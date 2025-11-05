2025秋冬「球鞋狠角色」登場！純金 AF1、Curry 超速神鞋、Wales Bonner 氣質殺一次看

2025-11-05 12:22 女子漾／編輯王廷羽
2025秋冬「球鞋狠角色」登場！純金 AF1、Curry 超速神鞋、Wales Bonner 氣質殺一次看。圖片來源：品牌提供
2025秋冬「球鞋狠角色」登場！純金 AF1、Curry 超速神鞋、Wales Bonner 氣質殺一次看。圖片來源：品牌提供

秋冬來臨，衣服換季了，你的鞋子也換季了嗎？這季的球鞋風格很特別，有經典款的延伸，有把工藝玩到極限的瘋狂創作，還有時髦精必收的聯名款。今天編輯整理3款最新秋冬「球鞋狠角色」，不想跟大家撞款的你一起看下去吧！

編輯推薦

秋冬球鞋推薦1.經典收藏：kim-a: × Nike Air Force 1

Nike Air Force 1是大家都不陌生的經典款球鞋，甚至有人擁有好幾雙。這次Air Force 1又推出新樣貌，來自台灣的黃金品牌 kim-a: 將超過一公斤的 999.9 純金拉成 0.1mm 金線，逐針嵌入鞋面與鞋底，甚至連經典的 AIR 字樣都用純金重新鑄造，細節滿滿！不論拿來穿搭點綴，或是放在家中收藏都很合適。

kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供
kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供

kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供
kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供

kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供
kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供

秋冬球鞋推薦2.低調時髦精必看：adidas Originals × Wales Bonner

秋冬不一定要暗色。2025秋冬 Wales Bonner 用柔光緞面、亮片編織與薰衣草紫替 adidas 的輪廓加上一層柔和濾鏡。WB Japan 的紫色像一口清晨的空氣，WB Karintha Lo 的緞面微光讓妳看起來像在走小型伸展台，WB Superstar 則保留經典線條卻更精緻考究，低調又優雅的聯名設計時尚又不易撞款。

adidas Originals - Wales Bonner X JAPAN。圖片來源：adidas提供
adidas Originals - Wales Bonner X JAPAN。圖片來源：adidas提供

adidas Originals - Wales Bonner X KARINTHA。圖片來源：adidas提供
adidas Originals - Wales Bonner X KARINTHA。圖片來源：adidas提供

adidas Originals X Wales Bonner KARINTHA LO。圖片來源：adidas提供
adidas Originals X Wales Bonner KARINTHA LO。圖片來源：adidas提供

adidas Originals - Wales Bonner X SUPERSTAR。圖片來源：adidas提供
adidas Originals - Wales Bonner X SUPERSTAR。圖片來源：adidas提供

秋冬球鞋推薦3.球迷必收：UNDER ARMOUR Curry Series 7 / FOX 2

如果你是熱愛運動的人或球迷，千萬不能錯過UNDER ARMOUR Curry Series 7！超臨界發泡中底、UA FLOW 防滑大底、303 克輕量結構，把跑鞋的爆發感放進籃球鞋裡。

「CURRY SERIES 7」速度基因全面進化，打造籃球場上的超級球鞋！圖片來源：UNDER ARMOUR提供
「CURRY SERIES 7」速度基因全面進化，打造籃球場上的超級球鞋！圖片來源：UNDER ARMOUR提供

「CURRY SERIES 7」將跑鞋的輕盈腳感與靈敏回彈完整移植至籃球鞋。圖片來源：UNDER ARMOUR提供
「CURRY SERIES 7」將跑鞋的輕盈腳感與靈敏回彈完整移植至籃球鞋。圖片來源：UNDER ARMOUR提供

想要更銳利的線條？De’Aaron Fox 的 FOX 2 帶來更侵略性的節奏與視覺語言。鞋底刻著家人姓名與生日，提醒速度也能有溫度。

「FOX 2」延續初代敏捷基因，融合科技與專屬細節的進化之作強勢登場！圖片來源：UNDER ARMOUR提供
「FOX 2」延續初代敏捷基因，融合科技與專屬細節的進化之作強勢登場！圖片來源：UNDER ARMOUR提供

FOX 2「World Tour」。圖片來源：UNDER ARMOUR提供
FOX 2「World Tour」。圖片來源：UNDER ARMOUR提供

#球鞋 #時髦 #Nike #2025秋冬 #Adidas #UNDER ARMOUR

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#美容 #紅色 #潮流美髮

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

2025-10-31 15:28 女子漾／編輯張念慈
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選彩妝、保養、開架、聯名組合與精品級儀式保養的全品牌優惠，一次收藏最划算、最值得入手的「雙11必買清單」！

