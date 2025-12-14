第13屆國際金旅獎揭曉 105條金旅行程脫穎而出 展現台灣旅遊多元魅力

2025-12-14
【旅奇傳媒/編輯部報導】由中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）主辦的「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今（12/11）日盛大舉行頒獎典禮。本屆從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」三大類別中，評選出共105條金旅行程，希望透過這些精選路線，讓國內外旅客更深入體驗台灣的自然、人文與多元風貌。

中南部與中小型旅行社參與度大幅提升參賽件數較去年成長40%

過去中南部及中小型旅行社參與金旅獎的比例偏低，主要因企劃能力不足，且普遍認為難以與北部或大型旅行社競爭。品保協會今年在全台舉辦說明會，主動輔導業者強化產品設計與競爭力，成功提高參與意願，使今年參賽行程達352件，較去年成長40%，競爭激烈程度創下新高。

國際金旅獎是旅遊界「奧斯卡」，得獎行程帶動業績「明年就滿團」

品保協會理事長張永成指出，「國際金旅獎」致力提升旅行產品的「質」與「量」，每年吸引大量業者投入。本屆脫穎而出的行程，代表業者在創意、服務與品質上受到肯定，對品牌形象及銷售皆具有顯著助益。他笑稱：「今年得獎，明年就滿團！」期待國際金旅獎成為國際旅遊市場的重要標竿，能提升台灣行程的全球能見度。

減少觀光逆差、擴大國際合作，與韓國觀光公社、帛琉旅遊局、加州旅遊局共同推廣

張永成表示，目前台灣面臨嚴重的觀光逆差，在此背景下，「國際金旅獎」已從過去主要著重「出境旅遊」的競賽，逐步轉型為與海外觀光單位合作的國際平台。今年除延續與韓國觀光公社及帛琉旅遊局之合作以外，新增與加州旅遊局共同參與，希望透過跨國合作，提升台灣遊程的海外曝光率，推動品牌走向國際。

三大類別選出105條金旅行程，強調價格合理、內容透明、旅客滿意

本屆評選依「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標，從352件參賽作品中選出105條最佳行程。獲獎業者在行程上架後，須持續維持既有品質，並妥善處理旅客申訴，以保障消費者權益。 此外，第三屆「品保優旅選」同步揭曉，進一步涵蓋更多元旅遊產品定位，鼓勵業者深化市場細分與創新。

國際評審加入、更強化專業性，航空業支持、提升旅遊鏈效益

張永成指出，特別邀請外國駐台觀光機構代表擔任評審，讓評選更具國際視野。他也感謝航空公司的大力支持，使旅遊產業供應鏈更加完整。他表示，國際金旅獎不僅為消費者嚴選優質行程，更鼓勵業者精進服務、提升產業水準。

觀光署副署長黃荷婷：肯定「國際金旅獎」為國旅及國際行銷帶來重要助力

觀光署副署長黃荷婷表示，「國際金旅獎」不僅是旅行業的年度盛事，更是提升台灣旅遊品質的重要平台。透過業者的創新與努力，能使台灣的旅遊產品更具競爭力，帶動國旅消費，並強化台灣在國際市場的品牌形象。他感謝品保協會長期推動旅遊品質提升，也期待未來能有更多優秀行程代表台灣迎接國際旅客。

