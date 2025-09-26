2025-09-26 13:35 女子漾／編輯張念慈
3大高奢香氛旗艦店登台！Dior、Guerlain、CREED 必收特色香氛一次看
台北高奢精品版圖再升級！三大國際香氛品牌 Dior、Guerlain、CREED 近期接連於信義、大安區揭幕全新旗艦店，皆鎖定頂級客群，結合建築工藝與專屬訂製服務，將香氛從日常用品昇華為生活藝術；藝人柯震東、郭雪芙、周湯豪也公開分享愛用單品，成為香氛收藏家的全新話題地標。
CREED 大安旗艦店：全球首間全新設計尊榮店 再現皇家御用榮耀
英國皇室御用香氛品牌CREED，在台北大安區揭幕全球首間全新設計尊榮旗艦店，以歐式宅邸格局與大理石、黃銅、鍍金玻璃等奢華材質，重現皇家御用工藝底蘊。除了空間設計與皇室檔案典藏之外，最大亮點仍是品牌經典香氛系列的完整呈現，尤其是 阿文圖斯 (Aventus) 系列，再度成為焦點。
品牌之友周湯豪分享，他最愛的香氛就是《阿文圖斯》系列，笑言「每一次穿香都像換上全新形象」。阿文圖斯被譽為「成功的氣味」，融合鳳梨、黑醋栗的清新果香與樺木、龍涎香的木質厚度，國際名人歐巴馬、布萊德彼特、湯姆克魯斯、貝克漢都是愛用者，塑造出自信而優雅的紳士氣質。
地址：台北市大安區大安路一段 132 號 1F
Guerlain 微風信義「藝術沙龍香氛藝廊」：全球首間色彩概念店
嬌蘭（Guerlain）選址台北微風信義，打造 全球首間以色彩呼應香調的概念店。核心亮點是 「香氛探索盒」一對一諮詢，幫助顧客找到專屬氣味，再透過訂製瓶飾展現個人風格。推薦必收香氛：
1.藝術沙龍白日旖夢淡香精 白瓷氣球蜂印瓶：全球限量，由當代藝術家以法國利摩日瓷器打造。
2.SHALIMAR 一千零一夜香精 鑽鑲蜂印瓶：僅 58 瓶，堪稱殿堂級收藏。
藝人林柏宏分享，最愛的是荒野甦醒淡香精，清新木質調展現自由與低調個性；郭雪芙則喜歡專屬訂製香氛瓶，盡顯優雅氣質。
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義百貨）
Dior 台北 101 美妝旗艦店：香氛世家珍藏館
Dior 全新升級的101旗艦店首次引進 《迪奧香氛世家》全系列22款香氛。其中最受矚目的，是能從柯勒諾瓦、蒙田大道到經典 Miss Dior、J’adore 等12款香氛中挑選喜愛氣味，再加上繫繩、吊飾、專屬刻印，打造 「經典細頸瓶珍藏版」，讓收藏更具獨特印記。
推薦必收香氛：
1.Miss Dior 香精奢華訂製珍藏版：全球限量 150 件，以刺繡工藝點綴瓶身，宛如藝術品。
2.迪奧曠野之心限量珍藏版：與巴卡拉水晶合作，演繹男香的無畏精神。
藝人柯震東直言曠野之心是「很多男性的第一支香水」，更把經典細頸瓶視為必收藏的傳世逸品。
地址：台北市信義區市府路45號（台北101購物中心）
