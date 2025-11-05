2025秋冬「球鞋狠角色」登場！純金 AF1、Curry 超速神鞋、Wales Bonner 氣質殺一次看。圖片來源：品牌提供

秋冬來臨，衣服換季了，你的鞋子也換季了嗎？這季的球鞋風格很特別，有經典款的延伸，有把工藝玩到極限的瘋狂創作，還有時髦精必收的聯名款。今天編輯整理3款最新秋冬「球鞋狠角色」，不想跟大家撞款的你一起看下去吧！

秋冬球鞋推薦1.經典收藏：kim-a: × Nike Air Force 1

Nike Air Force 1是大家都不陌生的經典款球鞋，甚至有人擁有好幾雙。這次Air Force 1又推出新樣貌，來自台灣的黃金品牌 kim-a: 將超過一公斤的 999.9 純金拉成 0.1mm 金線，逐針嵌入鞋面與鞋底，甚至連經典的 AIR 字樣都用純金重新鑄造，細節滿滿！不論拿來穿搭點綴，或是放在家中收藏都很合適。

kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供

kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供

kim-a: × Nike Air Force 1。圖片來源：Nike提供

秋冬球鞋推薦2.低調時髦精必看：adidas Originals × Wales Bonner

秋冬不一定要暗色。2025秋冬 Wales Bonner 用柔光緞面、亮片編織與薰衣草紫替 adidas 的輪廓加上一層柔和濾鏡。WB Japan 的紫色像一口清晨的空氣，WB Karintha Lo 的緞面微光讓妳看起來像在走小型伸展台，WB Superstar 則保留經典線條卻更精緻考究，低調又優雅的聯名設計時尚又不易撞款。

adidas Originals - Wales Bonner X JAPAN。圖片來源：adidas提供

adidas Originals - Wales Bonner X KARINTHA。圖片來源：adidas提供

adidas Originals X Wales Bonner KARINTHA LO。圖片來源：adidas提供

adidas Originals - Wales Bonner X SUPERSTAR。圖片來源：adidas提供

秋冬球鞋推薦3.球迷必收：UNDER ARMOUR Curry Series 7 / FOX 2

如果你是熱愛運動的人或球迷，千萬不能錯過UNDER ARMOUR Curry Series 7！超臨界發泡中底、UA FLOW 防滑大底、303 克輕量結構，把跑鞋的爆發感放進籃球鞋裡。

「CURRY SERIES 7」速度基因全面進化，打造籃球場上的超級球鞋！圖片來源：UNDER ARMOUR提供

「CURRY SERIES 7」將跑鞋的輕盈腳感與靈敏回彈完整移植至籃球鞋。圖片來源：UNDER ARMOUR提供

想要更銳利的線條？De’Aaron Fox 的 FOX 2 帶來更侵略性的節奏與視覺語言。鞋底刻著家人姓名與生日，提醒速度也能有溫度。

「FOX 2」延續初代敏捷基因，融合科技與專屬細節的進化之作強勢登場！圖片來源：UNDER ARMOUR提供