更多優質行程與活動資訊，請參閱：

👉【國際金旅獎官方粉絲團】https://fb.me/GoldenTravelAward/

👉【國際金旅獎優質行程總覽】https://www.tqgta.com/

【中華民國旅行業品質保障協會／ 第13屆國際金旅獎獲獎名單】

【國民旅遊類】

◎ 親子組

・吉航旅行社／ [鷗]嗨唷~萌翻花東鐵道物語｜環島之星三麗鷗萌旅號

・皇朝國際旅行社／ [精靈奇幻冒險]飛牛田園食光‧谷關星空探索‧八仙山林親子尋寶樂遊

・五福旅行社／親子同行~龜山島登島 蘭陽動植物王國 凱渡放鬆二日

◎ 樂齡組

・何時旅行社／回到山裡的家，晨起霧裡看山，入夜沈溪而眠｜花蓮舒心療癒三日

・永欽旅行社／品味藝境｜天仁茶香清韻．茶六微醺饗宴．慢步草悟洲際酒店優雅之旅

・雄獅旅行社／全台特色山、海、城、堡飯店一次住.溪頭森林.高鐵去臺鐵回5日

◎ 離島組

・宗龍旅行社／「澎湖三日．美麗無界．回憶無限」

・僑益旅行社／ 澎湖海島四重奏：目斗.石滬.炸棗.與龍共舞~尋龍趣 四日遊

・長汎旅行社／南北竿+東引島非來不可4日

◎ 永續組

・五福旅行社／微笑南灣~永續墾丁風情、高雄旗後漫旅3日

・樂憶國際旅行社／永續嘉南｜農漁生態文化遊

・皇朝國際旅行社／ [走進自然的呼吸]鹽田綠舟到山川原鄉永續旅程

◎ 休閒運動組

・樂憶國際旅行社／綠動花蓮｜山海低碳行

・大鷹國際旅行社／騎騁日月潭山水幽徑、悠遊獨木舟賞活盆地美景、當代文藝饗宴三日

◎ 文化組

・永欽旅行社／鐵道．客庄．山林語｜走讀勝興故事．穿越扇形車站．阿里山原鄉文化探索

・創新旅行社／山城茶香x原味賽夏迎客來3日

・長汎旅行社／有故事的金門3日

◎ 北回南灣組

・東南旅行社／高鐵輕奢享，高雄日航X和逸一泊二食、雲上霧台、南埕衖事三日

・樂虎國際旅行社／從阿里山曙光到明潭晨曦，北回歸線上的山林療癒之旅

・寶豐國際旅行社／溪堤日月2日

◎ 綜合組

・僑益旅行社／蘭陽五感奇遇記：從原民文化到捏陶釣蝦趣，來場深度感動之旅

・佑昇旅行社／山海之歌。南台灣「雄愛來港都」2日

・鴻滿旅行社／美好覓靜寵物Villa假期｜生態綠舟 x 龜山島踏浪二日遊 

【入境旅遊類】

◎ 日本來台

・飛揚旅行社／可可飄香．風味南國

◎ 韓國來台組

・中貿旅行社／日月同輝。雙城之旅:開啟台灣旅遊新視界5日遊

・鼎運國際旅行社／遇見台灣：新時尚與老靈魂4日遊

◎ 馬來西亞及汶萊來台組

・創新旅行社／山x海x島x城x慢旅台灣6日

◎ 泰國來台組

・佳瑛旅行社／與神同行遊台灣五天四夜

◎ 歐洲及中亞來台組

・金界旅行社／遇見福爾摩沙:九日原住民傳統、永恆文化、自然瑰麗與永續之美

・雄獅旅行社／以色列台灣環島精華遊11日

◎ 紐澳來台組

・金界旅行社／鐵馬回響：八日鐵道探險、穿越歷史遺產、神話傳說與美之旅

◎ 穆斯林來台組

・豪全旅行社／遊穆台灣 友善參山

