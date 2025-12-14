2025-12-14 10:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
第13屆國際金旅獎揭曉 105條金旅行程脫穎而出 展現台灣旅遊多元魅力
【旅奇傳媒/編輯部報導】由中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）主辦的「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今（12/11）日盛大舉行頒獎典禮。本屆從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類別中，評選出共105條金旅行程，希望透過這些精選路線，讓國內外旅客更深入體驗台灣的自然、人文與多元風貌。
▲左起：品保協會理事長張永成、交通部觀光署副署長黃荷婷、交通部觀光署旅行業組組長湯文琦。 記者-陳正國／攝
中南部與中小型旅行社參與度大幅提升參賽件數較去年成長40%
過去中南部及中小型旅行社參與金旅獎的比例偏低，主要因企劃能力不足，且普遍認為難以與北部或大型旅行社競爭。品保協會今年在全台舉辦說明會，主動輔導業者強化產品設計與競爭力，成功提高參與意願，使今年參賽行程達352件，較去年成長40%，競爭激烈程度創下新高。
▲品保協會理事長張永成指出，「國際金旅獎」致力提升旅行產品的「質」與「量」，每年吸引大量業者投入 。 記者-陳正國／攝
國際金旅獎是旅遊界「奧斯卡」，得獎行程帶動業績「明年就滿團」
品保協會理事長張永成指出，「國際金旅獎」致力提升旅行產品的「質」與「量」，每年吸引大量業者投入。本屆脫穎而出的行程，代表業者在創意、服務與品質上受到肯定，對品牌形象及銷售皆具有顯著助益。他笑稱：「今年得獎，明年就滿團！」期待國際金旅獎成為國際旅遊市場的重要標竿，能提升台灣行程的全球能見度。
減少觀光逆差、擴大國際合作，與韓國觀光公社、帛琉旅遊局、加州旅遊局共同推廣
張永成表示，目前台灣面臨嚴重的觀光逆差，在此背景下，「國際金旅獎」已從過去主要著重「出境旅遊」的競賽，逐步轉型為與海外觀光單位合作的國際平台。今年除延續與韓國觀光公社及帛琉旅遊局之合作以外，新增與加州旅遊局共同參與，希望透過跨國合作，提升台灣遊程的海外曝光率，推動品牌走向國際。
三大類別選出105條金旅行程，強調價格合理、內容透明、旅客滿意
本屆評選依「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標，從352件參賽作品中選出105條最佳行程。獲獎業者在行程上架後，須持續維持既有品質，並妥善處理旅客申訴，以保障消費者權益。 此外，第三屆「品保優旅選」同步揭曉，進一步涵蓋更多元旅遊產品定位，鼓勵業者深化市場細分與創新。