編輯推薦

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」

MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！

1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)

2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）

3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」

在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。

肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供

雙11官網獨家奢寵5重回饋：

首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。

MIRAE 未來美

今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！

1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）

未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供

2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供
未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供

3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）

未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供

活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾

雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供
雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供

雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供
雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供

未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供
未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供

Drunk Elephant 醉象「全品項7折起」

全球Z世代熱愛的純淨保養品牌Drunk Elephant，今年11/1–11/13於百貨與官網同步全品項7折起，推出多款限時精華組與滿額贈；單筆滿$5,000贈精華＋髮帶組、單筆滿$12,000再送「醉象電解質保濕水面膜50ml正貨」。

熱銷組合：

1.醉潮水潤調色盤組（總價值$2,410 → 特價$1,260）

2.醉潮晨間活力組（總價值$3,895 → 特價$2,310）

3.醉潮夜間滑嫩組（總價值$5,066 → 特價$2,310）

醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

資生堂集團「雙11限定4天回饋最高48%」

11/8–11/11限時4天，資生堂集團品牌集體開打，保養、底妝、香氛全面回饋最高48%，滿$3,500登記送400mo幣，滿$30,000抽國際牌智能烘烤爐。！必買推薦：

1.資生堂紅妍小紅瓶限定組（價值$8,700 → 特價$3,615）

2.IPSA美膚機能液買1送1（價值$2,900 → 特價$1,450）

3.NARS超持久亮顏氣墊粉餅組（價值$4,700 → 特價$3,500）

4.ANESSA金鑽防曬露（價值$1,900 → 特價$855）

5.怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜（價值$6,800 → 特價$3,400）

6.心機彩粧妝前乳雙入（價值$1,800 → 特價$1,111）

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

屈臣氏「千件商品任意混搭買1送1」

屈臣氏「7×4寵粉感恩祭」即日起至11/26開跑！超過千件商品任意混搭買1送1。11/8–11/11加碼「線上96小時爆殺價」與會員點數11倍、滿額抽Dyson吹風機活動！推薦必買：

1.TKLAB羊珞素全能奇蹟霜（原價$2,380 → 平均單件$1,190）

2.凡士林專業深層潤膚露聯名組（原價$298 → 平均單件$149）

3.我的心機10%菸醯胺光透煥白拉伸棉片（原價$598 → 平均單件$299）

4.美舒律蒸氣眼罩（原價$249 → 平均單件$125）

臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供
臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供

THREE「官網85折＋限量閃購組」

THREE官網雙11活動推出全館85折（美容工具除外）、全館免運與三層滿額贈。

滿$1,111贈「平衡花蜜洗顏皂霜22g」（價值$264，限量300組）、滿$3,000加贈「THREE馬克杯（暖淺灰）」（限量300個）、滿$6,000輸入折扣碼【THREE6000】現抵$600元。

限時閃購組合：

1.「潔膚油N×2」只要$2,240（原價$2,800），限量100組。

2.「平衡基萃洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

3.「平衡花蜜洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供

VCool「雪松醇豐盈強健系列」

1.養髮組（原價$3,120 → 特價$1,899）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml、蓬鬆養髮液50ml、旅行瓶各一。

2.超值囤貨組（原價$4,170 → 特價$2,700）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml×4＋迷你養髮組各一。

VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供
VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供

MEKO × 游絲棋「完妝聯名組」

1.完妝一套走刷具組（原價$1,625 → 特惠$1,111）

2.免膠瞬貼美睫組（原價$627 → 特惠$495）

MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供
MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供

La Vinée「晨光儀式保養組系列」

1.晨光儀式組（原價$7,320 → 特價$6,540）：內含前導精華、養膚油、面膜與安瓶全套。

2.曙光奢養組（原價$13,180 → 特價$11,720）：含三盒面膜、兩瓶養膚油與能量板，奢華級儀式保養一次到位。

La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供
La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供

Dr.Cink「雙11限搶組」

1.花蜜抗皺限搶組（原價$2,270 → 特價$1,511）：花蜜酵母賦活精華露200ml＋抗皺精華液30ml。

2.撫紋雙膜限搶組（原價$1,979 → 特價$1,111）：黃金胜肽花蜜賦活霜60ml＋6D毒螺胜肽緊膚面膜5片。

Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供
Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#療癒 #蜜粉 #保養 #粉底液 #肌膚之鑰

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

編輯推薦

攻略一：白襯衫＋針織背心

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #單品 #時尚 #造型 #高級感 #百褶裙 #針織背心 #秋冬彩妝 #流行穿搭 #秋冬穿搭必備

