冷風一吹就暴吃？小心「冬天食慾陷阱」！營養師教你吃太飽後5招救腸胃、回到舒服狀態
天氣一變涼，肚子就開始演奏交響曲？不只你，每到秋冬，身體為了保暖與儲能，更容易食慾大開，火鍋、甜點、碳水輪番登場，一不小心就吃到「肚皮緊繃、靈魂出竅」。偶爾大吃一頓沒關係，但若每次都「放縱到位」，恐怕腸胃會先大喊：我不行了！
營養師提醒，如果長期進食過量，消化系統會超時加班，像胃食道逆流、慢性胃炎、飯後爆困、代謝變慢、脂肪肝與三高風險…都會悄悄找上門。那吃太撐怎麼辦？徐佳靖營養師在 World Gym Blog 分享5招急救法，教你優雅撤退，把腸胃舒服救回來。
吃太飽怎麼辦？5招快救回腸胃
妙招1.飯後散步15分鐘
吃飽後不要立刻坐下或躺平，出門散步或在室內輕鬆走動15分鐘，有助刺激腸胃蠕動、促進消化。
妙招2.選擇助消化的飲品
白開水、薄荷茶或薑茶都是好選擇，能幫助胃酸稀釋、放鬆腸胃肌肉。適量喝水並不會干擾消化，反而能協助食物移動與分解。
妙招3.腹部順時針按摩
餐後休息一小時過後，可用手掌以肚臍為中心，順時針方向輕柔按摩腹部，順著腸道方向可幫助氣體排出、促進食物通行，舒緩脹氣感。
妙招4.給腸胃休息時間
在大餐之後的下一餐建議選擇低油、清淡的食物，同時避免辛辣、高糖、高纖維的餐點，減輕腸胃負擔。
妙招5.隔天份量少1/3
過量飲食隔天，務必補充足夠水分，並將三餐份量減少約1/3，讓腸胃獲得充分休息。
另外，日常吃到「八分飽」最剛好：輕盈、舒服，能走能動不昏睡，才是真正聰明吃法。與其每次都躺著捧肚子悔恨，不如把「適度節制」當作冬天維持體態的必殺技。