國際評審加入、更強化專業性，航空業支持、提升旅遊鏈效益
張永成指出，特別邀請外國駐台觀光機構代表擔任評審，讓評選更具國際視野。他也感謝航空公司的大力支持，使旅遊產業供應鏈更加完整。他表示，國際金旅獎不僅為消費者嚴選優質行程，更鼓勵業者精進服務、提升產業水準。
▲交通部觀光署副署長黃荷婷表示，國際金旅獎不僅是旅行業的年度盛事，更是提升台灣旅遊品質的重要平台。 記者-陳正國／攝
觀光署副署長黃荷婷：肯定「國際金旅獎」為國旅及國際行銷帶來重要助力
觀光署副署長黃荷婷表示，「國際金旅獎」不僅是旅行業的年度盛事，更是提升台灣旅遊品質的重要平台。透過業者的創新與努力，能使台灣的旅遊產品更具競爭力，帶動國旅消費，並強化台灣在國際市場的品牌形象。他感謝品保協會長期推動旅遊品質提升，也期待未來能有更多優秀行程代表台灣迎接國際旅客。
▲中華民國旅行業品質保障協會特別頒發感謝狀給予大力支持的航空公司、外國旅遊局等夥伴。 記者-陳正國／攝
▲本屆從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類評選出共105條金旅行程，現場嘉賓雲集。 記者-陳正國／攝
▲頒獎典禮，由夢萍舞團帶來精彩演出。 記者-陳正國／攝
更多優質行程與活動資訊，請參閱：
👉【國際金旅獎官方粉絲團】https://fb.me/GoldenTravelAward/
👉【國際金旅獎優質行程總覽】https://www.tqgta.com/
【中華民國旅行業品質保障協會／ 第13屆國際金旅獎獲獎名單】
【國民旅遊類】
◎ 親子組
・吉航旅行社／ [鷗]嗨唷~萌翻花東鐵道物語｜環島之星三麗鷗萌旅號
・皇朝國際旅行社／ [精靈奇幻冒險]飛牛田園食光‧谷關星空探索‧八仙山林親子尋寶樂遊
・五福旅行社／親子同行~龜山島登島 蘭陽動植物王國 凱渡放鬆二日
◎ 樂齡組
・何時旅行社／回到山裡的家，晨起霧裡看山，入夜沈溪而眠｜花蓮舒心療癒三日
・永欽旅行社／品味藝境｜天仁茶香清韻．茶六微醺饗宴．慢步草悟洲際酒店優雅之旅
・雄獅旅行社／全台特色山、海、城、堡飯店一次住.溪頭森林.高鐵去臺鐵回5日
◎ 離島組
・宗龍旅行社／「澎湖三日．美麗無界．回憶無限」
・僑益旅行社／ 澎湖海島四重奏：目斗.石滬.炸棗.與龍共舞~尋龍趣 四日遊
・長汎旅行社／南北竿+東引島非來不可4日
◎ 永續組
・五福旅行社／微笑南灣~永續墾丁風情、高雄旗後漫旅3日
・樂憶國際旅行社／永續嘉南｜農漁生態文化遊
・皇朝國際旅行社／ [走進自然的呼吸]鹽田綠舟到山川原鄉永續旅程
◎ 休閒運動組
・樂憶國際旅行社／綠動花蓮｜山海低碳行
・大鷹國際旅行社／騎騁日月潭山水幽徑、悠遊獨木舟賞活盆地美景、當代文藝饗宴三日
◎ 文化組
・永欽旅行社／鐵道．客庄．山林語｜走讀勝興故事．穿越扇形車站．阿里山原鄉文化探索
・創新旅行社／山城茶香x原味賽夏迎客來3日
・長汎旅行社／有故事的金門3日
◎ 北回南灣組
・東南旅行社／高鐵輕奢享，高雄日航X和逸一泊二食、雲上霧台、南埕衖事三日