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

2025-10-30 16:35 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖

天氣一轉涼，妳是不是又開始陷入「今天該不該洗頭」的糾結？每天洗還是油、隔天不洗又癢又臭，連髮根都越來越扁塌？其實問題不在洗太少，也不在護髮不夠，而是你忘了「頭皮才是保養的起點」。

每年11月1日是世界頭皮健康日（World Scalp Health Day），由瑞士HICAS生物研究中心發起，提醒大家：頭皮健康＝髮質美的根源。根據皮膚科門診觀察，秋冬季節是頭皮問題的高峰期，乾癢、屑多、出油不均與掉髮都可能是「頭皮環境失衡」的警訊。

編輯推薦

頭皮才是保養重點！秋冬頭皮困擾大解析

當空氣乾冷、溫差大，皮脂腺為了防禦乾燥會「反向過勞」，導致頭皮越洗越油。加上毛孔堵塞、血液循環變慢，皮脂與角質混合後容易產生屑屑、搔癢與異味。

皮膚科醫師提醒：「頭皮的皮脂腺密度是臉的兩倍，卻是最容易被忽略的肌膚。」若只顧護髮不顧頭皮，就像在不乾淨的土壤上澆水施肥，頭髮再怎麼護也無法真正健康。

冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑
冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑

ECHO頭皮養護法：每天3分鐘，重啟健康循環

專業髮肌品牌 juliArt覺亞 提出的「ECHO頭皮養護四步驟」，被譽為「頭皮版的保養程序表」。只要每天3分鐘，照著步驟做，就能讓髮肌回到穩定狀態。

E — Exfoliate（前導淨化）

洗頭前先幫頭皮「去角質」。使用頭皮角質液於乾髮狀態下按摩，可清除堆積油脂與老廢角質，幫助毛囊呼吸。

C — Clean（健康潔淨）

選擇對的洗髮精比天天洗更重要。油性頭皮建議使用控油配方；乾性或敏感頭皮則適合保濕型產品。避免含矽靈或高香料成分，以免刺激皮脂反彈。

H — Hydrate（潤澤調理）

洗後是頭皮吸收力最強的時刻。此時使用養髮液或頭皮精華，能補水鎖水並平衡油脂，減少乾癢與屑屑問題。

O — Outshine（深層蘊髮）

最後加強養分導入，使用含活化成分的頭皮賦活露，促進循環、提升毛囊活力，讓頭皮恢復柔軟與彈性。

頭皮養護產品推薦：不同頭皮都有解方

1. juliArt覺亞｜個人化養髮液系列

以ECHO概念為核心，針對油性、乾性與敏弱頭皮設計六種配方。建議洗後早晚各一次按摩使用，能穩定頭皮、改善屑屑與油膩感，讓髮根更強韌。

juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供
juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供

2. SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列

來自瑞典的專業髮品品牌，運用抗屑活性因子「羥吡酮（Piroctone Olamine）」與海藻、玻尿酸保濕科技，有效抑制馬拉色菌滋生，舒緩搔癢與異味。適合油性與敏感頭皮族。

SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供
SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供

3. LÚCIDO倫士度｜頭皮去味洗髮精 & 去味沐浴露

針對熟齡男性常見的「後腦勺味」與油膩感，採用IPMP抗菌成分與無矽靈設計，能從源頭抑味，洗後清爽不乾澀，打造乾淨俐落的熟男形象。

日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO
日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO

頭皮是髮絲的土壤，保養從「洗對頭」開始

許多人以為髮質乾枯要多用護髮素，卻忘了頭皮才是關鍵。如果不先把頭皮環境顧好，養分根本進不去。

趁著世界頭皮健康日，試著調整妳的洗頭習慣：

洗前先淨化、洗中溫和潔淨、洗後補水與活化。當頭皮恢復平衡，髮絲自然柔亮、蓬鬆、香氣持久，從「油頭屑女」回歸「髮香女神」。

#秋冬 #洗頭 #保養 #油頭 #養髮液 #LÚCIDO #juliArt #SACHAJUAN

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
往下滑看更多精彩文章
韓國極簡潮牌Millo Archive來了！編輯現場帶逛：5大亮點一次看

韓國極簡潮牌Millo Archive來了！編輯現場帶逛：5大亮點一次看

2025-10-31 18:41 女子漾 /編輯周意軒

韓系極簡穿搭女孩，這場真的要衝。Millo Archive首度來台快閃，新光三越信義A11現場一開門就有排隊人潮，黑白灰冷感系穿搭整排掛上架，氣場直接拉滿。編輯立刻帶妳看5大亮點，逛前先筆記、逛後不後悔。

