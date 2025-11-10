毒雞蛋爆全台！9品牌溯源碼曝光 全聯楓康退貨懶人包、吃到芬普尼有危險嗎？誤食該怎麼辦？圖片來源：canva

近日市售雞蛋被驗出農藥殘留「芬普尼（Fipronil）」超標，波及全聯、楓康等多家通路，約15萬顆雞蛋流入市面。食藥署與各地方政府已緊急下架回收，提醒民眾若購買到相關批次雞蛋，可憑發票退貨退款。究竟「芬普尼」是什麼？吃下毒雞蛋會怎樣？買到毒雞蛋如何退貨？今天女子漾一次解析。

芬普尼是什麼？為何會出現在雞蛋裡？

芬普尼是一種長效型殺蟲劑，常用於除蚤、除蟎或農田害蟲防治，在寵物身上可維持約一個月效果。毒理專家指出，芬普尼可能經由飼料玉米殘留進入雞隻體內，最終轉入雞蛋。由於其屬脂溶性化學物，易在體內累積。目前台灣規定芬普尼不得使用於食用動物，容許量上限為0.01ppm；歐盟、日本、美國標準分別為10ppb、20ppb、30ppb。

示意圖。圖片來源：canva

9款「芬普尼雞蛋」品牌與溯源碼曝光

根據彰化縣衛生局調查，問題蛋來自單一畜牧場，經抽驗多批次皆檢出芬普尼代謝物含量超標（0.03ppm，標準值0.01ppm）。共9款市售包裝蛋受影響：

1.四日鮮蛋（溯源碼 I47045-251103C）

2.巨的卵（白殼雞蛋）（I47045-251103C）

3.大巨蛋（白殼雞蛋）（I47045-251023C、251027C、251030C、251103C）

4.悠活鮮蛋（白殼雞蛋）（I47045-251023C）

5.富翁洗選蛋（白殼雞蛋）（I47045-251023C、251030C）

6.初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）（I47045-251023C）

7.四季巨蛋（白殼）（I47045-251023C）

8.香草園洗選蛋（I47045-251027C、251103C）

9.鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）（I47045-251027C、251030C、251103C）

流向地區包括桃園、新竹、台中、雲林、南投、嘉義、台南與高雄等9縣市，目前皆已停止販售並回收。

示意圖。圖片來源：canva

買到毒雞蛋怎麼退貨？

依《食品安全衛生管理法》規定，凡經檢驗發現食品含有超標農藥或違法添加物者，地方主管機關必須依查核結果執行沒入並銷毀。

針對此事件，全聯發布聲明回應表示，全聯與大全聯已第一時間依規定下架所有相關批號的蛋品，以防止問題產品持續流通。若消費者已購買到受影響的雞蛋，只要攜帶當初購買時的完整發票回到原門市，全聯將協助辦理退貨及退款，確保消費者權益不受損。

楓康超市也針對這起毒雞蛋事件回應指出，所有涉及的相關批號蛋品皆已依照衛生局要求完成預防性下架。若消費者曾購買到這些批次的產品，可憑發票或攜帶實物回到原購買門市，門市人員將協助辦理退換貨，確保消費者權益不受影響。

吃到毒雞蛋會怎樣？

短期吃到少量芬普尼雞蛋，一般不會立即引發急性中毒，但若長期攝取，可能對肝臟、腎臟與中樞神經造成傷害。若暴露於高劑量芬普尼，則可能出現頭痛、噁心、頭暈、乏力、嗜睡，甚至眼睛刺痛或視覺模糊等症狀。根據國外統計資料，要在短時間內連續食用約7萬顆芬普尼蛋，才有可能達到最低致病劑量，出現掉髮或嘔吐等不適情況。

示意圖。圖片來源：canva

毒雞蛋的致死量？

由於芬普尼在人體內的代謝期約為數天至數週，只要不是長期大量攝入，通常會自然代謝排出，根據國外統計，芬普尼的最低致病劑量極高，必須在短時間內連續吃下約 7萬顆芬普尼雞蛋，才可能達到中毒劑量並出現掉髮、噁心等症狀。

誤食後怎麼辦？建議3步驟加速代謝

若不慎吃下含有芬普尼的雞蛋，其實不必過度驚慌。芬普尼屬於脂溶性化學物質，會在體內停留一段時間，但主要經由腸胃道排出，少部分透過尿液代謝。短期食用少量一般不會造成急性中毒，但若長期攝取，可能對肝臟、腎臟與甲狀腺造成慢性損傷。

建議可採取三個方式幫助代謝排毒：第一，多喝水以促進腎臟排毒；第二，攝取高纖蔬果幫助腸胃蠕動，加快脂溶性毒素的排出；第三，避免高油與酒精食物，減輕肝臟負擔。