・樂虎國際旅行社／從阿里山曙光到明潭晨曦，北回歸線上的山林療癒之旅
・寶豐國際旅行社／溪堤日月2日
◎ 綜合組
・僑益旅行社／蘭陽五感奇遇記：從原民文化到捏陶釣蝦趣，來場深度感動之旅
・佑昇旅行社／山海之歌。南台灣「雄愛來港都」2日
・鴻滿旅行社／美好覓靜寵物Villa假期｜生態綠舟 x 龜山島踏浪二日遊
【入境旅遊類】
◎ 日本來台組
・飛揚旅行社／可可飄香．風味南國
◎ 韓國來台組
・中貿旅行社／日月同輝。雙城之旅:開啟台灣旅遊新視界5日遊
・鼎運國際旅行社／遇見台灣：新時尚與老靈魂4日遊
◎ 馬來西亞及汶萊來台組
・創新旅行社／山x海x島x城x慢旅台灣6日
◎ 泰國來台組
・佳瑛旅行社／與神同行遊台灣五天四夜
◎ 歐洲及中亞來台組
・金界旅行社／遇見福爾摩沙:九日原住民傳統、永恆文化、自然瑰麗與永續之美
・雄獅旅行社／以色列台灣環島精華遊11日
◎ 紐澳來台組
・金界旅行社／鐵馬回響：八日鐵道探險、穿越歷史遺產、神話傳說與美之旅
◎ 穆斯林來台組
・豪全旅行社／遊穆台灣 友善參山
・五福旅行社／「信仰與文化同行」清真慢旅、台灣人文薈萃走讀6日
◎ 中國大陸來台組
・鼎運旅行社／心境永續．慢旅台灣六日
・永青國際旅行社／潛見福爾摩沙之美7日游
・大鷹國際旅行社／太平洋南島聯合豐年節專列火車~千人共舞、草地大合唱、喜樂六日
【出境旅遊類】
◎ 日本組 Ⅰ
・太平洋旅行社／北海道利尻禮文絕色雙島．北緯45度跳島旅行七日
・長汎旅行社／戀上北海道邂逅星野漫步5日
・上順旅行社／感受地球之旅 北海道《利尻島.禮文島》7日
◎ 日本組 Ⅱ
・雍利企業／雪映光影．北陸秘境6日》名花彩燈．庄川遊船．穗高纜車
・創新旅行社／愛在石川x工藝始承探源6日
・上順旅行社／贅沢南紀伊勢松阪三重滿喫旅七天
◎ 日本組 Ⅲ
・晴日旅行社／春櫻犬山祭．奢華英迪格．京都原谷苑．伊勢慢美學6日
・新進旅行社／日本海冬之王者越前蟹 北陸湯之旅6日
・欣日華旅行社／輕奢行｜關西雙鐵道｜萬豪雅宿．海女小屋．琵琶湖露台｜阪名6日
◎ 日本組 Ⅳ
・太平洋旅行社／嬉野八十八茶香琉璃．八女玉露盞青綠五日
・享趣旅行社／【沖繩揮桿】海天高爾夫球4日
・麗緻國際旅行社／琉球南方記憶｜春彩琉球物語‧御餐祭4日遊
◎ 韓國組
・喜鴻旅行社／繁城星市CityWalk：潮玩濟州五日
・麗緻國際旅行社／悸動｜愛的製造所｜釜山海雲台五日貴賓遊
・欣聯航國際旅行社／釜山慶州無購物.世界文化遺產.傳統韓屋住宿5日
◎ 東南亞組
・創新旅行社／饗奢清邁5日x全程五星飯店.泰拳秀.必比登推薦.泰北小吃巡禮
・御源旅行社／悠遊宿霧潛入薄荷島五日
・京威旅行社／不一樣的泰國．拷艾國家公園、水上列車、米其林五日-卓越版
◎ 中南半島組
・晴日旅行社／潮中越．慢遊會安古鎮．奢旅峴港洲際．星廚美味饗宴5日
・享趣旅行社／天海旅行社／/蒔晴旅行社：【海韻為序 南洋拾光】奢享富國VIP5日
・帆華旅行社／璀璨閃耀～漫活寫意 北越沙灞秘境7日遊
◎ 紐西蘭組
・尊榮國際旅行社／【紐西蘭Farm風趣】逐夢觀星~南北島深度13天
