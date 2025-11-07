每天早上都在煩穿什麼？5個不費力高級感穿搭公式！ 五分鐘就時髦出門。圖片來源：Barbour提供

每天早上打開衣櫃，總覺得「沒有衣服穿」？其實不需要花太多時間，也不一定要運用很多配件單品才能穿出時髦。2025秋冬的穿搭關鍵字，就是「不費力高級感」，今天編輯整理了5組秋冬穿搭百搭公式，讓你輕鬆在五分鐘內搞定造型，趕著通勤也能時髦出門！

秋冬穿搭公式1：針織上衣/外套+條紋襯衫

想在秋冬穿出既柔和又俐落的層次感，最不會出錯的組合就是針織上衣搭配條紋襯衫。襯衫的硬挺線條能中和針織的柔軟氣質，兩者相疊時領口、袖口或下襬自然露出細節，讓整體造型更有層次。

Barbour x Paul Smith多色條紋毛衣。圖片來源：Barbour提供

另一種搭配方式是針織外套搭配條紋襯衫，這種穿法更靈活、有巧思，也能在視覺上營造修身層次感。建議選擇雙拉鍊的針織外套，穿著時將下擺拉鍊微開，讓襯衫布料自然露出，不僅使穿搭更有層次，也能在腰線處形成視覺效果，秋冬穿搭也能同時兼具保暖、時髦又不臃腫。

Barbour x Paul Smith羊毛外套，深藍、棕色。圖片來源：Barbour提供

秋冬穿搭公式2：油布外套+丹寧褲

油布外套是秋冬的經典代表，粗獷中又帶點文人氣息。上身選短版油布夾克平衡丹寧的隨性感，若覺得顏色太單調，可以在外套裡面穿著亮色系上衣，於領口、袖口露出顏色細節增添穿搭亮點。下身搭配寬直筒或微寬老爺褲，深藍、軍綠、煙草棕三色最耐看。整體乾淨俐落，完全不費力就有「城市工裝風」的高級感。

Barbour x Levi’s® - Spey油布外套、578寬版燈芯絨長褲 。圖片來源：Barbour提供

想讓油布外套更具層次感，可以在裡面搭配襯衫與針織上衣，是前一個穿搭公式的延伸版。透過不同花紋設計或色系的毛衣變化，即使是同樣一套穿搭公式，也能展現截然不同的風格，從英倫學院到都會休閒皆能輕鬆轉換。

Barbour x Paul Smith Transport油布外套 紫。圖片來源：Barbour提供

Barbour x Paul Smith OS Bedale油布外套 深藍。圖片來源：Barbour提供

秋冬穿搭公式3：短版外套+長褲/中長裙

短版外套加長褲，是秋冬最實穿、也最不容易出錯的穿搭組合。短版外套能自然拉高腰線，搭配高腰直筒或寬褲，視覺上立刻拉長比例、顯高又顯瘦。上身搭配可依場合自由變化，想簡單快速出門，素色上衣就能撐出俐落氣場；換上襯衫則多了幾分帥氣率性；若天氣轉涼，針織上衣更能增加層次與溫度。

AW25 BARBOUR X MARGARET HOWELL - 女版Transport外套。圖片來源：Barbour提供

若覺得搭配長褲太單調，搭配中長裙也很適合，且能很好的凸顯氣質與比例。外套的短版設計能自然拉高腰線，讓腿部線條更修長；中長裙則柔化整體線條，平衡了短外套的俐落感。想要穿得更高級，可選擇挺版布料或壓褶裙款，搭配尖頭短靴拉長比例；若想更休閒，則可換成針織長裙與樂福鞋，優雅中多一份隨性。最後可搭上針織帽或貝雷帽作為點綴，為整體造型增添一抹秋冬的浪漫氛圍。

Barbour x Margaret Howell 女版Transport外套 海軍藍。圖片來源：Barbour提供

秋冬穿搭公式4：長版風衣外套

想到秋冬的代表單品，一定不會少了長版風衣外套，它不僅能修飾身形，還能讓整體比例更俐落挺拔。選擇剪裁筆直、線條乾淨的長版風衣，無論搭配針織衫、襯衫或高領上衣，都能穿出高級感。下半身搭配直筒褲或窄裙，營造「上寬下窄」的俐落線條；若想更隨性，可搭球鞋展現法式慵懶。建議色系以駝色、軍綠或深灰為主，既實穿又能輕鬆融入日常，無論通勤或週末出遊都能一件搞定。

AW25 BARBOUR X MARGARET HOWELL - 女版雙排扣風衣。圖片來源：Barbour提供

Barbour x Margaret Howell 女版雙排扣風衣。圖片來源：Barbour提供

秋冬穿搭公式5：印花設計單品

秋冬穿搭不一定得沉在灰、黑、駝三色裡，適度加入印花設計單品，能讓整體造型瞬間明亮起來。建議以一件亮眼+一件低調為公式，把視覺焦點留給印花外套、襯衫或裙裝，其餘單品維持低彩度基調，如駝色、軍綠、深棕或奶油白，能在穩重中穿出個性。

Barbour x Farm Rio Ana-Clara 絎縫外套、Cami 威靈頓長筒雨靴。圖片來源：Barbour提供

這種穿搭公式下身很適合穿短裙+長靴，露出腿部線條能讓整體比例更輕盈修長，視覺上也不會讓印花單品顯得太繁複或厚重。建議選擇及膝或過膝靴款，視覺上會更修長，既保暖又有拉長效果。

_Barbour x Farm Rio Luisa絎縫外套、Ana Clara 短洋裝。圖片來源：Barbour提供

_Barbour x Farm Rio Ana Clara短洋裝。圖片來源：Barbour提供

如果覺得大面積印花太大膽，選擇以印花作為點綴的單品也能輕鬆駕馭。像是拼接印花的外套、印花靴子或帽款，都是為秋冬造型增添亮點的絕佳選擇。這類細節式的印花設計不會過於張揚，卻能讓整體穿搭多了一點活力與趣味，在沉穩色調中展現低調又有型的個性。

_Barbour x Farm Rio Maria-Clara油布外套。圖片來源：Barbour提供

_Barbour x Farm Rio Alice棒球帽。圖片來源：Barbour提供