！成員獻聲進站廣播

11月20日至23日期間，只要搭高雄捷運，進站廣播都會由TWICE成員親自“迎接”你。這是TWICE首次在台推出官方捷運應援，粉絲光想就興奮。左營站同步設置巡迴主視覺拍照背板，ONCE也可以安排去拍照打卡！

圖片來源：Live Nation Taiwan提供
圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE演唱會限定應援4.TWICE限定10天快閃店　時間地點一次看

TWICE WORLD TOUR THIS IS FOR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE WORLD TOUR THIS IS FOR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE WORLD TOUR THIS IS FOR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE WORLD TOUR THIS IS FOR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE WORLD TOUR THIS IS FOR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE WORLD TOUR THIS IS FOR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE高雄快閃店 限量商品。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE高雄快閃店 限量商品。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE高雄快閃店 限量商品。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE高雄快閃店 限量商品。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE高雄快閃店 限量商品。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE高雄快閃店 限量商品。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE高雄快閃店 限量特典。圖片來源：Live Nation Taiwan提供
TWICE高雄快閃店 限量特典。圖片來源：Live Nation Taiwan提供

TWICE WORLD TOUR 《THIS IS FOR》 POP-UP STORE
IN KAOHSIUNG

開放日期：2025.11.15 - 2025.11.24
開放時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00
快閃店地點：義享時尚廣場 高雄市鼓山區大順一路115號
所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

2025-11-17 08:53 女子漾／編輯張念慈
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析

Netflix 暗黑台劇《如果我不曾見過太陽》第一部共10集，從「暴雨殺人魔」自首開場，一路挖到校園霸凌、性暴力、家庭暴力與階級壓迫的傷口。表面是懸疑犯罪＋純愛校園戲，其實更像一場對「加害者從何而來」的解剖實驗。第一部已於11月13日上線，第二部將在12月11日接力播出，真正的真相都被壓到後半部才要攤牌。

下面先帶你用「分集劇情」把時間線理清楚，再把結局留下的7大伏筆與隱藏暗線一次整理，幫你補完那種看完大結局卻滿腦子問號的空虛感。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

－－警告！以下有《如果我不曾見過太陽》第一部劇透，還沒看完的人請斟酌往下滑－－

《如果我不曾見過太陽》1–10集分集劇情整理

第1集：暴雨殺人魔接受採訪，紀錄片企劃被鬼纏上

25歲的李壬曜，自首承認自己就是新聞口中的「暴雨殺人魔」。拍攝團隊決定以他為主角拍紀錄片，紀錄片企劃周品瑜負責進監獄訪談。她一邊工作、一邊搬進新租的老公寓，結果住進去後怪事連連：東西自己移動、房間凌亂、鏡子裡好像還多了一個女生的身影，所有異象都指向一名穿著高中制服的女孩

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第2集：問題少年與芭蕾女孩相遇，夢境與鬼影疊在一起

時間切回十年前，少年李壬曜活在家暴父親與縱容母親的陰影裡，壓抑又孤僻，直到遇見舞蹈班的芭蕾少女江曉彤，人生第一次感覺到「被光照到」。在現在時空裡，周品瑜在新家持續看見那個高中女孩，鬼影不只出現在房裡，甚至開始入侵她的夢境。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第3集：舊家照片連上幻象，壬曜的過去逐漸浮出水面

為了拍攝紀錄片，品瑜被派去整理壬曜的老家。她在舊照片裡，找到一張跟自己看到的鬼影高度重疊的少女照片，也就是江曉彤。另一條時間線上，少年壬曜曾遭遇意外，命運開始偏離軌道，那些被他刻意壓抑的記憶，隨著品瑜的調查被一點一點翻出來。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

第4集：飛蛾與太陽墜入愛河，友情醞釀成嫉妒

回到學生時期，江曉彤主動伸手接近這個全校公認的「問題少年」，兩人從互相試探到愈來愈靠近，友情慢慢變成了愛情。賴芸蓁一方面被曉彤照亮，一方面又害怕被她丟下，看著曉彤把目光放在壬曜身上，暗戀與不安在她心中越滾越大。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第5集：謠言在校園炸開，代價由誰來承擔

關於曉彤與壬曜的惡意謠言在學校發酵，階級、成績、家庭背景全部變成武器，教官、導師、家長同時介入，氣氛緊繃到一觸即發。關鍵時刻，某個朋友站出來「背鍋」，替全班扛下責任，讓事件暫時降溫，也埋下之後決裂與悔恨的種子。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第6集：一趟出遊改變三個人的人生，現在線出現關鍵影片