・享趣旅行社／〃旭日啟程，精彩紛呈〃紐西蘭雙島12日
・台灣中國運通／冬季戀歌~南島雪鄉.三大名湯深度11天
◎ 澳洲組
・旗艦國際旅行社／塔斯馬尼亞13日~南境之島的呢喃‧寫給大地的詩
◎ 中西歐組
・晴天國際旅行社／法國經典全覽15日
・誠翔運通旅行社／【法蘭韻遊】北法12日
・合勝旅行社／馥郁南法．袖珍王國安道爾．百年黃火車．波爾多酒鄉13日
◎ 南歐組
・新進旅行社／義大利．西西里島12日
・合勝旅行社／悠然南義．西西里島 美麗傳說15日
・晴天國際旅行社／西班牙朝聖之路健行13日：雙達人帶路、朝聖者證書、四星連泊
◎ 北歐組
・歐雅旅行社／挪威極圈羅弗敦群島．雙峽灣．雙百年經典飯店13天深度旅
・巨大旅行社／絕美北歐四國13日
・鳳凰國際旅行社／幸福極光~北歐破冰船帝王蟹10天(瑞典.芬蘭.挪威)
◎ 東歐組
・晴天國際旅行社／湖光山色多洛米堤-克、斯、北義15日
・誠翔運通旅行社／【絕美山水】奧捷12日
・以諾旅行社／璀璨東歐．克斯波蒙13日
◎ 美洲組
・理想旅運社／加東五堡賞楓12日
・尊榮國際旅行社／美加雙國橫渡雙海峽11日
・鳳凰國際旅行社／美國六大天王 二大秘境 國家公園15天
◎ 郵輪組
・尊榮國際旅行社／MSC神女領航 北歐雙峽灣盛宴~瑞典、挪威、丹麥、北德13天
・享趣旅行社／荷美遊輪 新阿姆斯特號 阿拉斯加 淨土 冰河峽灣13天
・雍利企業／寰宇精品河輪-隆河浪漫花語12天
◎ 中亞南
・百夫長旅行社／喜馬拉雅山的凝視15日：喀什米爾、拉達克探秘
・創新旅行社／探索心靈上的富裕x雷龍之國不丹8日
・百合旅行社／喀什米爾 拉達克13天
◎ 非洲組
・旗艦國際旅行社／南非四國x維多利亞瀑布14日奢華之旅-走過野性與奇景的國度
・百夫長旅行社／模里西斯．馬達加斯加–印度洋雙子星16日
・巨大旅行社／情迷摩洛哥 撒哈拉 帳棚星空馬術秀11日
◎ 中東組
・華友旅行社／榮耀鄂圖曼土耳其12日
◎ 中國大陸－華北地區
・喬安旅行社／秋季童話山東8日
・晴元旅行社／北京．承德．天津．秦皇島10日
・豐行旅行社／玩轉呼倫貝爾大東蒙12日
◎ 中國大陸－華中地區
・世倢國際旅行社／長江三峽、自然遺產 5A武隆山、西歐牧園風情：仙女山森林8日
・恆群國際旅行社／全新長江探索號6星遊輪全露臺套房.武漢宜昌神農架重慶武隆9日
・晴友旅行社／張家界.鳳凰古城.郴州.世界美食之都-順德10日
◎ 中國大陸－華南地區、港澳地區
・喜鴻旅行社／繁城星市CityWalk：細品江南六日
・世倢國際旅行社／黃山.畫裡鄉村.篁嶺.一生慶絕處.遇見婺女洲.鄉愁韻味7日
・晴元旅行社／慢遊江南9日
◎ 中國大陸－西南地區
・雍利企業／醉美西藏 藍湖冰川 青藏鐵路紀行13天
・鳳凰國際旅行社／金鳳凰 九寨溝深度慢旅8天
・台灣中國旅行社／蘇東坡主題遊-品味東坡雅趣，暢遊天府美景
・永青國際旅行社／雲寮鐵道雙城記‧世界遺產知性之旅
◎ 創新組
・晴天國際旅行社／北義多洛米堤健行13日：深度沉浸水色山光、酒莊品酒、木船遊湖
