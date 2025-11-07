2025-11-07 12:44 心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師
臉紅、盜汗別再以為是壓力！心理師揭罕見癌「台灣每年僅1219人確診！」
之前接觸到很多神經內分泌腫瘤辛苦的病友，聽他們分享故事，覺得真的很辛苦，內心就想著等到11/10神經內分泌腫瘤日要來分享一下關於這個疾病的資訊
————————
很多會覺得臉紅紅、盜汗，拉肚子可能是「壓力大」或是自律神經失調，但也有可能是一種罕見疾病「神經內分泌腫瘤」
他是一個會分系賀爾蒙的惡性腫瘤，有可能出現在身體的任何地方，因為沒什麼明顯症狀，所以被發現的時候通常都已經很了，台灣110年癌症登記資料，大概才1219個案例，發生率10萬人中3.16人但逐年增加中～
他分成「功能性」跟「非功能性」，非功能性的確診者大概有75%，由於沒有任何症狀很難被發現，加上案例不多，很多醫生一時之間也不會診斷出來，而有功能性的則是會有 ：
不明原因發熱、發燒、熱潮紅、盜汗、心悸、突然低血糖、發抖、無力、慢性皮膚癌、濕疹、慢性腹瀉、氣喘、慢性胃潰瘍、咳嗽
是不是看起來很像普通小症狀，但如果其中一個症狀超過3個月都沒有好，反覆出現，藥物不能控制也許就可以找醫生討論看看是否有可能是神經內分泌瘤，同時也代表定期全身健康檢查很重要
當每個人的腫瘤長在不同部位就會有不同的症狀，還有轉移到全身的可能，許多人都要飛到別的國家花幾百萬去做PRRT治療，而台灣在2022年終於也有自己的ＰＲＲＴ，但尚未有健保給付要價300多萬，真的是非常不容易的事情，11/10是神經內分泌腫瘤日，之前曾經接觸過神經內分泌腫瘤病友關懷協會的工作人員，感受到他們的辛苦和努力，所以拍這支影片希望大家可以更多的認識這個疾病～～