壬曜離家出走，打算擺脫父親與債務。江曉彤和賴芸蓁一起出遊放風，本來只是女生小旅行，卻在關鍵時刻逼得芸蓁做出足以改變一生的選擇。另一邊，時間拉回現在，導演許大偉在調查資料途中，發現了一支讓所有人震驚的影片，那是當年暴雨之夜的真相開端。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第7集：被家人出賣、被體制獵殺的少年

壬曜遭到「最親近的人」背叛，被栽贓捲入毒品與販毒案，瞬間從問題學生變成警方追緝的逃犯。他沒有背景、沒有資源，只能在雨夜四處躲藏，這也是他從受害者一步步被推向「暴雨殺人魔」的第一層階梯。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第8集：江曉彤走進陷阱，芭蕾女孩被撕碎的一夜

為了替壬曜洗清毒品罪名，江曉彤主動接近歐陽悌與那群權勢家族的小霸王，本來只是要去套話，卻被拖進派對，深夜之後情勢急轉直下，演變成無法挽回的性暴力。那一夜之後，小太陽不再發光，她的世界整個毀掉。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第9集：和解書上的簽名，壓垮兩個家庭的最後一根稻草

看到滿身傷痕回家的女兒，江曉彤的父母幾乎崩潰，江爸衝動到想以車撞人，江媽則在現實壓力與階級不對等下被迫選擇「和解」。警察勸、歐陽家勸，大家嘴上說的是「為了曉彤的未來」，實際上卻是讓事件用一紙和解被蓋棺，讓真正的加害者有機會洗白。這份「為你好」的暴力，讓壬曜與江家都徹底絕望，壬曜也在怒火與自責下，決定親自去終結歐陽家。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

第10集：天台約定、五年錯過，夏天晴與蝴蝶刺青登場

出事後，江家決定遠離台中，帶曉彤北上重新開始。離開前，曉彤與壬曜在天台約定：五年後的聖誕節再見。只是壬曜在此之前先動手刺傷歐陽悌，被關進少年感化院，這個約定從一開始就註定會錯過。

五年後，壬曜出獄，在台北街頭打工生活，某個雨夜，他遇見一名背影酷似曉彤的盲人女子夏天晴（柯佳嬿 飾），對方不認識他，卻在錄音前迷路。他送她去廣播電台，卻發現她手上有一模一樣的蝴蝶刺青——那是屬於江曉彤的記號，也是第一部結局最關鍵的一幕。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee

《如果我不曾見過太陽》結局7大伏筆解析

第一部結局，其實是在把第二部的所有炸彈整齊排好。以下7個伏筆，是之後故事一定會再回來處理的關鍵。

1 賴芸蓁與周品瑜：酒吧姐妹情，真的是「巧遇」嗎？

過去線裡，賴芸蓁被奶奶情緒勒索長大，活得畏畏縮縮，直到遇到像太陽一樣的江曉彤，才第一次覺得自己有被照亮。曉彤卻把愛給了壬曜，芸蓁的依賴與嫉妒混在一起，最後和奶奶徹底翻臉、遠走台北改名「沈慕」。

現在線裡，沈慕接手媽媽的酒吧，成了周品瑜最信任、最依賴的人。兩人情同姐妹，卻從沒交代她們是怎麼認識的，只知道：

1 是品瑜先被江曉彤鬼魂纏上，才意外挖出沈慕過去跟壬曜、曉彤的糾纏；

2 結局彩蛋的照片裡，疑似出現沈慕站在命案現場，與壬曜對視。

這讓人很難不懷疑：沈慕是不是早就刻意靠近品瑜？她口中「不想再提起的過去」，會不會其實跟暴雨殺人魔連環案高度相關？

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

2 江曉彤為什麼找上周品瑜？鬼魂的選人邏輯

一開始品瑜以為自己只是租到凶宅：前屋主是名年輕女子，死於暴雨殺人魔之手，所以才「有鬼」。但故事推進後，江曉彤帶著她親眼重看過去的一切，從壬曜少年時期到暴雨之夜，幾乎像是在強迫她成為「見證人」。

為什麼是品瑜？目前能看出的可能有三層：

1 她是紀錄片企劃，手上握有最多調查工具與話語權；

2 她性格理性、嘴硬、不信一見鍾情，反而更適合當「拼真相的人」；

3 錄音室那一幕：品瑜被帶進「昇聲廣播」的幻象，很可能是江曉彤在引她走向夏天晴，也就是第二部的核心戰場。

換句話說，江曉彤不是亂抓人，她是在挑一個能替她講話、也能逼近真相的「代言人」。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

