2025-11-07 12:51 女子漾／編輯許智捷
出國行李別踩雷！2025最新飛安規定出爐 行動電源怎麼帶、藍牙耳機能不能託運一次搞懂
隨著電子產品普及，搭機時「哪些能帶？哪些不能放託運？」成了旅客最常搞混的問題。
近年因鋰電池過熱導致火警事件增加，許多台灣主要航空公司都在 2025 年更新電子產品攜帶規範。從行動電源、藍牙耳機到電棒、智慧行李箱，每項都有細節要注意。
為何「鋰電池」成為飛安關鍵？
鋰電池在受壓、損壞或過熱時，可能發生「熱失控」反應，導致冒煙甚至起火。這類事件一旦發生於貨艙，後果極為嚴重。國際航空運輸協會（IATA）明定：
1. 備用鋰電池與行動電源禁止託運，必須隨身攜帶。
2. 容量超過 100 Wh 者須航空公司批准，160 Wh 以上全面禁止上機。
3. 任何膨脹、破損、外露電線的電池都會被視為危險品，不得登機。
藍牙耳機為什麼不能放託運？
多數航空公司（含華航、長榮、星宇、台灣虎航、立榮）皆建議旅客不要將藍牙耳機與充電盒放入託運行李。原因包括：
1. 充電盒內含鋰電池，被歸類為「備用電池」，依法不得託運。
2. 耳機放在充電盒裡仍維持待機或充電狀態，違反「託運裝置需完全關機」規定。
若被檢出，地勤人員可能要求你現場取出改為手提。因此 AirPods、Galaxy Buds、Sony LinkBuds 等藍牙耳機都應放在隨身包中最安全。
電子產品搭機攜帶規範一覽
行動電源／備用電池：所有行動電源與備用鋰電池都禁止託運，必須隨身攜帶。容量若超過 100Wh 需向航空公司申請，超過 160Wh 則全面禁止上機。登機後不可為行動電源充電或放置於頭頂行李櫃中。
筆電、平板、相機：雖允許託運，但不建議。裝置必須完全關機（非休眠模式），且避免放在邊角或重物下方以防受壓，建議隨身攜帶最安全。
手機與智慧手錶：可託運但建議手提，上機後務必開啟飛航模式並關閉 Wi-Fi、藍牙功能。
電子菸與加熱菸品：內含鋰電池，嚴禁託運，僅能隨身攜帶。機艙內不得使用或充電，違者可依各國航空法規處罰。注意：禁止攜帶入境台灣。
電棒、離子夾等美髮工具：若為有線電源款可託運；若是無線或內建電池型則需拆除電池後託運，若無法拆除則全面禁止。
手持風扇：因內含鋰電池，一律禁止託運，須放入手提行李攜帶上機。注意：不可為鉛酸電池。
智慧行李箱： > 160 Wh： 禁止攜帶。若電池不可拆，鋰金屬含量 > 0.3克或電容量 > 2.7Wh，一律禁止手提或託運。
電動滑板、平衡車、代步工具：屬於高功率電池產品，根據 IATA 與台灣航司規範，全面禁止託運與手提，無論任何航空公司皆不得攜帶上機。
台灣主要航空公司最新公告
EVA Air（長榮航空）：自 2025 年 3 月 1 日起，禁止於機上為行動電源或備用電池充電，並重申這些物品「不得放入託運行李」。
China Airlines（華航）：行動電源與備用鋰電池不得放入託運行李，且在飛行中不得使用或充電。
Starlux（星宇航空）：遵循IATA鋰電池條款，規定所有備用鋰電池與行動電源僅能放於隨身行李、不得託運，且部分大容量電池須事先獲核准。
Tigerair Taiwan（台灣虎航）：禁止在機上為行動電源／備用鋰電池充電。
電子產品搭機安全細節
1.電池容量請確認標示：未標容量的行動電源可能被視為不合格產品，被拒絕登機。
2.安檢可能要求「開機確認」：筆電、平板須能啟動，否則安檢人員可拒放行。
3.設備受損請勿攜帶：外殼變形、鼓包、滲液皆屬潛在風險。
4.避免邊充電邊使用：機上電壓不穩，邊充邊玩手機或筆電可能導致過熱。
5.目的地規定不同：例如中國自 2025 年 6 月起，禁止登機攜帶未具「3C 認證」或已召回之行動電源。
「出發前五分鐘檢查」超關鍵
行動電源是否在手提行李？
耳機充電盒是否不在托運行李？
筆電是否完全關機？
電池是否無損壞？
這幾步雖小，卻能避免被攔下拆包、延誤登機。記住：能充電的裝置都不要託運，帶上飛機才安心。