・五福旅行社／「信仰與文化同行」清真慢旅、台灣人文薈萃走讀6日

◎ 中國大陸來台組

・鼎運旅行社／心境永續．慢旅台灣六日

・永青國際旅行社／潛見福爾摩沙之美7日游

・大鷹國際旅行社／太平洋南島聯合豐年節專列火車~千人共舞、草地大合唱、喜樂六日

【出境旅遊類】

◎ 日本組 Ⅰ

・太平洋旅行社／北海道利尻禮文絕色雙島．北緯45度跳島旅行七日

・長汎旅行社／戀上北海道邂逅星野漫步5日

・上順旅行社／感受地球之旅 北海道《利尻島.禮文島》7日

◎ 日本組 Ⅱ

・雍利企業／雪映光影．北陸秘境6日》名花彩燈．庄川遊船．穗高纜車

・創新旅行社／愛在石川x工藝始承探源6日

・上順旅行社／贅沢南紀伊勢松阪三重滿喫旅七天

◎ 日本組 Ⅲ

・晴日旅行社／春櫻犬山祭．奢華英迪格．京都原谷苑．伊勢慢美學6日

・新進旅行社／日本海冬之王者越前蟹 北陸湯之旅6日

・欣日華旅行社／輕奢行｜關西雙鐵道｜萬豪雅宿．海女小屋．琵琶湖露台｜阪名6日

◎ 日本組 Ⅳ

・太平洋旅行社／嬉野八十八茶香琉璃．八女玉露盞青綠五日

・享趣旅行社／【沖繩揮桿】海天高爾夫球4日

・麗緻國際旅行社／琉球南方記憶｜春彩琉球物語‧御餐祭4日遊

◎ 韓國組

・喜鴻旅行社／繁城星市CityWalk：潮玩濟州五日

・麗緻國際旅行社／悸動｜愛的製造所｜釜山海雲台五日貴賓遊

・欣聯航國際旅行社／釜山慶州無購物.世界文化遺產.傳統韓屋住宿5日

◎ 東南亞組

・創新旅行社／饗奢清邁5日x全程五星飯店.泰拳秀.必比登推薦.泰北小吃巡禮

・御源旅行社／悠遊宿霧潛入薄荷島五日

・京威旅行社／不一樣的泰國．拷艾國家公園、水上列車、米其林五日-卓越版

◎ 中南半島組

・晴日旅行社／潮中越．慢遊會安古鎮．奢旅峴港洲際．星廚美味饗宴5日

・享趣旅行社／天海旅行社／/蒔晴旅行社：【海韻為序 南洋拾光】奢享富國VIP5日

・帆華旅行社／璀璨閃耀～漫活寫意 北越沙灞秘境7日遊

◎ 紐西蘭組

・尊榮國際旅行社／【紐西蘭Farm風趣】逐夢觀星~南北島深度13天

・享趣旅行社／〃旭日啟程，精彩紛呈〃紐西蘭雙島12日

・台灣中國運通／冬季戀歌~南島雪鄉.三大名湯深度11天

◎ 澳洲組

・旗艦國際旅行社／塔斯馬尼亞13日~南境之島的呢喃‧寫給大地的詩

◎ 中西歐組

・晴天國際旅行社／法國經典全覽15日

・誠翔運通旅行社／【法蘭韻遊】北法12日

・合勝旅行社／馥郁南法．袖珍王國安道爾．百年黃火車．波爾多酒鄉13日

◎ 南歐組

・新進旅行社／義大利．西西里島12日

・合勝旅行社／悠然南義．西西里島 美麗傳說15日

・晴天國際旅行社／西班牙朝聖之路健行13日：雙達人帶路、朝聖者證書、四星連泊

◎ 北歐組

・歐雅旅行社／挪威極圈羅弗敦群島．雙峽灣．雙百年經典飯店13天深度旅

・巨大旅行社／絕美北歐四國13日

・鳳凰國際旅行社／幸福極光~北歐破冰船帝王蟹10天(瑞典.芬蘭.挪威)

◎ 東歐組

・晴天國際旅行社／湖光山色多洛米堤-克、斯、北義15日

・誠翔運通旅行社／【絕美山水】奧捷12日

・以諾旅行社／璀璨東歐．克斯波蒙13日

◎ 美洲組

・理想旅運社／加東五堡賞楓12日

・尊榮國際旅行社／美加雙國橫渡雙海峽11日

・鳳凰國際旅行社／美國六大天王 二大秘境 國家公園15天

◎ 郵輪組

・尊榮國際旅行社／MSC神女領航 北歐雙峽灣盛宴~瑞典、挪威、丹麥、北德13天

・享趣旅行社／荷美遊輪 新阿姆斯特號 阿拉斯加 淨土 冰河峽灣13天

・雍利企業／寰宇精品河輪-隆河浪漫花語12天

◎ 中亞南

・百夫長旅行社／喜馬拉雅山的凝視15日：喀什米爾、拉達克探秘

・創新旅行社／探索心靈上的富裕x雷龍之國不丹8日

・百合旅行社／喀什米爾 拉達克13天

◎ 非洲組

・旗艦國際旅行社／南非四國x維多利亞瀑布14日奢華之旅-走過野性與奇景的國度

・百夫長旅行社／模里西斯．馬達加斯加–印度洋雙子星16日

・巨大旅行社／情迷摩洛哥 撒哈拉 帳棚星空馬術秀11日

◎ 中東組

・華友旅行社／榮耀鄂圖曼土耳其12日

◎ 中國大陸－華北地區

・喬安旅行社／秋季童話山東8日

・晴元旅行社／北京．承德．天津．秦皇島10日

・豐行旅行社／玩轉呼倫貝爾大東蒙12日

◎ 中國大陸－華中地區

・世倢國際旅行社／長江三峽、自然遺產 5A武隆山、西歐牧園風情：仙女山森林8日

・恆群國際旅行社／全新長江探索號6星遊輪全露臺套房.武漢宜昌神農架重慶武隆9日

・晴友旅行社／張家界.鳳凰古城.郴州.世界美食之都-順德10日

◎ 中國大陸－華南地區、港澳地區

・喜鴻旅行社／繁城星市CityWalk：細品江南六日

・世倢國際旅行社／黃山.畫裡鄉村.篁嶺.一生慶絕處.遇見婺女洲.鄉愁韻味7日

・晴元旅行社／慢遊江南9日

◎ 中國大陸－西南地區

・雍利企業／醉美西藏 藍湖冰川 青藏鐵路紀行13天

・鳳凰國際旅行社／金鳳凰 九寨溝深度慢旅8天

・台灣中國旅行社／蘇東坡主題遊-品味東坡雅趣，暢遊天府美景

・永青國際旅行社／雲寮鐵道雙城記‧世界遺產知性之旅

◎ 創新組

・晴天國際旅行社／北義多洛米堤健行13日：深度沉浸水色山光、酒莊品酒、木船遊湖

・旗艦國際旅行社／紐西蘭x斐濟15日夢幻之旅-南半球蔚藍島嶼的脈動

・太平洋旅行社／廣島碧波浮嶼．瀨戶內潮鳴列車．暮眠Azumi海上邸七日 

第3屆品保優旅獲獎名單

【國民旅遊類】

◎ 親子組

・禾掬旅行社／星空下的親子野奢 x 山林共學之旅2日

◎ 樂齡組

・大鷹國際旅行社／當代傳奇~藝術文化與自然生態、身心靈療癒、樂齡悠遊之旅三天

◎ 離島組

・金環球旅行社／大小金門三日-不如海邊吹吹風

・鴻滿旅行社／《跨島旅人：澎湖三日．雙腳與海風的對話》

・鼎運旅行社／戰地之島閩南之心-洋樓與坑道的風土印記

◎ 永續組

・寶獅旅行社／莎韻廚房．野薑粽DIY．八甲香魚．力麗威斯汀頂級度假2日

・東南旅行社／【台版阿爾卑斯山】北橫必遊明池湖、棲蘭小泰山、山林响宴三日遊

・大鷹國際旅行社／西部縱貫線專列火車~東北角蘭陽風光、秘境車站當代傳奇藝文三日

◎ 文化組

・五福旅行社／古廟情懷~中彰文史巡跡趣~鹿港老街走讀2日

・綠生活旅行社／「鄒」遊~山豬故鄉【來吉部落Ｘ寒溪呢】營火晚會．木雕．採茶趣

・禾掬旅行社／屏東文化交響曲–原民祈福x客庄人文x生態農遊二日

◎ 綜合組

・雄獅旅行社／上帝部落~司馬庫斯巨木.魔幻森林魯壁山二日

【入境旅遊類】

◎ 韓國來台組

・璽珍旅行社／《島嶼慢行》在文化與自然之間緩緩行走，不只旅行，更是沈浸

・華商商務國際旅行社／輕奢台灣電影旅遊故事4日

◎ 港澳來台組

・台灣中國旅行社／蘭陽太平自然風光 冬山河畔 湯旅5日遊

◎ 美洲來台組

・佳安旅行社／旅之學。台灣博物館漫遊

◎ 紐澳來台組

・雄獅旅行社／澳洲系列團客製環島10日

◎ 中國大陸來台組

・佳安旅行社／台灣六重奏：心靈之舞．山海未央歌

・中貿旅行社／奢享龜山島秘境｜魅力北台灣四日

・東南旅行社／環島美食饗宴~山海相逢、品味茶韻、時光部落、島嶼記憶、台灣八日 

【出境旅遊類】

◎ 日本組 Ⅱ

・東煒旅行社／【銀山溫泉住一晚】東北寒來于雪．藏王樹冰蔚為大觀5日

・新進旅行社／北東北．漫旅7日

・晴日旅行社／東北冬夢幻．樹冰雪怪車．藏王雪纜車．銀山潑墨畫5日

◎ 日本組 Ⅲ

・朋友旅行社／新山物語-關西重機5日

・樂奇旅行社／宇神同行 探秘和風古韻與浪漫港都

◎ 日本組 Ⅳ

・鼎運國際旅行社／冬景九州.水都火之國.冰藏雙庭園.溫泉珍饌五日

・欣聯航國際旅行社／九州雙鐵道｜筑後廚房列車．雙星4047．和牛美饌｜福岡5日

◎ 韓國組

・東南旅行社／跟著知名YT玩濟州●五星藍鼎、韓服遊神話、史努比、海女村5日

◎ 東南亞組

・雄獅旅行社／旗艦馬來西亞大紅花四季5日

・快樂家旅行社／盈達旅行社／旅遊家旅行社：柔情泗水~世界遺產婆羅浮圖、蘇丹王宮、普南巴那印度廟6日

・東南旅行社／【跟著YT玩馬來】大紅花、雲上溫德姆、娘惹體驗、米其林美食5日

◎ 中南半島組

・品冠國際旅行社／仙境漂流～北越雙龍灣、印度支那海上小奢華、龍蝦美食饗宴五日

・誠旺旅行社／星遊峴港-巴拿山、會安古鎮、美山遺址、順化古都、魅力峴港6天

・長汎旅行社／古韻中越~輕奢峴港套房酒店5日

◎ 中西歐組

・行健旅行社／沉醉英愛之美 英國愛爾蘭15日

・太平洋旅行社／純粹瑞士．三峰四鐵絕景列車．清馥葡園世界遺產12日

・華友旅行社／驚艷愛爾蘭 蘇格蘭 英愛協奏曲15日

◎ 南歐組

・旗艦國際旅行社／希臘深情15日-穿越神話的藍與白：愛琴海寫給天空的情書

・雋品旅行社／艷夏輕奢 義大利15天_CI

◎ 北歐組

・台灣中國運通／冰島極光.藍冰洞健行.斯奈山半島.雪上摩托車10天

・以諾旅行社／冰島冰川健行．挪威峽灣聖壇岩雙國13日

・帝亞旅行社／冰島小團冒險10日

◎ 東歐組

・百合旅行社／蒙古、貝加爾湖 夏季慢旅13天

・華友旅行社／帝國時光的深處 奧捷匈綜覽14日

・東煒旅行社／【保證入住】奧地利捷克童話仙境12日

◎ 美洲組

・創新旅行社／底特律x與福特有約x10日汽城交響曲

◎ 郵輪組

・上將國際旅行社／海參崴/堪察加(遊港-泛舟)12日遊

・福鑌旅行社／海參崴/堪察加(遊港-泛舟)12日遊

・虹華旅行社／海參崴/堪察加(遊港-泛舟)12日遊

◎ 中亞南亞組

・誠旺旅行社／【典藏世界之最】跨越蒙俄雙國．西伯利亞鐵路15日

・永信旅行社／尋找西伯利亞夢幻藍冰~冬遊蒙古 貝加爾湖 奧立洪島11天

・好記旅行社／浪漫雙島．馬爾地夫深度之旅．7日遊

◎ 非洲組

・百合旅行社／埃及時空之旅13日

・華友旅行社／探索北非三部曲 摩洛哥13日

・欣日華旅行社／非洲四國14日｜肯亞動物獵遊、維多利亞大瀑布、南非桌山好望角

◎ 中東組

・旅天下聯合國際旅行社／約旦8日|安曼城堡．佩特拉古城．傑拉什遺跡．死海漂浮．瓦地倫沙漠．星空泡泡屋

◎ 中國大陸－華北地區

・名家旅行社／晉韻山河‧古跡與自然探索之旅16天

・飛揚旅行社／山海與詩禮同吟．典藏山東八日

◎ 中國大陸－華中地區

・微風旅行社／逍遙武當、古城巡禮、傳奇湖北八日

・五福旅行社／豫您相聚鄭州頂級8日-老君山金頂、天界山、龍門石窟、少林寺

・台灣中國旅行社／英雄逐夢‧荊襄三國行

◎ 中國大陸－華南地區、港澳地區

・現代國際旅行社／新中越秘境~雲霧沙壩+廣西德天瀑布8日

・長汎旅行社／水墨黃山、徽派古村落6日

・寶豐國際旅行社／玩轉黃山婺源9日

◎ 中國大陸－西南地區

・東南旅行社／九寨溝+黃龍+峨嵋山+三星堆八日動車+米其林黑珍珠美食之旅

・晴學旅行社／雲南茶馬古道．探味普洱茶韻．行走茶山記憶10日

・飛揚旅行社／雪山有約 雲南有夢 全覽8日

◎ 中國大陸－西北地區

・行家旅行社／西北奇境．壺口瀑布．雨岔峽谷．波浪谷．胡楊林．烏蘭胡12天

・晴友旅行社／北疆麗水天山峻.湖光山色牧歌行14日

・豐行旅行社／獨庫疆湖-北疆大環線15日

・洋明旅行社／神秘絲綢之路~古代亞歐通道．11日千年傳奇之旅

◎ 創新組

・佳繽旅行社／馬達加斯加、模里西斯雙國13天

・信安旅行社／牽手去旅行 - 土耳其+希臘．古文明浪漫跳島12日

・現代國際旅行社／新中越秘境~雲霧沙壩+滇東南9日

#來台 #國旅

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

❤日系美味❤【ポムの樹創作蛋包飯】~口味飯量均☆客製化★

2025-12-04

❤日系美味❤【ポムの樹創作蛋包飯】~口味飯量均☆客製化★

#ポムの樹日本創作蛋包飯❤

來自日本的蛋包飯傳奇品牌

已於南港Lalaport五樓插旗

主打#創作系蛋包飯❤

蘋果樹蛋包飯光主餐就有約40種口味

從經典番茄炒飯、濃郁奶油炒飯

香氣十足的絞肉炒飯等

醬汁則有數十種~組合超過200種

連飯量都有4種尺寸可選擇

從小鳥胃的SS~大胃王的L

但小鳥胃也有1.3碗飯+2顆蛋

大衛王L尺寸~則有5.5碗+6顆蛋

根本蛋包飯界#客製化霸主

除了蛋包飯外~

也有焗烤跟義大利麵

可單點、可搭配套餐

單點也會提供味噌湯

小巧可愛的迷你馬克杯

完全無料但湯頭鮮甜適中

真的喝了會想再喝

迷你杯湯就跟水一樣

店員會一直來加滿囉!!