3 李壬曜看周品瑜的眼神：是新戀情，還是罪惡感的投射？

品瑜第一次進矯正署訪談壬曜時，他對她的態度異常溫和，不但願意開口配合，眼神甚至帶著幾乎是「溫柔」的笑意，許多要求也只對她買單，連品瑜自己都嚇到，回家還做了春夢。

這裡至少埋了兩個可能：

1 壬曜把她當成「另一個被捲入事件的人」，某種程度想保護她；

2 他在她身上，看見曉彤曾經伸手拉他時的影子，那份好感其實來自記憶殘影，而不是新的愛情。

更殘酷的可能是：壬曜知道品瑜終究會被拖進真相，他的溫柔其實是一種補償，對每一個被他牽連的人。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

4 導演許大偉為什麼那麼執著？他也曾經是沉默的一員

許大偉不是一般「為收視而生」的導演，他不只拍紀錄片，還真心想挖出暴雨殺人魔背後的故事。他訪問曉彤的朋友、壬曜的母親，甚至願意相信品瑜「被鬼纏上」的說法，只因為他過去也看過同樣的沉默。

他說那句話時，畫面切回他童年，看著疑似是自己母親的背影，觀眾幾乎可以確定：

1 他小時候也目睹過類似的暴力事件，

2 他非常熟悉「一講到後來就突然安靜」的集體失語，那不只是悲傷，而是整個社會在幫加害者找台階下。

許大偉的過去，極可能是第二部會補完的線索，也會決定最後這部紀錄片，到底是在「消費殺人魔」，還是真正替受害者留下證詞。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

5 江曉彤最後怎麼了？她是死去的鬼，還是活著卻看不見光？

第一部沒有直接告訴我們江曉彤的「生死」，只用兩種形象呈現她：

1 學生時期的芭蕾小太陽，被暴雨之夜撕得支離破碎；

2 現在線裡，以「鬼魂」姿態跟著品瑜，帶她重看那段青春。

從結構上來看，她確實像是已經過世的亡靈；但另一條線——夏天晴——卻讓答案變得模糊：相同位置的蝴蝶刺青、昇聲廣播、以及廣播裡談論《月光》的聲音，都在暗示江曉彤可能「以另一種身分」存在於世界。

也因此，劇迷才會不斷問：「她有沒有死？」第一部聰明地，把這個問題保留給第二部。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

6 李壬曜徹底黑化：不是一把刀，而是一整個結構把他推下去

如果只看新聞標題，李壬曜就是「冷血殺人魔」。但第一部其實很清楚在說：

1 長期家暴與情感忽視，把他養成一個覺得自己「不值得被愛」的小孩

2 校園霸凌與階級歧視，讓他被貼上問題少年標籤

3 歐陽家的特權運作，逼江家簽下和解書，把受害者推出城市

4 監獄裡，歐陽家母親再次施壓，「你敢動我兒子，我就讓你知道你動不起他」，連矯正體系都成了壓迫的一環。

壬曜拿刀刺歐陽悌，是復仇，也是他最後能為曉彤做的「徹底斷根」。但真正把他推進「暴雨殺人魔」這個深淵的，是後面那一連串連環命案。這部分動機，第一部刻意沒有講清楚，只不斷用雨夜、屍體與他自首的畫面吊著觀眾。

第二部很可能會告訴我們：他殺的人，究竟是加害者、旁觀者，還是那群當年選擇沉默的人。

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

7 柯佳嬿「夏天晴」是誰？蝴蝶刺青＋失明，最大玄機在這裡

天台約定錯過五年後，壬曜在台北遇見夏天晴。她是盲人主持人、說話溫柔冷靜、完全不記得他，卻在右手中指刺了一個一模一樣的黑色蝴蝶。

網路上目前有幾種熱門推理：

1 夏天晴就是改名整形後的江曉彤。影片外流讓她精神崩潰，甚至可能親手傷害自己的眼睛，選擇「乾脆不要再看見這個世界」。

2 她對過去選擇性失憶，把那段人生封印起來，連壬曜也一起刪除，只留下蝴蝶刺青這個無意識的印記。

3 她換了一張臉、換了一個名字，卻無法換掉創傷，那些噩夢只好變成鬼魂，去找上別人。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