・旗艦國際旅行社／紐西蘭x斐濟15日夢幻之旅-南半球蔚藍島嶼的脈動
・太平洋旅行社／廣島碧波浮嶼．瀨戶內潮鳴列車．暮眠Azumi海上邸七日
第3屆品保優旅獲獎名單
【國民旅遊類】
◎ 親子組
・禾掬旅行社／星空下的親子野奢 x 山林共學之旅2日
◎ 樂齡組
・大鷹國際旅行社／當代傳奇~藝術文化與自然生態、身心靈療癒、樂齡悠遊之旅三天
◎ 離島組
・金環球旅行社／大小金門三日-不如海邊吹吹風
・鴻滿旅行社／《跨島旅人：澎湖三日．雙腳與海風的對話》
・鼎運旅行社／戰地之島閩南之心-洋樓與坑道的風土印記
◎ 永續組
・寶獅旅行社／莎韻廚房．野薑粽DIY．八甲香魚．力麗威斯汀頂級度假2日
・東南旅行社／【台版阿爾卑斯山】北橫必遊明池湖、棲蘭小泰山、山林响宴三日遊
・大鷹國際旅行社／西部縱貫線專列火車~東北角蘭陽風光、秘境車站當代傳奇藝文三日
◎ 文化組
・五福旅行社／古廟情懷~中彰文史巡跡趣~鹿港老街走讀2日
・綠生活旅行社／「鄒」遊~山豬故鄉【來吉部落Ｘ寒溪呢】營火晚會．木雕．採茶趣
・禾掬旅行社／屏東文化交響曲–原民祈福x客庄人文x生態農遊二日
◎ 綜合組
・雄獅旅行社／上帝部落~司馬庫斯巨木.魔幻森林魯壁山二日
【入境旅遊類】
◎ 韓國來台組
・璽珍旅行社／《島嶼慢行》在文化與自然之間緩緩行走，不只旅行，更是沈浸
・華商商務國際旅行社／輕奢台灣電影旅遊故事4日
◎ 港澳來台組
・台灣中國旅行社／蘭陽太平自然風光 冬山河畔 湯旅5日遊
◎ 美洲來台組
・佳安旅行社／旅之學。台灣博物館漫遊
◎ 紐澳來台組
・雄獅旅行社／澳洲系列團客製環島10日
◎ 中國大陸來台組
・佳安旅行社／台灣六重奏：心靈之舞．山海未央歌
・中貿旅行社／奢享龜山島秘境｜魅力北台灣四日
・東南旅行社／環島美食饗宴~山海相逢、品味茶韻、時光部落、島嶼記憶、台灣八日
【出境旅遊類】
◎ 日本組 Ⅱ
・東煒旅行社／【銀山溫泉住一晚】東北寒來于雪．藏王樹冰蔚為大觀5日
・新進旅行社／北東北．漫旅7日
・晴日旅行社／東北冬夢幻．樹冰雪怪車．藏王雪纜車．銀山潑墨畫5日
◎ 日本組 Ⅲ
・朋友旅行社／新山物語-關西重機5日
・樂奇旅行社／宇神同行 探秘和風古韻與浪漫港都
◎ 日本組 Ⅳ
・鼎運國際旅行社／冬景九州.水都火之國.冰藏雙庭園.溫泉珍饌五日
・欣聯航國際旅行社／九州雙鐵道｜筑後廚房列車．雙星4047．和牛美饌｜福岡5日
◎ 韓國組
・東南旅行社／跟著知名YT玩濟州●五星藍鼎、韓服遊神話、史努比、海女村5日
◎ 東南亞組
・雄獅旅行社／旗艦馬來西亞大紅花四季5日
・快樂家旅行社／盈達旅行社／旅遊家旅行社：柔情泗水~世界遺產婆羅浮圖、蘇丹王宮、普南巴那印度廟6日
・東南旅行社／【跟著YT玩馬來】大紅花、雲上溫德姆、娘惹體驗、米其林美食5日
◎ 中南半島組
・品冠國際旅行社／仙境漂流～北越雙龍灣、印度支那海上小奢華、龍蝦美食饗宴五日
・誠旺旅行社／星遊峴港-巴拿山、會安古鎮、美山遺址、順化古都、魅力峴港6天
・長汎旅行社／古韻中越~輕奢峴港套房酒店5日
◎ 中西歐組