#鮮蝦野菇菠菜奶油❤

飯量尺寸選了小鳥胃SS

即便是奶油醬也不膩口

可能菠菜、蝦仁都多汁或爽口

和炒飯根本完美融合

蛋皮包覆~不是爆蛋汁那種

整體味道還不賴~!!

#蘋果樹蛋包飯#ポムの樹蛋包飯#日式料理#Lalaport南港

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

2025-11-28

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月11日至2025年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

#機場 #伴手禮 #保養品

2025落山風藝術季「看！海口Hey,Haikou!」20日登場

2025落山風藝術季「看！海口Hey,Haikou!」20日登場

#屏東 #看海美術館 #消防

旅遊經 2025.12.14 15
吃。台南市。美食|東區。「越南烤雞王-台南勝利店」經常開門銷售一空越南風味的烤雞店，只要花費250元就吃的到會爆汁甕窯雞。

吃。台南市。美食|東區。「越南烤雞王-台南勝利店」經常開門銷售一空越南風味的烤雞店，只要花費250元就吃的到會爆汁甕窯雞。

#越南 #香氣 #禮盒

樂天小高＠美食之旅 2025.12.14 17
台灣「大凍山」三胞胎奇遇記 北中南各據山頭，登頂樂趣大不同！

台灣「大凍山」三胞胎奇遇記 北中南各據山頭，登頂樂趣大不同！

#百岳 #嘉義 #臺南

旅遊經 2025.12.14 16
日本旅遊魅力不減！東京、大阪、京都同入《全球百大旅遊城市榜》前20

日本旅遊魅力不減！東京、大阪、京都同入《全球百大旅遊城市榜》前20

#京都 #AI

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.14 11
第13屆國際金旅獎揭曉 105條金旅行程脫穎而出 展現台灣旅遊多元魅力

第13屆國際金旅獎揭曉 105條金旅行程脫穎而出 展現台灣旅遊多元魅力

#來台 #國旅

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.14 39
十大西式約會鐵板燒怎麼挑？最熱門餐廳整理　聖誕跨年聚餐首選

十大西式約會鐵板燒怎麼挑？最熱門餐廳整理　聖誕跨年聚餐首選

#樂葵法式鐵板燒 #和牛 #香氣

網路溫度計DailyView 2025.12.14 356
雙子座流星雨令人「星」動！ 可懶人追星、屏東觀星，還能看線上直播！

雙子座流星雨令人「星」動！ 可懶人追星、屏東觀星，還能看線上直播！

#屏東 #雙子座

旅遊經 2025.12.14 25
幸福爆棚！鹽海聽音樂ｘ祈福抽黃金 雲嘉南濱海 月月有活動、場場都精彩 邀您一起跟著王爺去旅行

幸福爆棚！鹽海聽音樂ｘ祈福抽黃金 雲嘉南濱海 月月有活動、場場都精彩 邀您一起跟著王爺去旅行

#夕陽 #藝人 #嘉義

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.14 13
2025台東聖誕樹點燈 傳遞愛與希望

2025台東聖誕樹點燈 傳遞愛與希望

#聖誕樹 #分享 #氛圍

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.14 22
加拿大有機莓果、楓糖開吃！里仁全台推永續好物　限定優惠到12/15

加拿大有機莓果、楓糖開吃！里仁全台推永續好物　限定優惠到12/15

#加拿大 #消費 #台北

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.13 50
18+