而更刺激的一點是：結局彩蛋照片裡，賴芸蓁似乎出現在命案現場，還對壬曜說過「不是說好要結束這一切了嗎？」這句話讓人很難不懷疑：

1 她是不是暴雨殺人魔的共犯？

2 她不讓品瑜繼續追查，是怕真相戳傷「現在的夏天晴」，而不是怕壬曜被抓更嚴重。

如果夏天晴真的是江曉彤，那整個故事會從「一個男人為愛黑化」升級成「兩個被毀掉的少年，聯手替她守住不想再被掀開的傷口」。

如果太陽沒出現過，暴雨還會下嗎？

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

第一部的結局，其實不是在問「壬曜有多壞」，而是在逼觀眾回頭看：

1 霸凌、偷拍、惡意留言，是怎麼在校園裡被正常化？

2 家暴與貧窮，如何讓一個孩子從小就學會閉嘴？

3 權勢家長、虔誠信徒、體制內的每一個大人，又是怎麼用「為你好」逼受害者簽下和解書？

如果沒有這些「結構化的暴力」，李壬曜會不會只是個沉默的壞脾氣少年？江曉彤會不會一直是芭蕾教室裡那個發光的女孩？

第二部要解的不只是案件，而是這個問題：當一個人被逼到只剩報復這條路時，真正的罪人，到底是他，還是那整個一起推他下去的世界。

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23 女子漾／編輯張念慈
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸

《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸

2025-11-14 17:49 女子漾／編輯許智捷
《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案　中式恐怖美學升級回歸。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

大多數人提起唐代，腦中浮現的多半是李白月下飲酒、長安繁華萬國來朝、街市熱鬧、文化鼎盛的盛世畫面。但這部古裝懸疑劇《唐朝詭事錄之長安》就是偏偏不拍我們熟悉的那個光鮮盛唐，而是把鏡頭轉向詩意背後的陰影：權力角力、人心暗潮、連環詭案與無人敢說的秘密。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

第三季《長安篇》回到這座萬國之都，卻讓觀眾看到另一層長安：白天繁盛，夜晚危險；白牆黛瓦之下藏著未知的聲音；繁華街道背後埋著權謀與殺機。更貼心的是，全季採單元案件形式，就算完全沒追過前兩季，也能立刻看懂、輕鬆入坑。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

以下是本季最值得一追的五大看點：

看點1：八大詭案都有史料根據

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

《唐朝詭事錄之長安》最吸引人的亮點之一，就是八大詭案全取材自唐代志怪經典《酉陽雜俎》。也就是說，劇裡每一件怪事都有史料和傳說作基底，不是胡亂編造，而是「怪得有根據、詭得有深度、恐怖得有美學」。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

本季案件包含金桃藏血、成佛寺哭聲、白澤蹤跡、旗亭畫壁噬魂、借齡傳說、盛世馬球等八大單元，看似靈異卻都指向更深的人心黑洞。隨著盧凌風與蘇無名抽絲剝繭，你會發現真正恐怖的不是鬼，而是慾望與權力造成的扭曲。

看點2：重現大唐盛世背後的暗流洶湧

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

故事發生在先天二年，表面是教科書裡的大唐盛世，實際上暗流洶湧。《唐朝詭事錄之長安》把鏡頭對準這個「看似太平、其實人人心驚」的時代。

大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后，讓皇帝李隆基高度忌憚；朝堂因此搖搖欲墜。偏偏就在這敏感時刻，盧凌風與蘇無名奉命護送康國金桃返京，看似例行公事，卻一步步把兩人推進權力風暴中心。

大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

看點3：讓人發毛的中式恐怖美學

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

這一季由巨興茂接手執導，雖然換了導演，但《唐朝詭事錄之長安》依舊牢牢守住系列最招牌的「中式恐怖美學」。燭光、陰影、霧氣與古建築的氛圍全部在線，恐怖不是靠嚇，而是靠細節慢慢堆出不安感。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

每一宗奇案的敘事也保持一貫的縝密：線索合理、反轉不亂來，觀眾能跟著蘇無名拆線索、跟著盧凌風闖生死，推進節奏扎實又順暢。

看點4：浪漫古都長安風景全開

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

《唐朝詭事錄之長安》把長安拍成一個有呼吸、有脾氣的巨大角色。劇中更直接點出一句話：「何為長安？詩意與危險並存，即是長安。」完全道出這座城的雙面。

這裡不是只會出現在詩人筆下的浪漫古都，而是一座光影交錯、危機四伏的迷城。白天是市井喧騰、街坊熱鬧、文化繁盛；夜幕降臨後，寺院的哭聲、畫壁的暗影、城中的流言風聲，像是另一重世界。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

隨著「唐詭小分隊」深入調查八大詭案，每揭開一層真相就伴隨新的危險。主角們最後能不能在這城裡全身而退，本身就是本季最吊人胃口的懸念之一。

看點5：雙男主俐落破案

從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博
從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名，本季被拉回風雲密佈的長安，再度與原班人馬合體查案。楊旭文飾演的盧凌風動作俐落、衝鋒在前；楊志剛的蘇無名則以冷靜推理拆解線索。

這對「動手＋動腦」組合本季不只破案，更直接捲入牽動朝局的大棋盤。就算沒看過前兩季，也能立刻掌握兩人的節奏，直接從長安篇入坑毫無障礙。