・行健旅行社／沉醉英愛之美 英國愛爾蘭15日
・太平洋旅行社／純粹瑞士．三峰四鐵絕景列車．清馥葡園世界遺產12日
・華友旅行社／驚艷愛爾蘭 蘇格蘭 英愛協奏曲15日
◎ 南歐組
・旗艦國際旅行社／希臘深情15日-穿越神話的藍與白：愛琴海寫給天空的情書
・雋品旅行社／艷夏輕奢 義大利15天_CI
◎ 北歐組
・台灣中國運通／冰島極光.藍冰洞健行.斯奈山半島.雪上摩托車10天
・以諾旅行社／冰島冰川健行．挪威峽灣聖壇岩雙國13日
・帝亞旅行社／冰島小團冒險10日
◎ 東歐組
・百合旅行社／蒙古、貝加爾湖 夏季慢旅13天
・華友旅行社／帝國時光的深處 奧捷匈綜覽14日
・東煒旅行社／【保證入住】奧地利捷克童話仙境12日
◎ 美洲組
・創新旅行社／底特律x與福特有約x10日汽城交響曲
◎ 郵輪組
・上將國際旅行社／海參崴/堪察加(遊港-泛舟)12日遊
・福鑌旅行社／海參崴/堪察加(遊港-泛舟)12日遊
・虹華旅行社／海參崴/堪察加(遊港-泛舟)12日遊
◎ 中亞南亞組
・誠旺旅行社／【典藏世界之最】跨越蒙俄雙國．西伯利亞鐵路15日
・永信旅行社／尋找西伯利亞夢幻藍冰~冬遊蒙古 貝加爾湖 奧立洪島11天
・好記旅行社／浪漫雙島．馬爾地夫深度之旅．7日遊
◎ 非洲組
・百合旅行社／埃及時空之旅13日
・華友旅行社／探索北非三部曲 摩洛哥13日
・欣日華旅行社／非洲四國14日｜肯亞動物獵遊、維多利亞大瀑布、南非桌山好望角
◎ 中東組
・旅天下聯合國際旅行社／約旦8日|安曼城堡．佩特拉古城．傑拉什遺跡．死海漂浮．瓦地倫沙漠．星空泡泡屋
◎ 中國大陸－華北地區
・名家旅行社／晉韻山河‧古跡與自然探索之旅16天
・飛揚旅行社／山海與詩禮同吟．典藏山東八日
◎ 中國大陸－華中地區
・微風旅行社／逍遙武當、古城巡禮、傳奇湖北八日
・五福旅行社／豫您相聚鄭州頂級8日-老君山金頂、天界山、龍門石窟、少林寺
・台灣中國旅行社／英雄逐夢‧荊襄三國行
◎ 中國大陸－華南地區、港澳地區
・現代國際旅行社／新中越秘境~雲霧沙壩+廣西德天瀑布8日
・長汎旅行社／水墨黃山、徽派古村落6日
・寶豐國際旅行社／玩轉黃山婺源9日
◎ 中國大陸－西南地區
・東南旅行社／九寨溝+黃龍+峨嵋山+三星堆八日動車+米其林黑珍珠美食之旅
・晴學旅行社／雲南茶馬古道．探味普洱茶韻．行走茶山記憶10日
・飛揚旅行社／雪山有約 雲南有夢 全覽8日
◎ 中國大陸－西北地區
・行家旅行社／西北奇境．壺口瀑布．雨岔峽谷．波浪谷．胡楊林．烏蘭胡12天
・晴友旅行社／北疆麗水天山峻.湖光山色牧歌行14日
・豐行旅行社／獨庫疆湖-北疆大環線15日
・洋明旅行社／神秘絲綢之路~古代亞歐通道．11日千年傳奇之旅
◎ 創新組
・佳繽旅行社／馬達加斯加、模里西斯雙國13天
・信安旅行社／牽手去旅行 - 土耳其+希臘．古文明浪漫跳島12日
・現代國際旅行社／新中越秘境~雲霧沙壩+滇東南9日
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower