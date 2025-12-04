三重健身房推薦｜BE YOUR FITNESS 寵物友善健身房，頂級器材，月訂閱制、分鐘計費、單次入場！

和寵物一起運動嗎？那就來 BE YOUR FITNESS 三重店！一走進店裡，會先被寬敞明亮的空間迷住，乾淨明亮的空間超舒適，器材排列得整整齊齊，連不常運動的人都會忍不住想動一下~而這裡最大亮點，就是 你可以帶著毛孩一起健身——寵物自在走動，幸運的話還可以遇到可愛的店狗！你在旁邊做訓練，那種陪伴感真的超療癒！

一直以來，我對健身房都有一種既期待又有點怕的心情！

期待，是因為我知道自己真的需要運動；害怕，是因為走進健身房的第一刻，總會被滿滿的器材、力量十足的健身者、還有不知道怎麼開始的那份無力感給壓住。久了之後，健身房反而變成一個「想去但又不敢踏進去」的地方~

雖然不愛運動，但如果家裡毛還可以陪著一起運動，似乎就會成為我的運動的動力！想要找寵物友善健身房其實不難，BE YOUR FITNESS就是一間寵物友善健身房，在新北開了很多分店，之前去過江翠店、新莊店，最近在三重也新開幕了！不但有超寬敞的兩百坪翻新空間、採光好、器材新，連氣味都沒有傳統健身房那種悶悶的味道~

BE YOUR FITNESS 三重店

地址：新北市三重區正義北路154號B1

電話：（02）2985-5111

官方網站：www.beyourfitness.com.tw

時間：06:00-23:00

BE YOUR FITNESS 三重店 環境空間介紹

BE YOUR FITNESS 三重店的位置真的太方便了，就在捷運三重國小站附近，出口走出來走大約8分鐘就能抵達。它位於地下一樓，外觀低調，但往下走時會看到乾淨明亮的入口，完全沒有一般地下室會有的潮濕味或暗暗的壓迫感~

店內空間非寬敞舒適，是全面翻新的新場館，不管是地板、牆面、採光還是空氣循環，都能感受到「這裡真的有用心」。櫃檯人員和教練們都很親切，有問必答，運動起來無壓力～我最喜歡的是它們的空氣流通，很乾爽、不悶熱，就算人多時也不會有汗味堆疊的感覺！

設備部分也相當強大，重訓品牌包含 Gymleco、Life Fitness、Hammer Strength、Xmaster、Npoint、Hoist Fitness…全部都是國際大廠，而且每一台都看起來又新又乾淨，沒有鬆鬆垮垮或老舊器材的情況~

場館也劃分得很明確：

重訓區（自由重量＋放槓式器材）

有氧區（跑步機、腳踏車應有盡有）

插銷式訓練區

多功能伸展區

休息區（沙發很舒服）

淋浴間與更衣室

動線很清楚，不會擠在一起，哪怕你是新手，也不會有那種「不知道該往哪站」的尷尬。

我最喜歡的其實是它們的「伸展區」。地板柔軟乾淨、光線也很舒服，是那種你會願意多坐十分鐘、好好暖身與放鬆的地方。很多健身房的伸展區都太小或太吵，但 他們的伸展區是我會想拿起瑜珈墊、靜靜待著的那種。

重訓區的空間很大，每台器材之間距離剛好，不過擁擠、不會互相干擾。也因為器材新、保養得好，所以在上面做動作時會有一種「安心感」。

休息區是我意料之外喜歡的地方。座位乾淨、桌面整齊，整個空間氣氛很輕鬆，即便只是坐著休息，你也會覺得心情變好。

淋浴間與更衣室也維持得很乾淨，水壓很穩、地板不滑，對我來說，這些細節都是我會不會再來的關鍵。

連廁所都讓人眼睛一亮——乾淨到會懷疑是不是才剛打掃完，光線明亮又不刺眼，整體配色也很有質感，走進去那一刻就讓人放鬆。鏡面超大、採光好，隨手一拍都像在咖啡廳拍網美照，完全沒有一般健身房陰暗或潮濕的感覺。整個使用起來非常舒服，動完一身汗走進去整理，都會不小心待太久~

最重要的是——這裡真的 女性友善、也非常新手友善。不會有人盯著你、不會有人給你壓力，大家都在忙自己的訓練。那種「我可以放心邁出我的步伐」的感受，對新手真的非常重要。

價格方面，我覺得他們家很彈性：

月訂閱制 880/月（無綁約）

分鐘計費 1.2 元/分鐘（儲值越多送越多）

單日通行 200 元（不限時間）

自由教練場租 200元（提供教練租借場地教學）

不難看出 BE YOUR FITNESS 的理念，就是希望大家能「沒有壓力地運動」。不用綁長約、不用一次付一大筆，你想練就練、沒時間也不會浪費錢，真的很貼近現代人的生活方式。

