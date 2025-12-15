年末吃到飽戰火全開！Buffet 最新聯名＋新菜單一次盤點 甜點控、海鮮派都要筆記 圖片來源：官方

年底聚餐旺季正式開打，各大 Buffet 品牌幾乎同時出招，從甜點聯名、開幕限定料理，到日式冬季美饌與頂級和牛升級，話題密度直接拉滿。今年冬天如果只能選幾間自助餐吃好吃滿，這一篇就是你的最強攻略。

漢來海港 × OREO、Philadelphia 「O 的甜點宇宙」限時登場

漢來海港首次攜手億滋台灣，將 OREO 與 Philadelphia 菲力鮮奶油乳酪變成甜點主角，以「O 的甜點宇宙」打造專屬甜點區，從視覺到風味都走濃郁系路線。這波聯名自 2025 年 12 月 15 日一路供應到 2026 年 1 月 2 日，全台漢來海港門市同步登場，直接鎖定聖誕與跨年檔期。

系列共推出 6 款甜點，其中菲力鮮奶油乳酪系列特別以季節水果平衡濃郁口感，像是「芒果乳酪」結合芒果與百香果的熱帶酸甜，再點綴草莓切片，讓重乳酪吃起來不厚不膩。漢來也特別為這波企劃舉辦新品發佈會，主打「節慶團聚一定要有甜點收尾」，對甜點控來說，幾乎是必吃名單。

饗食天堂林口三井新開幕 12 道限定料理一次端出

國民 Buffet「饗食天堂」正式插旗 MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館，成為全台第 12 間分店，開幕直接放大絕，以「十二完美」為概念推出 12 道林口限定料理，從食材到料理手法都誠意滿滿。

主打菜色包括炭烤羊肩排佐阿根廷青醬，厚實羊肩排以迷迭香醃製後炭火直烤，搭配草本香氣濃郁的青醬，肉汁與香氣一次到位；鮑魚磯煮白玉則以清酒、味醂慢煨鮑魚，搭配入味白蘿蔔，走細膩日式路線；雪蟹旬味湯則以味噌魚骨高湯結合雪蟹腳，鮮甜感非常有存在感。

林口店也把在地特色端上桌，將紫薯做成一整套創意料理，包含紫薯芋絲糕、蜂巢紫薯肉酥、椰香紫薯流金球與紫薯福粿球，甜鹹交錯、造型吸睛，甚至以港點推車方式登場，成為不少人拍照打卡的重點。

旭集和食集錦「冬織之宴」 鰤魚、A5 和牛一次滿足

饗賓集團旗下日式 Buffet「旭集 和食集錦」則以冬季開運概念出發，自 12 月 15 日至 1 月 30 日推出「冬織之宴」，選用日本冬季代表食材鰤魚作為主角，搭配干貝、蟹膏與 A5 和牛，完整呈現日式冬季盛宴。

菜色包含炙燒鰤魚柚子胡椒握壽司、招福鰤魚湯泡飯、蟹膏蟹肉干貝漢堡、極上 A5 和牛壽喜燒與香煎草蝦佐酪梨山葵醬，從壽司、熱食到主菜層層堆疊，最後再以蜷尾家聯名的甘栗聖代作為收尾，甜點與主菜一樣有話題。

饗賓集團起司新企劃 A Joy、饗食天堂、果然匯同步上桌

起司控也有新理由衝 Buffet。饗賓集團攜手食研所，將國產起司變成三大品牌的亮點菜色。饗 A Joy 推出「法式龍蝦濃湯千層」，以龍蝦濃湯結合國產奶油乳酪，還加入花生風味薄餅皮與蝦味先粉，台味與法式層次同時成立。

饗食天堂則推出「燻鮭魚奶油乳酪軍艦」，以燻鮭魚、蒔蘿、酸豆與蕗蕎結合奶油乳酪，做成一口軍艦壽司；果然匯則以「松露奶油起司歐姆蛋」展現蔬食系的濃郁路線，松露香氣與滑順蛋香平衡得恰到好處。三道料理即日起於全台門市供應，也讓「國產起司」成為 Buffet 新關鍵字。

寒舍艾美「探索廚房」升級回歸 和牛四吃、甜點檯全面加碼

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」則主打高端升級，重新定義「單點餐廳水準的吃到飽」。全新開放式日料檯品項倍增，並以嚴選和牛打造話題「和牛四吃」，滿足肉控對油脂與熟度的所有想像。

甜點同樣是強項，整體風格宛如巴黎甜點伸展台，平日供應金粉提拉米蘇，假日再加碼馬卡龍、可麗露、瑪德蓮與費南雪，搭配行動甜點車與 Wedgwood 皇室骨瓷，儀式感直接拉滿。現場超過 20 款精品甜點輪番上陣，讓人從主餐一路甜到最後。