亮點1｜黑白灰極簡控的天堂

第一眼走進快閃店就有一種「我突然變成首爾人」的感覺。品牌主打無色彩美學，黑白灰占八成，搭配些許亮色點題。

亮點2｜必買單品鎖定這幾件

現場討論度最高的幾款，幾乎每位女生都會停下來摸、拿去試，落肩與肩線設計超精準，面料柔軟但支撐度強，長度比例都抓很剛好

是塑造形態。

短版開襟毛衣 CROP MOVE CARDIGAN一穿直接拉高比例，搭裙子或寬褲都讚

斜領雙扣長袖 SLANT DOUBLE HENLEY小性感但不做作，肩頸線被美化

亮點3｜韓星同款加持，氛圍直接拉滿

aespa Karina、Giselle、IVE Rei、SHINee Key都穿過。不是華麗舞台裝，而是真正會出現在明星日常私服的品味單品。

亮點5｜開幕限定優惠

服飾兩件95折、三件直接9折，買越多越划算；滿額還送品牌襪子、時鐘、甚至地毯，單筆滿6,000元還能抽包款，加上前30名再拿限定別針、追蹤IG＋加入LINE立刻領貼紙。

地點 新光三越 A11 1F
日期 10/31–11/06
#穿搭 #寬褲 #女孩 #單品 #肩頸

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉

最新文章

2025秋冬「球鞋狠角色」登場！純金 AF1、Curry 超速神鞋、Wales Bonner 氣質殺一次看

2025秋冬「球鞋狠角色」登場！純金 AF1、Curry 超速神鞋、Wales Bonner 氣質殺一次看

#球鞋 #時髦 #Nike #2025秋冬 #Adidas #UNDER ARMOUR

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.05 11
2025雙11運動狂潮！adidas、Nike瘋搶價出清，6大運動品牌優惠搶先看（持續更新...）

2025雙11運動狂潮！adidas、Nike瘋搶價出清，6大運動品牌優惠搶先看（持續更新...）

#百貨公司 #週年慶 #保養 #人氣 #Adidas #PUMA #Nike #FILA

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.05 104
Lisa、IVE 張員瑛示範秋季妝容必備色系！從南瓜色到大地紅棕，畫出溫暖又顯白的「秋日限定美」

Lisa、IVE 張員瑛示範秋季妝容必備色系！從南瓜色到大地紅棕，畫出溫暖又顯白的「秋日限定美」

#BLACKPINK #Lisa #IVE #張員瑛 #妝容 #唇妝 #秋冬 #造型 #美妝 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2025.11.05 44
秋季必染髮色範本！5款韓系氛圍拉滿髮色推薦：奶棕、栗紅..秒顯白皙好氣色

秋季必染髮色範本！5款韓系氛圍拉滿髮色推薦：奶棕、栗紅..秒顯白皙好氣色

#氛圍 #髮色 #髮型 #染髮

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.11.04 69
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

#潤唇膏 #2025秋冬 #光澤 #開架 #唇妝 #PRADA #NARS #FreshO2 #Dior #Maybelline

女子漾／編輯張念慈 2025.11.04 46
衣服的「止」點，會透露出你的祕密

衣服的「止」點，會透露出你的祕密

#流行穿搭 #穿搭 #老師 #短版上衣

王偉華 2025.11.04 64
吃黑芝麻長頭髮？頭皮油會禿頭 ？抹生薑幫助生髮？破解生髮的 10 大迷思

吃黑芝麻長頭髮？頭皮油會禿頭 ？抹生薑幫助生髮？破解生髮的 10 大迷思

#迷思 #食物 #生髮

潮健康 2025.11.04 17
2025 高級酒紅這樣穿最顯白！今年秋冬必學 4 大穿搭術，打造內斂成熟美

2025 高級酒紅這樣穿最顯白！今年秋冬必學 4 大穿搭術，打造內斂成熟美

#酒紅色 #穿搭 #高級感 #單品 #秋冬 #造型 #紅色配件 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2025.11.04 49
秋天韓系時髦鬆弛感穿搭重點：一條牛仔褲就搞定！韓女星Jisoo、KRYSTAL、秀智都在穿

秋天韓系時髦鬆弛感穿搭重點：一條牛仔褲就搞定！韓女星Jisoo、KRYSTAL、秀智都在穿

#穿搭 #時髦 #Jessica #妳和其餘的一切 #造型 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.11.03 111
秒顯精緻小臉5款「中長髮」範本！從各種造型技巧輕鬆變換優雅與慵懶感

秒顯精緻小臉5款「中長髮」範本！從各種造型技巧輕鬆變換優雅與慵懶感

#造型 #髮型 #中長髮

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.11.03 59
18+