體驗課開箱｜Rita 的專業與溫柔，讓我第一次覺得重訓也可以很安心

今天的體驗課是由Rita 帶我，一開始她先替我做 InBody 測量。原本以為她會像有些健身房那樣，把報表講得很快速、讓你聽不懂，但 Rita 完全不會。她細細地看著每項數據，用很親切的語氣告訴我哪些地方需要注意。

其中，我最驚訝的是她告訴我：「你的上肢幾乎沒有肌肉量，所以你會覺得常常無力，其實並不是你不行，而是身體真的沒給你力量。」這句話真的讓我很有感，因為我平常常覺得瓶蓋打不開、提重物很吃力，但一直以為是我太弱；沒想到，是我的身體真的缺乏力量~

分析完後，她幫我客製化當天課程——以上肢訓練為主。

在正式開始前，她花了非常多時間帶我暖身，包括肩關節的活動、肩胛啟動、手臂的活動度…每一個暖身動作都很細、也很紮實。

每一個動作她都會一邊示範、一邊確認我做得對不對，只要我的角度歪了、發力不對，她就會立刻調整。

每一個動作她都循序漸進，先給我輕的重量、確認我發力對了，再慢慢增加難度。過程中她一直問我：「還可以嗎？有感覺到力氣用在哪裡嗎？」

最後還給我一個加強版練習練腹肌，這個動作真的超有感!!!一做完去拍照腹肌真的都出現了哈哈~Rita整堂課都非常有耐心，不會給你壓力，也完全不會推銷課程，是那種「真心想讓你變更好」的教練。

下課後，她還像朋友一樣跟我說：「你回家可以先從哪些簡單動作開始，如果沒有教練，你要怎麼避免受傷。」甚至連飲食也細心提醒，「上肢要長肌肉，一定要吃夠蛋白質喔！」最後離開時，我真的覺得這堂體驗課讓我對重訓完全改觀。

最後必須放上店狗萌照~真的太可愛~~如果你家裡有毛孩，看到這段你一定會心動！

BE YOUR FITNESS 三重店不只是人友善，更是寵物友善。而且這不是掛名的，而是你真的可以帶著自家的毛孩一起運動。

我今天到店裡的時候，第一眼就看到店狗在迎接大家。牠是那種很乖、很親人的狗，不會亂叫、不會亂衝，只要看到人靠近就會輕輕搖尾巴。那一刻瞬間把健身房的距離感全消除了~(當天剛好還有其他客人的狗狗~~兩個坐在門口真的太可愛!!!!)

想像一下：你在做重訓，旁邊的狗狗在休息區安安靜靜地趴著，或是偶爾走過來看看你，像是在說：「加油，你可以的。」

那種氛圍真的很暖~

更棒的是，如果你家裡有狗，你可以直接帶牠一起來。店裡環境很乾淨，也不會有毛髮滿天飛的狀況，空氣循環好，完全不用擔心味道或衛生問題。對常常因為不敢把寵物留家裡太久的飼主來說，這真的是一個大福利。

我真心覺得 BE YOUR FITNESS 的寵物友善政策，是那種讓你覺得「這裡不只是健身房，而是一個生活空間」的細節。你會因為毛孩在身邊而更放鬆，而這份放鬆也會讓你更願意把健身放進生活裡。

走出 BE YOUR FITNESS 三重店那一刻，我有一種很明確的感覺：

我好像找到一個能讓我真正「持續運動」的地方。它沒有壓迫感、沒有過度商業化的推銷，只有明亮乾淨的空間、專業又溫柔的教練、使用起來很放心的器材，還有一隻可愛到不行的店狗。

如果你是：

健身新手

想找女教練

想改善自身體態

想做 InBody 檢測

想找乾淨、舒服、不會人擠人的健身房

想帶寵物一起去運動

正在三重找健身房

那我真的很推薦你來體驗一次 BE YOUR FITNESS。

Rita 的教學方式，我到現在還是覺得很貼心。她不是要你硬做，而是帶你理解你的身體、讓你知道你需要什麼、該怎麼開始。那種「我被理解」的感覺，是我以前在健身房沒有過的。

最後，如果你跟我一樣曾經猶豫過該不該開始運動，那你一定要來這裡看看。

你會發現——原來健身可以沒有壓力；原來身體可以被重新認識；原來帶著毛孩一起運動，是一件這麼美好的事。

BE YOUR FITNESS 三重店，不只是健身房，而是一個能讓你重新找到力量的地方！