「怕造成壓力」竟比「救人」重要？從長榮事件看航空業的冷漠文化

近期長榮航空一名34歲空服員於執勤米蘭航班時身體不適，返台後不幸猝逝，引發社會高度關注，事件最核心的爭議集中在當班座艙長是否及時給予協助，包括未主動撥打機上衛星醫療系統（MedLink），以及未適切察覺和處理組員健康狀況，該座艙長發布的7點聲明雖試圖還原過程，反映她對組員健康的關心，卻也同時暴露出系統性問題與文化中嚴重的心態病理。

這起事件在網路上持續延燒，來自生活部落客的白目姊姊誠實生活指南，也在臉書中發表了他的觀點。



這些過程與聲明讓人感到寒心，因為在悲劇的陰影中，生命似乎淪為一個不得不被忽視的成本，這不僅是一位座艙長的問題，更是長榮航空內部以至整個航空業界亟需檢討的制度與文化問題。扣分制度、病假福利被取消、排班報復等制度壓迫，形成一種「撐著」、「不求救」的集體行為模式，在這樣的氛圍下，員工猶如被慢性虐待，健康與生命被體制漠視，反覆上演悲劇。

我看了長榮座艙長的聲明，我覺得很可怕。

可以理解，但無法原諒。

「沒及時要她PNC或主動要撥打Medlink（但這樣組員會不會有壓力？）」——那是一個被制度馴化太久的人，說出來最誠實的一句話。

她沒有惡意，

只是太習慣把「別人會不會麻煩」放在「有人可能會死」的前面。

這就是長榮這個事件最讓人寒心的地方。

不是誰沒熱敷、沒遞水、沒問候，

而是整個體系教會他們——

比起「救人」，你更該擔心「報告」。

比起「生命」，你更該考量「流程」。

比起「錯過了什麼」，你更該害怕「被扣分」。

「痠痛不好蹲下發餐，我讓她發飲料。」

「我接著頂替她發飲料。」

我看了都覺得心痛，一個生命逝去了，你的聲明是沒讓她發餐，我有幫她發飲料嗎？

「我不是個不關心組員的人」，

「這樣對我的霸凌，公平嗎？」

「說我害她往生，真的太難過，太沈重了。」

反覆在對外界喊冤，也反覆在說自己多難過但沒有一句是站在那個死去的女孩。

「我只是小小的cp，工作上要考慮各個面向。」

已經習慣「工作比組員的身體重要」。

這種被制度養出來的思維，比冷漠更可怕。

正在惡化的生命，

那不是成本問題，也不是工作問題，

那是一條生命的問題。

這絕對是經過SOP訓練的麻木。

長榮心知肚明：

病假會扣分、福利會被取消、排班會被報復。

所以大家都撐，撐到倒下為止，撐到死。

這不是單一座艙長的問題，

而是一整套文化的鏽蝕。

讓人變得禮貌、有紀律、會互相cover，

也讓人學會不吭聲、不求救、不麻煩任何人。

「敬業」變成「不准生病」。

「體貼」變成「別害同事扣分」。

「同理」變成「假裝沒事」。

最後，「是不是我再多做一點，她就不會離開？」

對，而且你沒看到的是——

那個「再多做一點」不該是個選項。

那是一條命。是必須做，而你沒做的事。

座艙長被奴化太深。

她不覺得自己錯了。

我只是覺得，當一個行業讓人害怕請病假、害怕叫救護車、害怕求助，

那就不是工作，而是一場集體的慢性虐待。

這場悲劇的真正兇手，

不是誰沒有打電話，

而是那套讓人「不敢打電話」的制度。

我痛心一個年輕的生命，就停在這裡。

有人說我不該問責座艙長？

要檢討的是長榮，但飛行時，組員的健康安全的確是座艙長的責任，但比起我說我想要問責，我想討論的是座艙長的聲明，從頭到尾都沒有在意那個逝去的生命。那個可怕的語氣。公司比同事的生命重要的語氣。

聲明裡沒有一句「我後悔沒有替她撥 medlink」，

沒有一句「我希望公司檢討請假制度」。

只是急著說「我不是害她生病的那個人」。

那不是哀悼，是撇清。

當一條生命離去，仍在講「組員會有壓力」、「我身心俱疲」，依然站在公司的立場發聲明，

如果這樣能免責，那每一場悲劇都不會有人負責。

不是誰沒有打電話，

而是那套讓人「不敢打電話」的制度。

